Stig loi härskin hahmon peittääkseen ujoutensa – välillä lopettaminen oli lähellä, mutta nyt hän on suositumpi kuin koskaan

Stigin versio Kuningaskobra-kappaleesta on noussut hitiksi ja artisti näyttää, kuinka siihen kehitetyn tanssin käsiliikkeet menevät. Silja Viitala / Yle

– Sähän olet kehittänyt uuden tiputanssin! huikkaa musiikkituottaja Risto Asikainen laulaja Stigille.

Muusikoilla on työhuoneet saman helsinkiläisen musiikkikustantamon tiloissa.

Asikainen viittaa tanssilla Stigin versioon Kuningaskobra-kappaleesta, johon on keksitty uudet tanssiliikkeet. Stig esitti biisin Vain elämää -ohjelmassa muutama viikko sitten, ja siitä tuli välitön hitti.

Kappale nousi suoratoistopalvelu Spotifyn kärkeen. Se on Stigin ensimmäinen listaykkönen. Tanssin, tai ennemminkin käsiliikkeiden, ansiosta biisistä on tullut myös viraalihitti videopalvelu Tiktokissa.

Nuoremmille lukijoille tiedoksi, että tarkkoja käsiliikkeitä noudattanut tiputanssi oli muodissa 1980-luvun alussa. Sitä tanssittiin Linnan juhlissakin.

Palataan tarkemmin Stigin Kuningaskobra-tanssin syntymiseen myöhemmin tässä jutussa.

Stig, oikealta nimeltään Pasi Siitonen, on hämillään Vain elämää -ohjelman tuomasta uudesta suosiosta. Hänen mukaansa yleisön ennakko-odotukset ohjelmaa kohtaan eivät olleet korkealla, sillä kyseessä on jo 11. tuotantokausi. Mutta ainakin Stigin kohdalla asia on mennyt päinvastoin. Ohjelman kautta artistista on tullut suositumpi kuin koskaan.

– Kivahan se on saada huomiota ja suosiota, mutta pakko myöntää, että se on välillä alkanut pikkusen stressaamaan. Mutta sitten olen ajatellut, että nautitaan tästä nyt niin kauan kuin se kestää, 42-vuotias Stig pohdiskelee.

– Vain elämää on osunut sellaiseen aikaan, että jengi kaipaa musiikkiviihdettä ja vilpittömästi viihtyvät siellä ruutujen ääressä, sanoo muusikko Stig studiollaan. Silja Viitala / Yle

Vain elämää -ohjelma on luonut kuvan ujosta muusikosta, joka laittaa lavalla bileet pystyyn luomansa hahmon kautta. Suurelle yleisölle ovat tulleet tutuksi myös hänen härskit biisinsä, joista ainakin Ressu Redfordin ja Mariskan ronskit versiot saivat sosiaalisen median kuohahtamaan. Joidenkin mielestä kappaleet eivät olleet lasten korville sopivia.

Vain elämää -ohjelma on viikon mittainen muusikkojen leiri. Stig kertoo löytäneensä sen aikana itsestään uusia puolia. Kuten sen, että hän tutustui niin vaivattomasti muihin muusikoihin.

– Oli yllättävää, kuinka läheisiksi tultiin noiden tyyppien kanssa viikon aikana. En ole yleensä aikuisiässä saanut uusia ystäviä hirveän nopeasti.

Nimmareiden jakoa jo lapsena

Kirjoittaminen oli Helsingissä syntyneelle Pasi Siitoselle nuorena vaikeaa. Hän ei saanut ajatuksiaan paperille. Sanojen tuottaminen tuntui tahmealta. Lukiossa jokin lukko sitten aukesi äidinkielenopettajan ansiosta.

– Jotain tapahtui, että uskalsin ylipäätään mitään kirjoittaa.

Musiikin pariin Siitonen päätyi jo kuusivuotiaana, kun hän aloitti klassisen pianonsoiton opinnot. Varhaisteininä piano vaihtui bändikuvioihin. Viidennellä luokalla hän lauloi bändissä, joka soitti covereita Ne Luumäet -punkrockbändin coverkappaleista.

Esiintyminen koulun juhlasalissa pidetyssä bänditapahtumassa oli Siitosen ensikosketus esiintymiseen.

