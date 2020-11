Norja sulki halpalentoyhtiö Norwegianin piikin – talousvaikeuksissa oleva yhtiö ei saa valtiolta tukipakettia

Norjassa hallitus ei päätynyt myöntämään uutta tukea talousvaikeuksissa olevalle halpalentoyhtiölle Norwegianille. Yhtiö pyysi valtiolta miljardien kruunujen eli satojen miljoonien eurojen avustusta koronakriisistä selviytymiseen.

Maan kauppa- ja teollisuusministerin Iselin Nybön mukaan lentoyhtiön tukeminen ei ole tällä hetkellä parasta käyttöä veronmaksajien rahoille eikä vapaan kilpailun hengen mukaista.

Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram luonnehti päätöstä tuoreeltaan iskuksi vasten kasvoja ja sanoi yhtiön tulevaisuuden olevan nyt huomattavasti epävarmempi. Norwegianin liiketulos oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes 500 miljoonaa euroa tappiollinen.

Toimitusjohtaja Jacob Schram kokee epäreiluksi sen, että kilpailijat saavat "miljarditukia", mutta Norwegian jää jatkossa ilman.

– Meidän nimemme on Norwegian. Me olemme Norjalaisia. Me olemme osa Norjaa ja Norja on osa meitä", hän julisti tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Nowegianilla on kotimaassaan 2300 työntekijää ja tämän lisäksi useita tuhansia muualla. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole merkittävää valtio-omistusta, toisin kuin esimerkiksi Finnairilla ja lentoyhtiö SAS:lla.

Norwegianin osakekurssi on Oslon pörssissä aamupäivällä noin 17 prosentin syöksyssä.

Juttua on pävitetty kurssireaktion, yhtiön omistusrakenteen ja toimitusjohtajan kommentien osalta.

