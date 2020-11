Turkin valtiovarainministeri ja presidentin vävy lähti yllättäen hallituksesta

Turkin valtiovarainministeri on yllättäen eronnut tehtävästään. Berat Albayrak ilmoitti sunnuntaina some-palvelu Instagramissa, ettei voi enää jatkaa ministerinä. Valtiovarainministeriö vahvisti tiedon myöhemmin.

42-vuotias Albayrak kertoi eronsa syyksi terveysongelmat ja halun viettää aikaa perheensä kanssa. Albayrak on naimisissa presidentti Recep Tayyip Erdoğanin tyttären kanssa. Pariskunnalla on neljä lasta.

Albayrak nimitettiin valtiovarainministeriksi toissa vuonna presidentille valtaa keskittäneen perustuslakiuudistuksen ja Erdoğanin uudelleenvalinnan jälkeen. Sitä ennen hän toimi kolmisen vuotta energiaministerinä.

Toistaiseksi ei tiedetä, onko Erdoğan hyväksynyt Albayrakin eron.

Turkin taloudellisessa johdossa kuohuu muutenkin. Presidentti Erdoğan vaihtoi lauantaina Turkin keskuspankin johtajaksi entisen valtiovarainmijnisterin Naci Ağbalin, jonka talouspoliittista linjaa on pidetty varsin erilaisena kuin Albayrakin. Edellinen johtaja Murat Uysal ehti vetää keskuspankkia vain 1,5 vuotta.

Turkin talous on ollut viime vuosina vaikeuksissa, ja koronapandemia on vielä heikentänyt tilannetta. Turkin liiran arvo on romahtanut tänä vuonna, ja perjantaina sen arvo dollaria vastaan putosi ennätysalhaisiin lukemiin.

Lue myös:

"Eurooppa valmistelee omaa loppuaan" – Erdoğan esiintyy ärhäkkänä muslimien puolustajana, mutta Turkin ystävät ovat harvassa 28.10.

Lähteet: Reuters, AP