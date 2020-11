Iissä outo metsästysrikosepäily: metsästäjä ampui saksanhirven, vaikka niitä ei edes pitäisi esiintyä siellä

Saksanhirvistä eli isokauriista on Suomesta yksittäisiä havaintoja 2010-luvulta, mutta nekin Etelä- ja Kaakkois-Suomesta.

Poliisi tutkii Iissä Pohjois-Pohjanmaalla tapahtunutta harvinaista metsästysrikosta.

Viime perjantaina iltapäivällä Iissä luvallisen hirvenmetsästyksen yhteydessä ammuttiin saksanhirvi eli isokauris.

Hirven metsästyksen yhteydessä oli ollut mahdollista ampua myös luvallisesti metsäkauriita. Ampuja oli ampunut mielestään metsäkauriin, mutta lähemmässä tarkastelussa selvisi, että ammuttu eläin oli ollutkin saksanhirvi.

Saksanhirven metsästykseen ei ollut riistakeskuksen lupaa.

Tapauksen tutkinnasta vastaavan rikosylikonstaapeli Juha Kankaan mukaan Riistakeskusken riistapäällikkö Oulusta on käynyt toteamassa, että kyseessä on saksanhirvi.

Tapauksesta tekee erikoisen se, että saksanhirviä ei Suomessa oikeastaan esiinny.

Lajia on istutettu vuosikymmeniä sitten Suomeen, mutta istutettu kanta on kuollut sukupuuttoon. Silloin tällöin joitain yksilöitä tulee Suomeen Venäjältä, missä niitä tarhataan, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Ari Nikula. Tapauksia on ollut 2010-luvulla yksittäisiä, ja ne ovat olleet Etelä- ja Kaakkois-Suomessa.

Hän pitää länsirannikolla Oulun yläpuolella sijaitsevaa Iitä "ällistyttävän pohjoisena" paikkana tavata saksanhirvi.

– Näin pohjoisesta ei havaintoja ole.

Saksanhirvi ei ole oikeasti hirvi, ja sen elinalue on Saksaa laajempi. Sen vuoksi Kielitoimisto suosittelee nykyisin siitä käytettävän nimeä isokauris.