– Sain jo välitunnillakin maistaa suosiota, kun frendit tulivat pyytämään nimmareita, mies virnistää.

Sanoittamisen ja laulamisen taidot puhkesivat kukkaan kuitenkin vasta paljon myöhemmin, ja sitä varten piti keksiä hahmo.

– Välillä on alkanut tulla ongelmaksi, etten ehdi vastaamaan kaikkeen positiiviseen palautteeseen. Olen ainakin yrittänyt likettää kaikki kehut läpi, mutta tuntuu ohjelman edetessä, ettei enää kohta aika riitä siihen, sanoo Stig saamastaan suosiosta Vain elämää -ohjelmassa. Silja Viitala / Yle

Stig-hahmo syntyi vahingossa

Lähes kaksimetrinen Stig herättää huomiota. Eikä niinkään pituutensa takia vaan koko olemuksellaan. Hänen tavaramerkkejään ovat viikset, kasarityyliset insinöörilasit, lippis ja olkapäille asti roikkuva takatukka.

Tyyli syntyi puolivahingossa, kun Siitosen piti astua ensimmäistä kertaa lavalle sooloartistina Stig Dogg nimellä vuosituhannen alussa. Hänellä oli tuolloin parta, joka ei sopinut räppärin imagoon. Hän ajoi pois partaansa juuri ennen keikkaa ja huomasi, että jäljelle jääneet viiksethän ovat aika vitsikkäät.

Stig Dogg oli hahmona parodia amerikkalaisesta räpistä ja r&b:stä, johon kuului tuohon aikaan rahalla ja naisilla leveily.

– Stig Dogg oli hahmo, joka luuli asuvansa Amerikassa isoissa r&b-kuvioissa, vaikka tekikin keikkaa täällä pubeissa ja kavereiden bileissä. Se jaksoi itseä ja kavereita huvittaa, ja siitä lähti sitten homma leviämään.

Huumorihahmo antoi ujolle Siitoselle rohkeutta esiintyä ihmisten edessä.

– Ilman tuota hahmoa ei olisi tullut mieleenkään mennä laulamaan ihmisille. Ja kun pääsi kirjoittamaan hahmon kautta, niin se avasi sanaisen arkun. En olisi varmaan saanut yhtään biisiä aikaiseksi, jos en olisi sitä hahmoa keksinyt.

Stig kertoo, miltä Vain elämää -ohjelman tuoma uusi suosio on tuntunut.

Sanoituksiin Siitonen oli saanut innoituksen toisten räppäreiden; Edu Kehäkettusen, Setä Koposen ja Davon biiseistä. Niissä ei korostettu omaa itseä kuten räpissä yleensä, vaan tekstit käsittelivät juhlimista ja naisia toisinaan epäkorrektistikin.

Stig Doggin kappaleissa osa sanoituksista on huomattavan härskejä.

– En tiedä, miksi ne tuollaisina sieltä ryöpsähtivät, kun en nyt ole mikään erityisen härski jäbä kuitenkaan ikinä ollut.

Hupiprojekti alkoi kuitenkin jossain vaiheessa puuduttaa. Hahmo alkoi tuntua taakalta.

– Koin, että se vitsi on kulunut, ja aika on ajanut sen ohi. Siinä oli lopettaminenkin lähellä.

Vuonna 2012 Siitonen uudistautui, kun hän osallistui Uuden musiikin kilpailuun artistinimellä Stig ja kappaleella Laululeija. Samalla musiikkityyli muuttui akustisemmaksi. Myöhemmin ilmestyneet kappaleet kuten Niks ja naks ovat jatkaneet Stigin pehmeämmän puolen esiintuomista.

– Aika vähän Stigissä on enää sitä alkuaikojen hahmoa jäljellä. Stig on nykyisin aika lähellä tätä siviili-Pasia.

Ei pelkkä vitsi

Hahmona esiintymisen kääntöpuoli on se, että yleisö ei välttämättä ota artistia vakavasti. Siitosen mukaan meni kauan niin, että monikaan ei tiennyt, että hän tekee itse omat kappaleensa tai että hän tekee musiikkia myös toisille artisteille ulkomaita myöten.

