Pupunkorvia on myyty kymmeniä tuhansia, harvinaisempia valmistettu kymmenen sarjoissa – keräilijät innostuivat Minna Parikan kengistä nettikirppareilla

Kun kenkäsuunnittelija Minna Parikka ilmoitti aamulla lopettavansa jalkinemerkkinsä vuoden lopussa, monet pitkään ostohaaveita hautoneet päättivät lähteä kaupoille.

Jo aamupäivän aikana Parikan kenkiä myytiin 1 400 paria, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Muutaman viikon päästä nettikauppaan tulee viimeinen 1 500 kappaleen erä tennareita ja ballerinoja. Kun varasto on myyty tyhjäksi, yhden Suomen tunnetuimman muotibrändin tarina on ohitse.

Siihen tuskin menee kauaa.

– Oli suunnitelmissa, että nettikauppa menee kiinni 20. joulukuuta, mutta voi hyvin olla, että meillä ei ole enää mitään myytävää silloin, Parikka toteaa verkkokauppansa varastolla Helsingin Vallilassa.

Raquel-kenkiä Minna Parikan Vallilan varastolla. Matti Myller / Yle

Nettikirppareilla keräilijät jo spekuloivat kenkien jälleenmyyntiarvolla. Tietyistä poistoväreistä pyydetään nyt enemmän kuin ne ovat maksaneet uutena.

Suunnittelija itse arvioi, että joistakin kenkämerkin alkuvuosien erikoismalleista voisi tulla keräilyesineitä. Harvinaisimpia kenkiä on tehty vain kymmenen kappaleen sarjoja.

Minna Parikan kengät ovat tunnettuja korkeista koroista ja naisellisuudesta, mutta myös leikkimielisyydestä ja huumorista. Kenkäsuunnittelija luotsaa yritystään intohimoisella otteella. Millainen on Parikan työpäivä?

"Puput ovat lisääntyneet tässä vuosien varrella"

Tavallisia mustia tai valkoisia pupunkorvatennareita keräämällä tuskin pääsee rikastumaan vintagemarkkinoilla.

– Ehdottomasti tennarit pupunkorvilla on ollut minun lippulaivatuotteeni, mutta puput ovat lisääntyneet tässä vuosien varrella paljon. Erilaisia pupukenkiä on tehty ehkä 60 000–70 000 paria, Parikka kertoo.

Paljon on mennyt myös Raquel-hittikorkokenkää, jossa on sydämenmuotoiset somisteet nauhojen päässä. Malli edustaa Parikan uran alkuvuosille leimallista pin up -henkeä.

Kenkien keräilyä keinottelumielessä suunnittelija ei itse ole tullut edes ajatelleeksi

– En ole ikinä miettinyt vanhojen mallien jälleenmyyntiarvoja. Kyseessä on kuitenkin käyttötuote, hän sanoo.

"Muoti on sijoituskohteena epävakaa"

Antiikki ja Design -lehden päätoimittajan Mirva Saukkolan mukaan Minna Parikka toi hassuttelun ja leikkisyyden aiemmin niin vakavaan ja käytännöllisen suomalaiseen muotisuunnitteluun.

– Pupunkorvat, pusuhuulet ja sydämet eivät ole enää pelkästään pikkutyttöjen juttuja, vaan sopivat myös aikuisille naisille, Saukkola sanoo.

Kenkäsuunnittelija Minna Parikka ekologisesta muodista: "Muotiteollisuuden on nyt todella aika tukea muutosta"

Hän arvioi, että intohimoisten keräilijöiden keskuudessa Parikan kenkien arvo voi valmistuksen loputtua mahdollisesti nousta, mutta hän ei kannusta kaikkia nyt sijoittamaan suomalaisen huippusuunnittelijan jalkineisiin.

– Nykymuodissa ja nykytaiteessa hinnat eivät nouse loputtomasti, kun suunnittelija on nuori ja hyvinvoiva. Muoti on sijoituskohteena epävakaa, Saukkola sanoo.

Poikkeuksiakin on. Saukkola mainitsee esimerkiksi poiminnat Yves Saint Laurentin mallistosta. Tosin niidenkin arvo ampaisi nousuun vasta suunnittelijan menehdyttyä vuonna 2008.

Pupunkorvatennarit jäävät suomalaisen muodin historiaan, mutta keräilyarvoa niillä tuskin on. Matti Myller / Yle

YleX Etusivu sai vieraakseen maailmalla menestyneen kenkäsuunnittelijan Minna Parikan, kun hänet oli juuri valittu vuoden nuoreksi muotoilijaksi vuonna 2014.

Myös Fredrikinkadun Préporté-vintageliikkeen Stina Kurikka arvioi Minna Parikan malliston keräilyarvoa varovaisesti.

– Voi olla, että pyydetään yli puolta ovh-hinnasta. Tai sitten omistajat eivät yksinkertaisesti halua luopua kengistä, jos niitä ei saa enää, Kurikka sanoo.

Vaikkei kengillä ehkä voisikaan tienata, monet haluavat omat Minna Parikkansa vielä, kun se on mahdollista. Brändi on muutenkin myynyt viime vuosina hyvin. Tänä vuonna jalkinekauppa on kasvanut peräti 21 prosenttia, ja verkkomyynti on suorastaan räjähtänyt.

Kenkäsuunnittelijan puhelin on lopettamisilmoituksen jälkeen soinut herkeämättä. Media haluaa haastatteluita, fanit suosikkijalkineensa, ja ystävät onnittelevat rohkeasta päätöksestä.

Minna Parikka lopettaa huipulla.

