Taina Lehtonen kehitti etäopetusta jo 10 vuotta ennen koronaa – nyt opiskelijat valitsivat hänet vuoden opettajaksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa opettava Taina Lehtonen on kehittänyt etäopetusta jo pitkään. Nyt hän sai työstään valtakunnallisen tunnustuksen.

Taina Lehtonen aloittelee työpäiväänsä kotitoimistonsa kirjoituspöydän ääressä. Pöydällä on kannettava tietokone sekä toinen suurempi näyttö, jolta näkyy tulevan oppitunnin sisältö.

Tämän aamupäivän luennolla on tarkoitus käsitellä munuaisten toimintaa sekä käydä edellisen kerran tehtäviä läpi. Yksi opiskelijakin näyttää jo kirjautuneen vajaan tunnin päästä käynnistyvälle verkkoluennolle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa opettava Lehtonen työskentelee terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikössä. Hän opettaa anatomiaa ja fysiologiaa tuleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille, geronomeille ja naprapaateille.

Hän on opiskelijoiden keskuudessa hyvin pidetty, sillä hänet on hiljattain valittu vuoden opettajaksi.

Ihan kuin istuisi vierekkäin

Lehtosen mukaan ihmisen anatomia ja fysiologia sopivat aiheina hyvin nettiluennoille, koska niihin kuuluvia asioita pystyy kuvaamaan ja piirtämään.

Kolmiuloitteisten mallien katsominen auttaa opiskelijoita hahmottamaan ihmisen anatomisia ja fysiologisia toimintoja.

– Emmehän me näe keuhkoihin, että mitä tapahtuu keuhkorakkulan ja verenkierron välillä, niin se on aivan ihanaa kun sen voi piirtää ja selostaa siitä, Lehtonen kertoo.

Webinaareissa Taina Lehtonen esittää opiskelijoille kysymyksiä, joihin he vastaavat chatin kautta. Kuvakaappaus Taina Lehtosen webinaarista

Hän on tehnyt kampuksilla olevista anatomian malleista videoita, joilla hän selittää asiat mallien avulla.

– Kun siinä kääntelen malleja, opiskelijan on helpompi hahmottaa rakenteita kuin pelkästään kuvasta. Videoissa on myös se hyöty että opiskelija todella näkee mallin hyvin. Ihan kuin istuisimme vierekkäin – sellaiseen tunnelmaan olen niissä pyrkinyt.

Videot hän on ladannut Youtubeen (siirryt toiseen palveluun), jotta opiskelijat voivat katsoa niitä silloin, kun haluavat. Webinaareissa Lehtonen katsoo opiskelijoiden kanssa yhdessä kuvia malleista.

– Katsomme yhdessä kuvaa ja opiskelijat vastailevat minulle kysymyksiin chatin kautta. Tällaisessa opetustilanteessa on erittäin kivaa se, että kaikki voivat vastata yhtä aikaa.

Helppo tavoittaa

Taina Lehtonen on kehittänyt verkko-opetusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yli kymmenen vuoden ajan. Idea tuli aikoinaan opiskelijalta.

– Eräs opiskelijani kysyi minulta kerran lupaa videoida luentoni, jotta hän voisi katsoa sitä kotona, Lehtonen muistelee.

Aluksi vähän hullulta tuntunut ajatus on sittemmin muodostunut Lehtosen työssä käytännöksi. Hän työskentelee pääosin kotitoimistonsa työpisteeltä käsin.

Kun koulut siirtyivät viime keväänä etäopetukseen koronaviruspandemian vuoksi, etäopetuksen ohjelmistot ja tekniikat olivat Lehtoselle jo tuttuja. Opiskelijoiden maailman muuttuminen piti kuitenkin huomioida myös opetuksessa.

Lehtonen kannusti opiskelijoita tekemään tehtäviä yhdessä pienryhmänä ja turvallisesti verkon kautta. Opiskelijat saivat myös enemmän aikaa jakson suorittamiseen.

Syksyllä 2019 Lehtonen opetti verkossa tartuntatauteja. Hän kertoo kannustaneensa terveydenhoitajaopiskelijoita opettelemaan luontevaa verkkoympäristössä toimimista.

– Perustelin, että vielä voi tulla aika, jolloin ihmisiä kielletään lähtemästä kotoaan vastaanotoille tartuntojen välttämiseksi. Enpä arvannut, että tänä syksynä samaa aihetta opettaessani jouduin sanomaan, että nyt se aika on.

"Mitään hienompaa ei voi opettajalle tapahtua"

Lehtonen kokee verkko-opintojen eduksi sen, että hänen on helppo tavoittaa opiskelijansa. Hän on aktiivisesti yhteydessä oppilaisiin, jotta on tietoinen mahdollisista ongelmista.

– On ihanaa, kun vartin keskustelun jälkeen oppilas saattaa hihkaista, että nyt osaan tämän, Lehtonen sanoo mielissään.

On pitkälti myös opiskelijoiden etu, että luentomateriaalit löytyvät verkosta. Aikaisemmin tunnilta poissaolo merkitsi sitä, että jäi paitsi sen kerran opetuksesta.

Suomen opiskelijakuntien liitto jakaa vuosittain Vuoden opettaja -palkinnon tuodakseen esille ammattikorkeakoulujen laadukkaan ja pitkäjänteisen opetustyön. Tänä vuonna haettiin opettajaa, joka on toteuttanut etäopetusta erityisen mallikkaasti.

Taina Lehtosta ehdottaneet opiskelijat kuvaavat häntä kannustavaksi opettajaksi, jonka opintojaksot on suunniteltu toimiviksi ja vuorovaikutteisiksi kokonaisuuksiksi.

– Mitään tämän hienompaa ei voi opettajalle tapahtua, Taina Lehtonen sanoo kiitollisena saamastaan tunnustuksesta.

Se, että palkinnon myöntämisen taustalla on nimenomaan opiskelijoiden ehdotus, tuntuu erityisen hyvältä.

Kolmekymmentä vuotta opetustyötä tehnyt Lehtonen liikuttuu kertoessaan opiskelijoiden kommenteista.

– Yksi opiskelija onnitteli ja kehui minua Facebookissa. Toinen opiskelija vastasi siihen perään, että tähän kouluun kannatti tulla juuri minun opetukseni takia, Lehtonen kertoo.