Siitosta itseään asia ei ole harmittanut, mutta hänen äitiään kyllä.

– Äiti haluaisi, että ihmiset näkisivät minussa muitakin puolia. Ehkä Vain elämää -ohjelma on auttanut siinä ja tyynnyttänyt äidinkin mieltä, muusikko naurahtaa.

– Vain elämää -ohjelma ja korona-aika on saanut ymmärtämään, että tässä muusikon ammatissa on jotain järkeäkin ja ihmiset saavat siitä iloa ja hyvää mieltä, sanoo Stig. Muusikon kanssa samassa studiossa työskentelevät myös tuottaja Salahpolo (vas) ja artisti Ares. Silja Viitala / Yle

Siitonen kokee, että hänellä on hyvä tasapaino Stigin kanssa tällä hetkellä. Hän voi tehdä niin bilebiisejä kuin herkempiäkin kappaleita.

– Biisin päähenkilö ei ole välttämättä kaikkien alojen voittaja tai naisten suurin suosikki. Olen päässyt kirjoittamaan antisankaritarinoita, jotka ovat ehkä enemmän lähellä omaa elämää.

Muusikko haluaisi astella fanittamansa, tänä vuonna menehtyneen Jope Ruonansuun jalanjäljissä. Siitonen ihailee sitä, että koomikko teki parikymmentä vuotta huumorimusiikkia ja julkaisi sitten aivan yllättäen herkkiä kappaleita sisältäneen albumin.

– Ruonansuu on ollut minulle esikuva. Siihen voisi tähdätä, että pystyisi tekemään tuollaisen takin käännöksen jossain vaiheessa. Ja sen jälkeen voisi taas jatkaa Kuinka paljon mahtuu pieneen Hiaceen -meiningillä, Siitonen pohdiskelee viitaten yhteen Ruonansuun huumoripitoisista suosikkikappaleista.

Stig unohtuu hiekkalaatikkolla

Vain elämää -ohjelma on tuonut Stigille uusia faneja. Kadulla yhä useampi tulee juttelemaan ja kiittelemään musiikista.

Siitonen kertoo, että Stig-hahmo karisee häneltä itseltään siinä vaiheessa, kun hän palaa sunnuntaina keikoilta ja vie pienet lapsensa hiekkalaatikolle. Samalla hän tapaa asuinalueen muita vanhempia, joiden kanssa voi jakaa arkisia asioita.

– He ovat nähneet muutakin kuin mitä on telkkarissa ja lehdissä. Tuolla pihoilla on kivaa, kun ei tarvitse siellä starbana pyöriä.

Bileet jatkuvat

Stigin kädet viuhtovat ilmassa, kun hän esittää Kuningaskobra-kappaleeseen tehtyä tanssia. Sen kehitti hänen ystävänsä, musiikkituottaja DJPP.

Stig kertoo, että kollega oli keksinyt liikkeet mökillään kaksi päivää ennen biisin kuvauspäivää.

– Hänellä oli minulle tarkat ohjeet, ja hän lähetti minulle videon, missä hän näytti, että pitää olla napakat ja käärmemäiset liikkeet.

– Uralleni on ollut hyötyä siitä, että Stig-hahmon ympärillä on säilynyt tietty mystisyys ja jengi ei tiedä, että mitä siellä taustalla on. Toivottavasti se kaikki ei mene pilalle kaiken tämän uuden huomion myötä, Stig sanoo. Silja Viitala / Yle

Vain elämää -ohjelman muusikkoleiri saa usein luovuuden kukkimaan, kun artistit tapaavat itselleen tuntemattomia muusikoita. Stig kertoo, että tämän kauden osallistujat ovat jo puhuneet yhteistyöstä eri kokoonpanoissa.

Artisti itse aikoo julkaista uutta musiikkia ohjelmakiireiden jälkeen. Hän aikoo tehdä “suuria rakkauslauluja” ja toivoo niiden saavan avomielisen vastaanoton.

– Mutta sen voin luvata, että eivät ne bilerallit ole minnekään jäämässä. Se on kuitenkin ydinjuttuni. Bileet pystyyn! Se on Stigin hommaa, ja sitä aion tehdä jatkossakin.