Uhkaako Eurooppaa lääkepula? Koronapandemia lisäsi saatavuusongelmia, Suomen tilanne Fimean mukaan "melko normaali"

Pandemia lisää tarvetta lääkkeille ja toisaalta heikentää niiden saatavuutta. Näin on nytkin, kun koronapandemian takia maat haalivat varsinkin sen hoitoon tarvittavia lääkkeitä ja rahtiliikenne takkuaa.

Minnesotan ylipiston tartuntatautitutkimuksen ja -politiikan keskus julkaisi lokakuun loppupuolella arvion (siirryt toiseen palveluun), joka on karua luettavaa. Yhdysvalloissa on normaalivuosinakin ajoittaisia lääkkeen saatavuusongelmia, mutta koronapandemian aikana tilanne on vaikeutunut.

COVID-19:n hoitoon Yhdysvalloissa käytetyistä lääkkeistä isossa osassa on saatavuusongelmia. Arviot lääkepulan laajuudesta liikkuvat 45 prosentista (FDA, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) yli 70 prosenttiin (Yhdysvaltain apteekkialan järjestö).

Britanniassa puolestaan rinnakkaislääkkeitä valmistavien yritysten järjestö varoitti maanantaina, että brexit yhdistettynä koronapandemian toiseen aaltoon voi aiheuttaa pahoja ongelmia lääkkeiden saatavuudessa.

Financial Timesissa haastateltu (siirryt toiseen palveluun) järjestön johtaja Warwick Smith sanoi, että Britannian pitää vähentää riippuvuutta ulkomaisista toimittajista ja julkisen terveydenhoitojärjestelmän pitää kohentaa varastojaan, joita on viime vuosina tehokkuuden nimissä leikattu.

Britannian julkisessa terveydenhoidossa käytettävistä lääkkeistä kolme neljäsosaa on juuri rinnakkaislääkkeitä. Niistä vain 20–25 prosenttia valmistetaan Britanniassa.

Euroopan neuvoston alainen terveydenhoidon ja lääkkeiden kehitystä ja valvontaa hoitava osasto EDQM katsoi lokakuun lopussa (siirryt toiseen palveluun), että varsinkin tehohoidossa ja koronapotilaiden hoidossa käytettävien lääkkeiden saatavuus on kasvava ongelma.

Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean valmisteiden laadunvalvonta -yksikön päällikkö Timo Mauriala kertoo Ylelle sähköpostitse, että yksittäisten lääkevalmisteiden osalta saatavuudessa on Euroopassa ollut haasteita. Monissa maissa on käynnistetty hankkeita varmuusvarastojen rakentamiseksi.

Vaikuttavista aineista jopa 90 prosenttia tulee Kiinasta tai Intiasta

Tilanteeseen on monia syitä. Yksi on lääketeollisuuden keskittyminen.

Esimerkiksi lääkkeiden vaikuttavia aineita tuotetaan pääsääntöisesti Aasiassa: jopa 90 prosenttia vaikuttavista aineista (siirryt toiseen palveluun) tulee Kiinasta ja vähäisemmässä määrin Intiasta.

Intia puolestaan on iso rinnakkaislääkkeiden ja rokotteiden valmistaja.

Isoimmat lääkeyhtiöt ovat amerikkalaisia ja eurooppalaisia. (siirryt toiseen palveluun)Aiemmin myös vaikuttavat aineet valmistettiin pitkälti lännessä, mutta tällä vuosituhannella niiden valmistus on siirtynyt Aasiaan. Siirtymän syynä on länsimaisten yritysten halu vähentää kuluja ja ympäristöhaittoja – vaikuttavien aineiden valmistuksessa käytetään paljon kemikaaleja ja se aiheuttaa päästöjä.

Kiina on tärkeä lääkkeiden teossa tarvittavien vaikuttavien aineiden tuottaja. Tuotantoa Hengrui Medicine -yhtiön tehtaassa Lianyungangissa, Jiangsun maakunnassa. Aleksandar Plavevski / EPA

Intia rajoitti keväällä lääkkeiden ja lääkkeiden vaikuttavien aineiden vientiä. Lisähaittaa on tullut rahtiliikenteen vähenemisestä.

Kun lääkkeistä on pulaa, rajoitetaan vientiä

Toinen iso tekijä saatavuusongelmien taustalla ovat viennin rajoitukset. Kansallinen itsekkyys pandemian oloissa ei suinkaan rajoitu Aasiaan.

