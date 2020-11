Ensi vuosi näyttää, miten kritiikkiä saanut Helsingin johtamismalli toimii pormestarin vaihtuessa – suurista puolueista vasta SDP on asettanut ehdokkaansa

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) ilmoitus siitä, että hän ei ole enää jatkossa käytettävissä pormestariksi on jälleen synnyttämässä vilkkaan keskustelun Helsingin uuden johtamisjärjestelmän toimivuudesta. Vapaavuori kertoi päätöksestään Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) viikonloppuna.

Tampereen yliopiston kuntajohtamisen professorin Arto Haverin mukaan pormestarimalli mahdollistaa kaupungin tehokkaan kehittämisen, mutta samalla se keskittää valtaa yhdelle henkilölle tavanomaisesta kuntajohtamisesta poiketen.

Haverin mukaan pormestarimallin riski kuntajohtamisessa on lyhytjänteisyys ja henkilöriippuvuus. Ääni kellossa voi muuttua tyystin, jos poliittiset valtasuhteet vaihtuvat

– Pormestari pystyy vahvasti viemään kaupunkia yhteen suuntaan neljä vuotta ja valtasuhteiden muuttuessa tehdäänkin täyskäännös. Onhan se demokratiaa, mutta kaupunkeja pitäisi voida kehittää pitkäjänteisesti, Haveri sanoo.

Haveri katsoo Vapaavuoren käyttäneen omalla pormestarikaudellaan hyvin vahvasti niitä mahdollisuuksia, joita pormestarin asema poliitikan ja hallinnon johtajana antaa.

– Vapaavuori on nyt toiminnallaan tuonut esiin mallin vahvuudet ja riskit.

Nykyisellään Helsingin kaupunginvaltuuston suurin puolue on kokoomus ja tämän jälkeen tulevat vihreät ja SDP.

Seuraavat kuntavaalit käydään tulevana keväänä ja pormestari tulee siis vaalien jälkeen suurimmasta puo­lueesta.

Vapaavuoren mukaan pormestarimallissa on ikäviä lieveilmiöitä. Matti Myller / Yle

Razmyar: en tunnista kampittamista

Vapaavuori kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa näkevänsä pormestarimallissa ikäviä lieveilmiöitä, esimerkiksi sen, että monet ei-poliittiset asiat­ politisoituvat.

Hänen mukaansa vanhassa kaupunginjohtajamallissa ei ollut sellaista ulottuvuutta, että osa kaupungin johdossa olevista henkilöistä toivoo kaupunginjohtajan epäonnistuvan ja jopa pyrkii edistämään tällaista ajattelua.

Pormestari tulee siis vaalien jälkeen suurimmasta puo­lueesta, jolle apulaispormestareiden puolueet ovat vaaleissa hävinneet ja jonka ne haluavat päihittää seuraavissa vaaleissa. Ensi kevään kuntavaalien lähestyessä poliittiset jännitteet näyttäisivät jälleen nousevan pintaan.

Esimerkiksi apulaispormestarit Sanna Vesikansa (vihr.), Anni Sinnemäki (vihr.) ja Nasima Razmyar (sd.) ovat viime aikoina kritisoineet useaan otteeseen julkisesti Vapaavuorta ja torpanneet useita Vapaavuoren kaupungin kehittämiseksi esiinnostamia hankkeita. Hän puolestaan on moittinut julkisesti apulaispormestareita muun muassa pelisääntöjen rikkomisesta.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr.) Lukas Rusk / Yle

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) Jari Kovalainen / Yle

Helsingin valtapuolueista ehdokkaansa tulevaan pormestarikisaan on asettanut vasta SDP. Vihreät ja kokoomus etsivät yhä ehdokastaan. SDP:n pormestariehdokas Nasima Razmyar sanoo, ettei hän tunnista pormestarien välillä kampittamista.

– Vaikka emme aina ole olleet pormestarin kanssa kaikista asioista samaa mieltä, niin meillä on ollut yhteinen päämäärä eli Helsingin ja helsinkiläisten parasta on haluttu. Itse en näe tätä kampittamisena, mutta varmasti jossain tietyissä poliittisissa kysymyksissä meillä on ollut erimielisyyksiä ja se on luonnollista.

Razmyarin mielestä paljon on saatu aikaan yhdessä, mutta myös hän myöntää, että pormestarimalli ei ole aukoton. Hänen mielestään se on kuitenkin kokonaisuudessaan osoittanut toimivuutensa, koska sillä on saatu vahvempaa poliittista johtajuutta.

Pormestarimalli on Helsingissä käytössä vasta ensimmäistä nelivuotiskautta.

Kuntajohtamisen professori Arto Haveri muistuttaa, että mallin kanssa on toki kipuiltu myös Tampereella, jossa se on ollut käytössä pidempään.

– Sitä on vuosien saatossa kehitetty.

Haverin mukaan Helsinki on saavuttanut monia pormestarimallille asettamiaan tavoitteita. Poliittinen johtajuus on vahvistunut ja johtamisella on nyt kasvot. Monet näyttävät kuitenkin olevan yllättyneitä siitä kuinka paljon valtaa pormetari voi käyttää.

Haveri johtaa Tampereen yliopiston työryhmää, joka parhaillaan arvioi Helsingin uuden johtamisjärjestelmän toimivuutta. Työryhmä jättää loppuraporttinsa alkuvuodesta.

Razmyar: yhteistyötä tarvittaisiin myös maan hallituksen suuntaan

Razmyar odottaa tulevasta pormestarikaudesta nykyistäkin vaikeampaa, koska koronan jälkipyykkiä pestään vielä pitkään eri sektoreilla.

Pääministeripuoleen pormestariehdokas korostaa toimivia suhteita paitsi puolueiden välillä Helsingissä myös maan hallituksen suuntaan. Vapaavuoren välejä maan hallitukseen on kuvattu jopa hyisiksi.

– Kokonaisvaltaista ja rakentavaa yhteistyötä tarvitaan, jotta tästä kaikesta selvitään, Razmyar sanoo.

