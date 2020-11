Yle seuraa pörssipäivää: Bidenin valinta johti pörssit nousuun

Joe Bidenin valinnan jälkeen pörssien odotettiin avautuvan nousuun. Kuva on Frankfurtista.

Joe Bidenin valinnan jälkeen pörssien odotettiin avautuvan nousuun. Kuva on Frankfurtista. Maximilian Von Lachner / EPA

Helsingin pörssin yleisindeksi on maanantaiaamuna noin 1,7 prosentin nousussa. Kysessä on ensimmäinen kaupankäyntipäivä sen jälkeen, kun Joe Biden julistettiin Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajaksi.

Myös raakaöljyn hinta on nousussa.

Osakehintojen nousu alkoi Aasiasta. Shanghain CSI 300 -indeksi oli päivän päätteeksi noussut noin kaksi prosenttia. Hong Kongin Hang Seng on noin prosentin nousussa.

Financial Times ja muut talousmediat arvioivat, että Bidenin odotetaan helpottavan Yhdysvaltain ja Kiinan taloudellisia suhteita. Esimerkiksi Hong Kongiin listattu siruvalmistaja SMIC on ollut Yhdysvaltojen pakotteiden vuoksi vaikeuksissa, mutta Bidenin voiton jälkeisenä pörssipäivänä yhtiön kurssi oli 2,5 prosentin nousussa.

On kuitenkin syytä muistaa, että kauppasota ei ole ollut vain Donald Trumpin tai republikaanisen puolueen missio – myös demokraatit ovat suhtautuneet Kiinan taloudellisen vallan kasvuun hyvin kriittisesti.

Markkinoilla todennäköisesti uskotaan, että vallanvaihto Yhdysvalloissa antaa kuitenkin mahdollisuuden liennytykseen.

Koronakriisi otetaan nyt tosissaan

Joe Bidenin odotetaan hoitavan koronakriisiä edeltäjäänsä paremmin – ja käynnistävän myös mittavia taloutta tukevia elvytystoimia.

On kuitenkin yhä epävarmaa, millaisia mahdollisuuksia Yhdysvaltain seuraavalla presidentillä on viedä läpi päätöksiään. Kyse on siitä, kuka saa hallintaansa Yhdysvaltain senaatin.

Yhdysvaltain kongressi on jakautunut kahteen kamariin. Näistä edustajainhuone on demokraattien hallinnassa. Senaatin kohtalo sen sijaan on yhä auki.

Tämä kamari on ollut republikaanien hallussa ja todennäköisesti jatkosta päätetään vasta tammikuussa Georgian osavaltiossa järjestettävissä uusintavaaleissa.

Mikäli demokraatit voittavat Georgiassa, kummallakin puolueella on yhtä monta senaattoria – ja silloin varapresidentin ja senaatin puheenjohtajan Kamala Harrisin ääni ratkaisisi demokraattien hyväksi.

Republikaanien voitto olisi tulevalle presidentti Bidenille huono uutinen. Markkinoille se sen sijaan saataisi olla myös mieleen, mikäli presidentti ei saa läpi liian “vasemmistolaisiksi” tulkittuja uudistuksia.

Kaikkia uudistuksia senaatti ei voi estää. Biden on luvannut ensi töikseen tuoda Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimuksen piiriin ja hän voi tehdä sen riippumatta senaatista.

Tämä voi avata myös suomalaisyhtiöille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi eilisessa puheessaan uskovansa Yhdysvaltojen palaavan järjestäytyneen kansainvälisen yhteistyön piiriin.

Niinistön mukaan tästä voi hyötyä suomalainen teknologia jäänmurtajista viidennen sukupolven kännykkäverkkoihin. Ne ovat ovat ratkaisuja siihen, "mistä Yhdysvalloissa on puutetta tai puhetta".

