Johanna Malisen kolumni: Kuvankäsittelysovelluksella vyötärö kapenee, peppu pyöristyy ja mieli mustenee muutamassa minuutissa 

Somekuvien muokkaaminen on houkuttelevampaa kuin koskaan, mutta siitä kiinnijääminen on noloa. Siksi kuvankäsittelyn aiheuttamista tunteista ei juuri puhuta, kirjoittaa Johanna Malinen.

Jos voisit hieman kaventaa vyötäröäsi somekuvaasi niin, ettei kukaan huomaisi, tarttuisitko tilaisuuteen?

Minä päätin tarttua. Latasin puhelimeeni ilmaisen kuvanmuokkaussovelluksen ja valitsin itsestäni kokovartalokuvan. Sovelluksen kuvakkeet tekevät nopeasti selväksi, mitkä kehonosat kaipaavat todennäköisesti parantelua: rinnat, lantio, vyötärö, peppu ja kasvojen luusto.

Jos haluaa päästä oikein helpolla, voi luoda itsestään automaattisesti parannellun version. Yhtä nappia painamalla kuvani muuttuu hoikemmaksi ja rintani kasvavat kuppikoon tai pari. Käytännössä sovellus siis kertoo, mitä kehossani tulisi muuttaa, jotta olisin kauniimpi.

Oikotie onneen kiinnostaa muitakin, sillä älypuhelimeen ladattavat kuvanmuokkaussovellukset yleistyvät kovaa vauhtia. Sovelluksilla voi näppärästi kaventaa, silottaa, pyöristää, venyttää ja viruttaa kehonosia vastaamaan kauneusihanteita. Suosituimpien ilmaisten sovellusten käyttäjämäärät huitelevat jo vähintään kymmenissä miljoonissa.

Kehon ja kasvojen muotoihin kajoamista pidetään seuraajien huijaamisena.

Yleensä kuvia pyritään manipuloimaan mahdollisimman huomaamattomasti, koska räikeää kuvanmuokkausta pidetään nolona. Tämä käy ilmi esimerkiksi siitä, kuinka julkkisten kuvanmuokkauksista uutisoidaan. Valoja, varjoja ja kontrasteja muuttavat filtterit ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä tapoja muokata kuvista esteettisiä, mutta kehon ja kasvojen muotoihin kajoamista pidetään seuraajien huijaamisena.

Iltalehti kuvaili (siirryt toiseen palveluun) “noloksi kuvanmuokkausmokaksi” tapausta, jossa laulaja Rita Oran Instagram-kuvan taustalla näkyvä luonnottomasti vääntynyt ikkunankarmi paljasti, että Ora oli kaventanut kuvankäsittelyllä vyötäröään. Myös esimerkiksi Kim Kardashian klaaneineen on jäänyt toistuvasti kiinni ilmiselvistä kuvanmanipulaatioista (siirryt toiseen palveluun) ja ylittänyt kansainvälisen uutiskynnyksen.

Instagramiin on jopa perustettu tilejä, joiden tarkoituksena on paljastaa julkkisten kuvamanipulaatioita. Yleensä tilien tarkoituksena on rikkoa ja kritisoida kuvamuokkauksilla luotua ihannevartalon illuusiota. Esimerkiksi suositun Celebface-tilin ylläpitäjä kertoi Elle-lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että hän perusti tilin paljastaakseen, kuinka julkkikset ylläpitävät epärealistisia kauneusihanteita räikeästi muokatuilla somekuvillaan.

Kuvankäsittelysovellusten käyttäjämääristä päätellen myös miljoonat tavikset muokkaavat kuviaan.

Se ei ole ihme, koska sosiaalinen media on ristiriitainen paikka.

Siloteltu kuvavirta vahvistaa vallitsevia kauneusihanteita, mikä lisää houkutusta turvautua kuvankäsittelyyn.

Aitoudesta on tullut somessa trendi. Vaikuttajien ja naistenlehtien Instagram-tileillä kampanjoidaan jatkuvasti sen puolesta, että jokainen on hyvä juuri sellaisena kuin on. Siitä huolimatta kauneusihanteiden mukaiset huolitellut kuvat keräävät edelleen somessa valtavasti tykkäyksiä ja ihailevia kommentteja.

Kaipaamme kehuja, koska ne saavat kehomme tuottamaan mielihyvähormonia ja tuntemaan olomme hyväksytyiksi. Siloteltu kuvavirta vahvistaa vallitsevia kauneusihanteita, mikä lisää houkutusta turvautua kuvankäsittelyyn.

Monet muokkaavat kuviaan vähin äänin ja vain sen verran, ettei aitouden illuusio rikkoudu. Vyötärön viilaamisesta hoikemmaksi kuvanmuokkausohjelmalla näyttää tulleen monen 2020-luvun sosiaalisen median käyttäjän salainen pahe.

Siitä, millaisia tunteita omien kuvien muokkaaminen aiheuttaa, ei juuri puhuta, koska kuvia muokataan salaa. Miltä sitten tuntuu nähdä älypuhelimen ruudulla itsestään paranneltu versio?

Ennen kuvanmuokkaussessiota olin alkuperäiseen kuvaan tyytyväinen, mutta äkkiä löydän itsestäni monta “epäkohtaa”, joista en ollut aiemmin tietoinen.

Kun vertaan muokkaamaani kuvaa alkuperäiseen, minulle tulee yhtäkkiä vähän paha mieli. On yllättävää huomata, kuinka omalle keholle sokeutuu parissa minuutissa. Ennen kuvanmuokkaussessiota olin alkuperäiseen kuvaan tyytyväinen, mutta äkkiä löydän itsestäni monta “epäkohtaa”, joista en ollut aiemmin tietoinen.

Samankaltaisia havaintoja ovat tehneet muutkin.

Helsingin Sanomien toimittaja Liisa Niemi kokeili suosituimpia kuvanmuokkaussovelluksia (siirryt toiseen palveluun) ja totesi: “Käsitellyn vartalokuvan hoikistunut vyötärö ja kapeammat reidet tekevät epävarmaksi. Tuoltahan minun pitäisi itsekin näyttää!”

Myös Ilta-Sanomien kauneustoimittaja Vivi Norokorpi kertoo yllättyneensä (siirryt toiseen palveluun) siitä, kuinka myrkyllistä kuvien muokkaaminen oli mielelle. “Näin jokaisen epävarmuuskohtani selvemmin kuin koskaan, ja kaiken lisäksi sain niitä lisää”, Norokorpi kirjoittaa.

Jäin kokeiluni jälkeen pohtimaan, kumpi on lopulta oikeastaan mielelleni myrkyllisempää: muiden kauniit kuvat Instagramissa vai sittenkin se, että luon itselleni epävarmuuksia “parantelemalla” kehoani parilla napin painalluksella?

Johanna Malinen

Kirjoittaja on Jyväskylässä asuva, sydämeltään pohjoiskarjalainen toimittaja, joka nauttii kaurapuuron koristelemisesta ja kuvaamisesta Instagramiin.

Kolumnista voi keskustella 13.11. klo 23:00 asti.