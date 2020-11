Ylen tiedot: Suomi harkitsee matkustuksen sallimista vapaasti maista, joissa koronatartuntoja on korkeintaan tuplasti enemmän kuin Suomessa

Euroopasta on nyt hyvin vähän tulijoita Lappiin. Esimerkiksi Britanniassa ja Ranskassa kansalaiset on komennettu kotiin. Kuvassa turisteja Saariselällä viime tammikuussa.

Lapin matkailuyritykset ovat odottaneet viikkokausia uusia matkustussääntöjä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että helpotusta ei ole tulossa ennen joulusesonkia.

Hallitus sorvaa kovalla kiireellä lakiesitystä, joka antaisi selkeät nuotit siihen, kuka ja miten Suomeen saa tulla. Pääsääntö on se, että Suomeen voisi tulla vapaasti maista, joissa koronatilanne on sama tai parempi kuin Suomessa.

Lakiesityksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle lähipäivinä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulee kiire, jos lakiesitys halutaan eduskuntaan ennen joulua. Tilannetta ei helpota se, että samaan aikaan pitäisi tehdä periaatepäätös matkustusrajoituksesta ja muutokset tartuntatautilakiin.

Ylen tietojen mukaan Suomi on nostamassa rajaa niin, että Suomeen voisi tulla vapaasti maista, joissa tartuntoja on korkeintaan noin kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa.

Mikään Euroopan maa ei täytä Suomen kriteereitä

Tällä hetkellä Euroopassa ei ole yhtään maata, joka täyttäisi kriteerit. Virossa tartuntoja on tällä hetkellä 129, Saksassa 281 ja Britanniassa 478 tartuntaa 100 000 asukasta kahden viime viikon aikana.

Muutoksilla olisi merkitystä aikaisintaan keväällä, kun ja jos epidemia alkaa hellittää maailmalla. Odotuksia ladataan myös sille, että koronaan olisi tulossa rokotus.

Tällä hetkellä Suomen raja on 25 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) mukaan Suomessa luku on nyt jo 53.

On myös eri asia, kuinka moni matkustaisi juuri nyt Lappiin. Esimerkiksi Ranska, Britannia ja Kreikka ovat käytännössä kiinni. Kotoa pääsee ulos vain, jos on menossa esimerkiksi lenkille, ulkoiluttamaan koiraa tai viemässä lapsia kouluun.

Testaa ja tule -malli valmistellaan uudestaan

Hallitus valmistelee parhaillaan myös testaa ja tule -mallia. Malli määrittelee käytännössä, miten Suomeen tulevia matkailijoita testataan rajoilla koronavirustilanteen vuoksi.

Edellisen kerran eduskunnan perustuslakivaliokunta tyrmäsi liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mallista. Silloin muutoksia yritettiin saada liikennepalvelulakiin.

Yksi syy tyrmäykseen oli se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) oli annettu esityksessä liikaa valtaa. Karanteeneista päättää Suomessa tartuntatautilääkäri.

Valmistelu aloitettiinkin alusta ja siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). Muutokset ollaan tekemässä muokkaamalla STM:n vastuulla olevaa tartuntatautilakia.

Testaa ja tule -malli halutaan siis nyt lakiin.

Mallissa kymmenen päivän karanteenin voisi välttää, jos maahan tullessa on näyttää testi lähtömaasta. Jos Suomessa halua viipyä yli 72 tuntia, on oltava karanteenissa kolme päivää ja sen jälkeen on otettava uusi testi.

Myös vapaa liikkuvuus pitäisi turvata

Hallituksen on nyt pakko toimia. Schengen-maiden rajasäännöstön mukaan sisärajavalvontaa ei saa pääsääntöisesti jatkaa pidempään kuin kuusi kuukautta. Suomessa aikaraja ylitettiin jo syyskuussa.

Joka kerta kun raja ylittyy, on esitettävä perustelut, miksi sisärajavalvontaa halutaan jatkaa.

Seuraavan kerran raja tulee täyteen 23. marraskuuta eli kahden viikon kuluttua.

Yksi mahdollisuus on Ylen tietojen mukaan, että rajavalvontaa jatketaan siihen asti, kunnes lakiesitys hyväksytään eduskunnassa. On siis kuitenkin mahdollista, että se ei ehdi valmistua ennen joulua.

Hallitus joutuu nyt kirjoittamaan lakiesitystä kieli keskellä suuta.

Pitäisi huolehtia siitä, että epidemia ei leviä Suomeen matkustajien mukana, taata matkailuyritysten toiminta ja pitää huolta siitä, että EU:n alueella ihmisten liikkuvuutta ei voi loputtomiin rajoittaa.

