Vaasalla on 30 vuoden historia kotouttamistyössä – kokemus on opettanut, että tärkeitä ovat käytännön välineet elämään eli kielitaito, työ ja opiskelu

Vaasassa on tehty kotouttamistyötä vuodesta 1990, jolloin kaupunkiin tuli ensimmäinen pakolaisryhmä. Kaupungissa tiedetään, että esimerkiksi kielen oppiminen on tärkeä osa yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Ahmed Jama on ensimmäisiä Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita.

Hän tuli maahan vuonna 1991, ja tästä muutaman vuoden kuluttua muutti Vaasaan.

Jama on työskennellyt parin vuoden ajan kotouttamispalveluissa, ja tätä ennen lähes 20 vuotta ulkomaalaistoimistoimistossa.

Iso asia kotoutumisessa on hänen mielestään päästä kiinni tavalliseen arkeen.

– Kaikkein tärkeintä on kielen oppiminen ja töihin pääsy. Ihminen tuntee, että hän kuuluu johonkin, esimerkiksi yhteiskuntaan. Hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja osallistua tähän yhteiskuntaan, kertoo Jama.

Ahmed Jama tuli Suomeen 29 vuotta sitten. Anna Wikman/Yle

Viisitoista vuotta sitten Suomeen tullut Sahra Mohamud nostaa tärkeäksi kotoutumisen edellytykseksi myös opiskelun.

Nyt kun lapset ovat kasvaneet isoiksi, on Mohamud aloittanut merkonomiopinnot.

– Opiskelu on tärkeää, ja ammatti on tärkeä. Tärkeintä on Suomessa saada todistus. Ilman sitä on vaikea saada vakituista työtä tai muitakaan töitä, Mohamud sanoo.

Sahra Mohamud nostaa tärkeäksi asiaksi esille opiskelun. Ammatti ja todistus osaamisesta on työnsaannille tärkeä edellytys, Mohamud sanoo. Pasi Takkunen / Yle

Tukea itsenäiseen elämään

Vaasaa pidetään kotouttamistoiminnan edelläkävijänä.

Kaupunki on ottanut vastaan pakolaisia vuoden 1990 helmikuusta lähtien. Ensimmäiset pakolaiset olivat Iranin kurdeja, ja heitä tuli kaupunkiin 52.

Lue seuraavaksi: Pakolaisten vastaanotosta Vaasassa 20 vuotta

Vaasa oli muun muassa ensimmäisten joukossa tekemässä omaa kotoutumisohjelmaa.

Kotoutumisohjelman avulla ohjataan maahantulleiden työllistymistä, kielen oppimista ja yhteiskuntaan sopeutumista.

Kotoutumista ohjaa vuonna 1999 voimaan tullut kotouttamislaki, jota on vuosien varrella uudistettu vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Kotouttamispalveluiden luokkatilassa opiskellaan niin suomen kieltä kuin suomalaista yhteiskuntaa. Anna Wikman/Yle

Vaasassa kotouttamispalveluiden tiloissa toimii Kotopaja, jossa maahanmuuttajat voivat tavata ja opiskella. Toimintaan kuuluu muun muassa suomen kielen opiskelua.

Esimerkiksi samaan aikaan kun äidit opiskelevat, on lapsille järjestetty muuta ohjelmaa, kertoo kotouttamispalveluista vastaava Hanna Kakko.

– Kotouttamispalveluiden tarkoituksena on opastaa oleskeluluvan saaneet yhteiskuntaan sekä auttaa heitä niin, että he pärjäävät itsenäisesti, sanoo Kakko.

Käytännössä apua ja tukea annetaan enimmillään neljä vuotta.

"On nähty, että tarvitaan käytännön välineitä"

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanille Vaasan kotouttamispalvelut ovat tuttuja.

Stenman on ollut 2000-luvun alkupuolella Vaasan apulaiskaupunginjohtajana ja tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriössä maahanmuuttojohtajana.

Tällä hetkellä hän työskentelee yhdenvertaisuusvaltuutettuna, jonka tehtävänä on valvoa ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjntää.

Yhdenvertaisuuvaltuutettu on viranomainen, joka toimii oikeusministeriön yhteydessä. Stenmanin kausi alkoi elokuussa ja jatkuu vuoteen 2025.

Tärkeä osa kotouttamista on uuden maan kielen opiskelu. Anna Wikman/Yle

Stenman arvelee, että kotoutumisen onnistumisen osittaisena syynä ovat Vaasan seudun ja pohjalaisten omat kokemukset rajojen yli liikkumisesta.

– Pohjanmaalta on lähdetty Amerikkaan ja Ruotsiin, ja toisaalta palattu takaisinkin. Eli liikkuminen rajan yli ja palaaminen, ja se, miten asettaudutaan yhteiskuntaan on tuttua ja auttanut asiassa. On nähty, että tarvitaan käytännön välineitä, tietoa yhteiskunnasta ja koulutusta, sanoo Stenman.

Vaasan kotouttamistoiminnan alkuvaiheita ja tulevaisuuden suuntia käydään läpi perjantaina kotouttamisen ja maahanmuuttotyön juhlaseminaarissa.

Lue seuraavaksi: Pohjanmaalle tulossa 95 kiintiöpakolaista tänä vuonna – vastaanottohalukkuutta olisi enemmän kuin tulijoita