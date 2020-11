Analyysi: Halpalentoyhtiö Norwegianin Euroopan-valloitus on ohi

Pahoissa talousvaikeuksissa oleva halpalentoyhtiö sai maanantaina Norjan valtiolta rukkaset – valtio ei myönnä uutta tukea koronapandemian kurittamalle lentoyhtiölle.

Norwegian sai keväällä Norjan valtiolta 270 miljoonan euron tukirahoituksen, jonka piti riittää vuoden loppuun asti. Koronapandemia on kuitenkin kestänyt ennakoitua kauemmin, eivätkä matkustajat edelleenkään tahdo nousta koneisiin. Ensi talvesta on tulossa kaikille lentoyhtiölle niiden historian vaikein.

Käytännössä Norwegianin voivat pelastaa yhtiön uudet omistajat, pääasiassa leasingyhtiöt, joiden pitäisi löytää nopeasti jopa 300–500 miljonaa euroa, jotta Norwegian selviytyy kevääseen asti. Vaihtoehtoinen ratkaisu Norjan valtion suoralle tuelle olisi laina, jonka yhtiö maksaisi aikanaan takaisin.

Keväällä Kiinan valtion omistamasta lentokonevuokraaja BOC Aviationista tuli yhtiön suuromistaja.

Norwegianin kassa hupenee tällä hetkellä yli 40 miljoonaa euroa joka kuukausi, vaikka yhtiö kuljettaa kuukaudessa noin 300 000 matkustajaa, valtaosa Norjan sisäisillä reiteillä.

Lue lisää: Norwegianin tulevaisuus vaakalaudalla – Norjan valtio sulki piikin ja kurssi syöksyy nyt -17 %

Norwegianille suuri ongelma ovat kaukoliikenteeseen hankitut 291-paikkaiset Boeing 787 Dreamlinerit, joille ei ole nykyisessä tilanteessa käyttöä. Yhtiöllä on niitä 35, joista 24 on hankittu leasing-sopimuksilla. Näistä koneista on päästävä eroon, mieluiten nopeasti.

Laajarunkokoneet olivat osa yhtiön kunnianhimoista suunnitelmaa halpalennoista mannertenvälisillä kaukoreiteillä. Norwegian perusti 2010-luvulla tukikohtia eri puolille Eurooppaa, ja aloitti näyttävän kilpailun Atlantin ylittävässä liikenteessä. Halpalentoyhtiön kaukolennot olivat tuote, johon myös osa perinteisistä verkostolentoyhtiöistä vastasi – karsimalla palvelua ja alentamalla lippujen hintoja.

Kaikki ei kuitenkaan sujunut odotetusti, sillä uusia koneita vaivasivat moottoriongelmat, ja Norwegian joutui turvautumaan kalliisiin vuokrakoneisiin, tai peruuttamaan lentoja. Pohjoismaista lennettävät kaukolennot päättyivät jo vuoden 2019 lopulla, mutta koronapandemia vei lopulta pohjan halpalentoyhtiön muiltakin kaukolennoilta.

Lue lisää: Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin ei enää lennetä Norwegianin siivin Tukholmasta ja Kööpenhaminasta – lentoyhtiö karsii kaukolentoreittejään

Norwegianin on palattava juurilleen Pohjoismaissa lentäväksi yhtiöksi.

Norwegianilla oli Suomessa oma tukikohta, johon oli sijoitettu lentokoneita, palkattu 120 lentäjää ja noin 300 matkustamohenkilökunnan jäsentä. Yhtiö lensi Helsinki-Vantaalta useisiin kohteisiin Suomessa sekä Euroopassa, esimerkiksi suomalaisten suosimalle Espanjan Aurinkorannikolle.

Yhtiön keväällä tekemän säästöohjelman seurauksena Norwegian lentää käytännössä enää Norjan sisäisiä lentoja, ja harvoja ulkomaanreittejä. Suomalaisten kuljettaminen Aurinkorannikolle ei kuulu yhtiön suunnitelmiin lähitulevaisuudessa.

Yhden operaattorin poistuminen suositulta Malagan-reitiltä ei kuitenkaan helpota esimerkiksi Finnairin tilannetta. Matkustajia on tällä hetkellä yksinkertaisesti liian vähän täyttämään edes yhden yhtiön koneita.

Norwegian lentää tällä hetkellä 21 koneella. Kesällä yhtiö ilmoitti palauttavansa 76 lentoreittiä Euroopassa osittain siksi, että sen kilpailijatkin palauttavat lentoja.

Liian nopeasti alkanut reittien palautus on osoittautumassa kalliiksi virheeksi. Lentojen aloittaminen tyhjillä koneilla on suuri riski, kun tuotot eivät välttämättä kata edes lentojen välittömiä kustannuksia. Norwegianin kassa ei kauaa kestä tällaisia reittejä.

Nykyisessä markkinatilanteessa Norwegianin on keskityttävä yhä enemmän tuottaviin reitteihin. Sellaisia ovat Norjan sisäiset kotimaan lennot sekä reitit Pohjoismaiden suurimpien kaupunkien välillä.

Lue lisää: Norwegian aloittaa uudelleen lennot Helsingistä Tukholmaan ja Osloon

Maanantain rokoteuutinen lääkeyhtiöiden Pfizerin ja BioNTechin kehittämän koronarokotteen tehosta sysäsi päivällä lentoyhtiö Finnairin osakkeen yli 20 prosentin nousuun. Norwegian Air Shuttlen osake vastaavasti lähti aamun kielteisen tukipäätöksen tultua julki jyrkkään 17 prosentin syöksyyn alaspäin, rokoteuutisen jälkeen nousi hetken, mutta päätyi pörssin sulkeutuessa lopulta 13 prosentin laskuun.

Pörssikurssien voimakas vaihtelu kertoo siitä, että laajasti jakelussa oleva toimiva rokote on edellytys lentomatkustuksen elpymiselle.

Käytännössä kestänee kuitenkin ensi kevääseen, ennen kuin lentoyhtiöt alkavat nähdä matkustajien määrän alkavan lisääntyä koneissaan.

Lue lisää Norwegianista täältä.