Nettikirppareilla on myynnissä uusia puhelimia paketeissaan, vieläpä kuitteineen ja halvalla – selvitimme, mitä ilmiön takaa löytyy

Poliisi kehottaa miettimään tarkkaan, miksi uusi puhelin on mennyt heti myyntiin nettiin.

Myynnissä: uutuuttaan kiiltävä iPhone, uusinta mallia. Paketti ja kuitti tallella, takuutakin reippaasti jäljellä. Hinta parisataa euroa halvempi kuin liikkeessä.

Netin kauppasivustoilla myydään usein käyttämättömiä puhelimia, mutta ostajan kannattaa miettiä, miksi ne ovat myynnissä. Joskus ostaja saattaa nimittäin tulla edesauttaneeksi myyjän velkakierrettä.

Talous- ja velkaongelmaisia auttavien tahojen mukaan ilmiö on jo vuosia vanha: Ensin ostetaan puhelin maksuerissä, jolloin koko hintaa ei tarvitse maksaa kerralla pois. Sitten puhelin myydään netissä eteenpäin ja rahat saadaan heti käteen.

Näin myyjä saa ikään kuin "lainaa", sillä puhelimelle voi saada maksuaikaa jopa useita vuosia.

– Jo vuosia on ollut tiedossa, että jotkut asiakkaat ostavat velkojensa kattamiseksi osamaksulla tavaroita ja myyvät niitä eteenpäin. Näissä osamaksujen takaisinmaksaminen usein jää, kertoo Kuopion kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Sanna Räsänen.

Myös talous- ja velkaongelmaisia auttavasta Takuusäätiöstä kerrotaan, että ilmiö on tuttu jo vuosien takaa.

Usein netissä myytävät puhelimet on ostettu maksuaikasopimuksella, eli hintaa maksetaan pikkuhiljaa pois jopa vuosien ajan. Sami Takkinen / Yle

Operaattorit eivät voi juuri puuttua

Tälläkin hetkellä esimerkiksi Tori.fi-sivustolla on myynnissä noin 200 käytännössä uutta puhelinta, joissa on ostokuitti mukana. Niistä on mahdotonta päätellä, miksi ne ovat myynnissä tai mihin kaupparahat menevät.

Myös puhelimia myyvät operaattorit ovat huomanneet ilmiön. Ne eivät voi tehdä sille paljoa: kun asiakas ostaa puhelimen maksuaikasopimuksella, puhelimen omistajuus siirtyy heti kaupalta ostajalle. Hän saa tietysti tehdä omaisuudellaan mitä huvittaa, vaikka myydä sen saman tien.

– Maksuaikaahan ei ole ajateltu tällaiseen käyttöön. Ylivoimainen osa asiakkaista käyttää sitä ihan oikein, eli haluavat maksaa kuukausittain vaikka 5–10 euroa puhelimesta ja parikymppiä liittymästä, sanoo DNA-kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Aavikon mukaan on joitain keinoja, joilla maksuerien väärinkäyttöä voidaan estää: maksueriä ei myönnetä loputtomiin eikä asiakas voi ostaa kerralla valtavaa määrää tuotteita. Myös luottotietojen pitää olla kunnossa.

– Mutta varsinaista mahdollisuutta rajoittaa tällaista ei ole, koska me emme pysty tunnistamaan asiakkaita, jotka aikovat toimia näin, Aavikko toteaa.

Aika ajoin puhelinkauppiaita tulee myös poliisin tietoon, sanoo Itä-Suomen poliisin rikoskomisario Kauko Kuismin. Sami Takkinen / Yle

Joskus tarkoituksena on petos

Jos myyjä ei maksa puhelinlaskujaan, kyse on useimmiten siviilioikeusasiasta. Maksut menevät perintään ja lopulta ulosottoon.

Joskus tapaukset menevät myös poliisin käsiteltäviksi. Kyseessä voi olla lievä petos tai petos, jos myyjä ei ole edes aikonut maksaa puhelinmaksujaan pois.

– Esimerkiksi sellaiset tapaukset, joissa on ostettu useita puhelimia useista eri kaupoista, kertoo Itä-Suomen poliisin rikoskomisario Kauko Kuismin.

Kuismin kehottaa puhelinkaupoilla olijaa tarkkaavaisuuteen. Uskomattoman hyvä tarjous voi olla liian hyvä ollakseen totta.

– Jos tuote on hinnoiteltu käypää hintaa selkeästi edullisemmaksi, siellä on useimmiten taustalla petos.

Onko ilmiö sinulle tuttu? Voit keskustella aiheesta 11. marraskuuta kello 23 saakka.

Lue lisää:

Poliisi varoittaa nettipetoksista – ostettavaan tuotteeseen kannattaa käydä itse tutustumassa ja maksaa se vasta sen jälkeen

Takuusäätiö: moni ylivelkainen pelkää nyt, pystyykö hoitamaan asuntolainansa

Maksuhäiriöisten määrä jatkaa kasvuaan korona-aikana – syyskuun lopussa maksuhäiriöisiä kuluttajia liki 392 000