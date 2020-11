"Se on kevyt ja maljamainen, veden on siinä hyvä olla", Kirkkonummen uusi vesitorni Vaasi on nyt täytetty – katso suora lähetys kello 11.30 alkaen

Vesitorni on vesitorni ja sen tehtävä on tuottaa vettä kaupungin tai kunnan asukkaille. Mutta Kirkkonummen vesihuoltopäällikölle uusi vesitorni merkitsee paljon muutakin.

– Voin nukkua yöni levollisemmin, kun toimintavarmuus on nyt parempi, kertoo Anna Arosilta-Gurvits.

Hänen 12 vuoden työuransa aikana Kirkkonummen vesihuollossa on ollut tilanteita, kun 1 000 kuutiota vettä vetävä vanha vesitorni ei ole pystynyt toimittamaan vettä kaikille. Myös vuotoja on ollut, ja reikiä on paikattu.

Uuden Vaasin vetoisuus on yli kaksinkertainen entiseen verrattuna.

Vanha vesitorni valmistui vuonna 1973 ja ehti palvella kirkkonummelaisia 46 vuotta, ennen kuin se purettiin kevättalvella 2019.

Vaasin valitsivat toteutukseen Kirkkonummen kunnan päättäjistä, virkamiehistä ja rakentamisen asiantuntijasta muodostettu raati. Myös kirkkonummelaiset pääsivät vaikuttamaan lopputulokseen nettiäänestyksessä.

Vaasi saikin ylivoimaisesti eniten kannatusta, se sai melkein puolet annetuista äänistä, joita oli kaikkiaan yli 1 000. Sitä luonnehdittiin kiinnostavana, rauhallisena ja aikaa kestävänä ratkaisuna.

Yhden vastaajan sanoin: "Se on kevyt ja maljamainen, veden on siinä hyvä olla".

