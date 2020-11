Ammattiliitto Pro on jättänyt lakkovaroituksen Suomen Kotidatan työriidassa

Ammattiliitto Pro on jättänyt lakkovaroituksen Suomen Kotidataan. Jollei sopua osapuolien välillä synny, lakko alkaa 25.11. ja päättyy 22.12.

Kotidatan työehtokiistaan ei maanantaina löytynyt ratkaisua, vaan neuvottelut päättyivät valtakunnansovittelijan luona tuloksettomina.

Työriitaan on haettu ratkaisua jo pitkään ja matkan varrella on nähty useita lakkoja. Keväästä asti jatkuneessa työriidassa on kyse siitä, tulisiko Suomen Kotidatassa soveltaa kaupan vai ICT-alan työehtosopimusta.

Työntekijät syyttävät Suomen Kotidataa alipalkkauksesta ja laittomuuksista. Ammattiliitto Pron mukaan Suomen Kotidata on jo vuosien ajan käyttänyt väärää ja alalle soveltumatonta työehtosopimusta, josta on yritetty neuvotella pitkään tuloksetta.

Suomen Kotidatalla on noin 70 työntekijää.

Lue lisää:

Työntekijät syyttävät Suomen Kotidataa alipalkkauksesta ja laittomuuksista – yritys tuottaa palveluita Elisalle ja Telialle