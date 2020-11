Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet riemuitsee Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteesta: "Piristävä uutinen keskelle marraskuuta"

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet ilahtui kuullessaan lääkeyhtiö Pfizerin ja BioNTechin menestyksekkäästä koronarokotetestistä. Sen mukaan yhtiöiden kehittämä rokote esti koronaviruksen aiheuttaman taudin kehittymisen koehenkilöillä 90-prosenttisesti.

– Tällaiset uutiset marraskuun keskelle tuntuvat tosi piristäviltä. Onhan tämä iso läpimurto Covid-19:n suhteen.

Tutkimuksessa oli mukana yli 40 000 osallistujaa, joista puolet sai lume-rokotetta ja puolet tutkittavaa rokotetta. Nyt on saatu ensimmäiset todistee, että rokote pystyy todellakin suojaamaan tautia vastaan.

– Sen suojaava teho oli yli 90 prosenttia, eli todella hieno uutinenhan tämä on.

Mika Rämet johtaa Rokotetutkimuskeskusta. Timo Heikkala / Lehtikuva

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

– Seuraavaksi nämä toimijat laittavat myyntilupahakemukset, luultavasti FDA:lle Yhdysvaltoihin ja EMA:lle eli Euroopan lääkeviranomaiselle, Rämet kertoo.

– Käsittely kestää jonkin aikaa ja oletus on, että sen aikana yritys pyrkii tuottamaan rokoteannoksia mahdollisimman paljon ja järjestämään jakeluverkostoa, jotta rokotetta pystytään toimittamaan heti sen jälkeen kun nopeutettu myyntilupahakemus saadaan, ja todennäköisesti saadaan.

Puhutaanko kuukausista kuitenkin?

– Tässä tehdään useita asioita yhtä aikaa. Kyllä käsittelyprosessi menee aika nopeasti. Näen, että jossain päin maailmaa rokotukset alkavat jo tämän vuoden aikana.

Onko Suomella hankintasopimusta juuri tähän rokotteeseen?

– En tiedä, sen tietävät viranomaiset. Sen tiedän että Suomi on varautunut useampaan eri tyyppiseen rokotukseen ja yksi niistä on tämä kyseinen teknologia.

– Ja tämän rokotteen suhteen kysymys oli nimenomaan rokotteen tehossa ja kun tämä on osoittautunut tehokkaaksi, niin on hyvin todennäköistä että moni muukin tutkittavista rokotteista tulee olemaan myös tehokas. Eli siinäkin mielessä tämä on tosi, tosi positiivinen ja hieno uutinen.

Todennäköistä siis on, että myös muilta rokotekehittäjiltä löytyy lähiaikoina samanlaisia hyviä tuloksia?

– Kyllähän asiantuntijat näin ennustivat jo syksyllä, että todennäköisesti nämä rokotteet tulevat olemaan hyviä. Onneksi kaikkien kannalta osoittautui nyt, että optimismi ei ollut aiheetonta.

