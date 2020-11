Talvi tuo mukanaan kausi-influenssat, mutta kuinka kylmä sää vaikuttaa koronaviruksen leviämiseen? Asiantuntija: yksittäinen tekijä ei ole ratkaiseva

Kesällä koronaepidemia saatiin hetkeksi hallintaan ja tartuntoja oli todella vähän. Samaan aikaan kuitenkin varoiteltiin tulevasta syksystä ja talvesta.

Millainen merkitys ulkolämpötilalla todella on koronaviruksen elinvoimaisuuteen ja leviämiseen?

– Yleissääntö on, että virus säilyy elinkykyisenä matalahkoissa lämpötiloissa, sanoo tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Virus säilyy alle viiden asteen lämpötilassa pidempään kuin esimerkiksi 20–25 asteen lämpötilassa.

Aivan näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole. Viruksen elinvoimaisuuteen vaikuttaa myös ilmankosteus.

– Tämä on yksi selitys tai teoria siihen, miksi eteläisissä maissa, joissa on aika korkeat ilman kosteuspitoisuudet, on aika pienet tautiesiintyvyydet tällä hetkellä, Kiviranta sanoo.

Hänen mukaansa nämä seikat voivat selittävät osittain esimerkiksi Thaimaan vähäistä taudin ilmaantuvuutta tällä hetkellä.

– Tietysti muitakin syitä voi olla, mutta on spekuloitu, että mitä korkeampi lämpötila ja mitä korkeampi ilmankosteus, sitä nopeammin virus ilmassa inaktivoituu.

Pahentavatko talven pakkaset Suomen koronaongelmaa?

Kivirannan mukaan koronavirukselle käy huonosti ulkona pakkasilmassa.

– Hengitysilma laimenee hyvin nopeasti pakkasella, mitä pidemmälle se suusta joutuu.

Myös suusta lähtevät pisarat ja kosteus jäätyvät nopeasti ja tippuvat maahan.

Käytännössä on kuitenkin huomattu, että esimerkiksi viileässä jäähallissa pelatessa jääkiekkoa ilman suusuojaa virus tarttuu pelaajalta toiselle.

Kiviranta huomauttaa, että hän ei ole tutkinut tilastoja aiheesta, mutta asiaa seuranneena arkisen huomion on voinut tehdä.

– Ei niitä muuten pystytä selittämään, kuin että pelaajat ovat viileissä oloissa kentällä hengittäneet ja huohottaneet rasituksesta ja kohdanneet toisensa. Siinä niitä tartuntoja on tapahtunut.

Kivirannan mukaan tartuntoja on raportoitu myös sisäurheilulajeista, mutta niiden määrät ovat vähäisempiä.

Kiviranta huomauttaa, että viruksen tuhoavalla pakkasella ei välttämättä ole juuri käytännön merkitystä ihmisille. Vietämmehän juuri silloin eniten aikaa sisätiloissa. Jos kasvomaskia ei käytetä julkisissa sisätiloissa ja turvavälit unohdetaan, tauti leviää.

Koronavirus käyttäytyy kuten influenssavirukset

Influenssaa esiintyy joka talvi. Suomessa influenssaepidemia ajoittuu useimmiten marras-huhtikuun väliselle ajalle, ja epidemian huippu on usein maaliskuussa.

Tutkimusprofessori Hannu Kivirannan mukaan koronaviruksen oletetaan käyttäytyvän samoin.

Kesän tullessa virukseen vaikuttavat muuttuvat olosuhteet: lämpö, auringonpaiste sekä ihmisten käyttäytyminen. Nämä tekijät aiheuttavat sen, että influenssa tavallaan poistuu kesän ajaksi.

Kiviranta muistuttaa, että jyrkän johtopäätöksen tekemistä yksittäisen tekijän, kuten ilman lämpötilan, vaikutuksesta virukseen kannattaa välttää. Viruksen leviämiseen vaikuttaa yhtä aikaa moni muukin asia.

