Katso suorana: Kerrostalon katto ilmiliekeissä Kouvolan keskustassa – savu ei enää aiheuta vaaraa lähialueella

Kerrostalon ullakolla on syttynyt tulipalo Kouvolan Kauppalankadulla.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Ilpo Kopran mukaan kyseessä on kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Muutamia henkilöitä on Kopran mukaan altistunut savulle.

Kuvissa näkyy, kuinka kerrostalon katto on liekeissä kahdesta kohtaa ja molempia yritetään parhaillaan sammuttaa.

Antro Valo

Ihmiset eivät malta pysyä sisällä

Pelastuslaitos hälytettiin sammutustöihin noin kello 16.30.

Palo aiheutti vaarallista savua, joka levisi kaakon suuntaan. Lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ikkunat ja ilmastointi. Noin kello 18.15 tulleen vaaratiedotteen mukaan savu ei enää aiheuta vaaraa.

Pelastuslaitos on kehottanut ihmisiä pysymään sisällä, mutta kerrostalon lähelle on kertynyt kymmeniä ihmisiä katsomaan sammutustöitä. Lisäksi viereisellä kadulla on paljon jalankulkijoita.

Palopaikka on lähellä Kouvolan keskustaa. Paikalla olevan Ylen kuvaajan mukaan poliisi ei päästä autoja Ahdinkatua pidemmälle Kymen lukolta päin tultaessa.