Pandemian aikaan osa EU-maista pyrki varmistamaan lääkkeiden riittävyyden rajoittamalla vientiä muihin EU-maihin. Komissio kiinnitti rajoituksiin huomiota jo maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun), mutta ongelma ei ole kadonnut.

Hyvä esimerkki on Saksa, jossa annettiin maaliskuun alussa vientikielto (siirryt toiseen palveluun) suojavarusteille: maskeille, visiireille, käsineille ja suojavaatetukselle. Kielto koski jopa sveitsiläisen Akzentan kaltaisia yrityksiä, jotka eivät voineet siirtää Saksassa olevista omista varastoistaan tarvikkeita ulos maasta. Saksan kautta kulkevia, muihin maihin menossa olevia rahtejakin takavarikoitiin.

Saksaa syytettiin unionin vapaakauppasääntöjen rikkomisesta ja muiden hädän sivuuttamisesta. Vientikielto kumottiinkin jo parin viikon päästä. Saksa lähti lievittämään mainehaittaa ottamalla vastaan potilaita naapurimaista ja toimittamalla apua Italiaan.

– Jälkikäteen arvioiden se [kielto] oli virhe. Suojavarusteautonomian rakentaminen on huono ajatus silloin, kun on kyse pandemiasta, jossa rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää, sanoi sosiaalidemokraattien terveysasiantuntija Karl Lauterbach Financial Timesille. (siirryt toiseen palveluun)

Toinen esimerkki on Italia. Se tuottaa antibiootteja yli miljardilla eurolla vuodessa (siirryt toiseen palveluun)ja vastaa kolmasosasta EU-alueen antibioottituotannosta. Myös Yhdysvaltoihin viedään Italiasta antibiootteja. Mutta kun pandemia iski keväällä rajusti Pohjois-Italiaan ja tehtaita suljettiin, vienti notkahti.

EU-mailla on huoli lääkkeiden laadusta ja riittävyydestä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tutustui kesäkuussa Sanofi Pasteurin rokoteyksikköön Lyonin lähellä. Laurent Cipriani / EPA

Suomen velvoitevarastointijärjestelmä auttaa

Suomi on hyvin riippuvainen lääketuonnista, vaikka suomalaistakin tuotantoa löytyy. Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden tuonti oli viime vuonna puoli miljardia euroa enemmän kuin vienti.

Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa lääketehtaita, maahantuojia ja terveydenhuoltoa koskee velvoitevarastointi. Siinä määritellään lääkkeet (tällä hetkellä lähes 1 400 valmistetta), joita pitää löytyä varastosta. Kaikki lääkkeet eivät kuulu velvoitevarastoinnin piiriin.

Fimean tilastoimien saatavuushäiriöiden määrä oli kasvanut jo ennen koronapandemiaa. Esimerkiksi vuonna 2018 niitä oli 1 213 ja viime vuonna jo 1 694, tosin ilmoituskäytäntöä muutettiin tänä aikana.

Fimean yksikönpäällikkö Timo Mauriala sanoo, että velvoitevarastointijärjestelmä on mahdollistanut Suomessa paremman varautumisen koronapandemian tyyppiseen tilanteeseen kuin monissa muissa Euroopan maissa.

– Saatavuutta voidaan nyt pitää Suomessa melko normaalina.

Keväällä pandemian ensimmäisen aallon aikana oli selvä lääkkeiden kysyntäpiikki helmi–huhtikuussa. Silloin saatavuushäiriöilmoitusten määrä oli Maurialan mukaan yli kaksinkertainen vuoteen 2019 verrattuna. Sen jälkeen tilanne on normalisoitunut.

– Viime kuukausien osalta Fimea on vastaanottanut saatavuushäiriöilmoituksia kuukausittain vähemmän kuin vuonna 2019, kertoo Mauriala.

Täydellisenä tilannetta ei silti ole pidetty, ja hallitus sekä eduskunta halusivat kohentaa lääkkeiden saatavuutta. Lääkelakia, velvoitevarastointilakia ja tartuntatautilakia muutettiin kesällä. Muutoksien myötä esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö voi jatkossa määräaikaisesti rajoittaa lääkevalmisteiden jakelua kansallisesti.

EU on myös valmistelemassa uutta lääkestrategiaa (siirryt toiseen palveluun). Strategia pitäisi julkaista jo tässä kuussa.

