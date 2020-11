Minkkien tehostettu koronatestaus alkaa pohjalaistarhoilta – nielunäytteitä eläviltä, kuolleet tutkittavaksi Ruokavirastolle

Testit aloitetaan 30 tarhalla. Turkistarhoilla on tehty varotoimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi keväästä alkaen.

Suomalaisilla minkkitarhoilla aloitetaan tällä viikolla tehotestaukset koronaviruksen varalta. Testauksesta vastaa (siirryt toiseen palveluun) Ruokavirasto.

Testaukseen on valittu kolmisenkymmentä tarhaa Pohjanmaalta. Valtaosa Suomen noin 200 minkkitarhasta on pohjalaismaakunnissa.

Testien syy ovat Alankomaissa ja Tanskassa minkkitarhoilla todetut koronavirusepidemiat

Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta. Tämä virus on tarttunut ihmisiinkin. Epidemian takia Tanskan minkit on määrätty lopetettaviksi.

Jatkotestit pohjalaistarhoilla tehtyjen jälkeen

Turkistarhoilla käynnistyvään näytteenottoon valitut tarhat sijaitsevat kymmenessä eri kunnassa Pohjanmaan sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

Ruokaviraston mukaan kuntien valinnassa on huomioitu alueellinen ihmisten koronaepidemian tilanne ja minkkien tuotantomäärät.

Turkiseläinten kasvattajien liiton puheenjohtaja Kenneth Ingman on tyytyväinen testauksen järjestämiseen.

– Hyvä, että otetaan selvää, onko meillä tapauksia. Mitään ei ole tähän asti näkynyt, katsotaan, mitä tulokset ovat.

Toistaiseksi suomalaistarhoilla ei ole todettu koronatartuntoja eläimissä.

Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä, jotka kunnaneläinlääkäri toimittaa Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi. Minkeiltä otetaan myös esimerkiksi nielunäytteitä.

Ruokaviraston mukaan seurantanäytteenotto on tarkoitus saada päätökseen viikon 47 aikana. Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

Toimenpiteitä leviämisen estämiseksi keväästä lähtien

Kenneth Ingmanilla on turkistila Uudessakaarlepyyssä.

Ingman kertoo, että turkistarhat Suomessa ovat seuranneet koronavirustilannetta yhdessä viranomaisten kanssa keväästä lähtien.

Toimenpiteitä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on jo tehty. Niitä ovat muun muassa turhan liikenteen kieltämisen tiloilla, hengityssuojainten ja maskien käyttäminen sekä tilojen vierastyövoiman karanteenit.

– Samalla tavalla kuin suojellaan ihmisiä, suojellaan myös eläimiä, Ingman sanoo.

Ingman kertoo, että Tanskan tilannetta ja päätöstä lopettaa minkit on seurattu Suomessa huolestuneena.

– Ehkä vähän ylireagoidaan, kun lopetetaan kaikki eläimet. Pahalta näyttää, Ingman toteaa.

"Joku rutiini siellä on pettänyt"

Suomalaiset ovat keskustelleet tanskalaisten kanssa tilanteesta. Kenneth Ingmanin mukaan kukaan ei oikein tiedä, mitä on tapahtunut, kun virus pääsi leviämään niin nopeasti tarhasta toiseen.

– Joku rutiini siellä on pettänyt tai joku muu yllättävä tekijä [tapahtunut].

Ingman toivoo, että Suomessa ei Tanskan kaltaiseen tilanteeseen jouduta. Hän kertoo luottavansa viranomaisten työhön ja osaamiseen niin, että Suomessa ei vastaavaa voisi tapahtua.

– Suomessa tarhat eivät ole yhtä tiheästi kuin Tanskassa. Meillä on oltu keväästä lähtien varuillaan, informoitu tarhaajia ja tehty yhteistyötä viranomaisten kanssa. Luulen, että Suomessa on parempi tilanne.

