Ex-kirkkovaltuutettu peitti kasvonsa pedofiilikäräjillä, poliisi: Syytetty jakoi kuvia, joissa näkyy raiskaus ja eläimeen sekaantuminen

Entinen kirkkovaltuutettu ja 59-vuotias matkailualan yrittäjä asteli aamulla vapaalta jalalta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen kuulemaan järkyttävät syytteet lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Mies peitti kasvonsa kasvomaskilla ja huppari hupulla, kun hän tuli oikeuteen.

59-vuotiaalle miehelle luettiin tänään syytteet useista lapsiin kohdistuneista hyväksikäyttörikoksista.

Vakavimmat syytteet ovat törkeät lapsiin kohdistuneet raiskaukset ja hyväksikäytöt. Pääepäiltyä syytetään myös törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien levittämisestä ja hallussapidosta.

Yle kysyi oikeudenkäynnin lounastauolla 59-vuotiaalta mieheltä, miten hän vastaa syytteisiin. Mies käveli ulos salista huppu naamalla, eikä hän suostunut kommentoimaan syytteitään millään tavalla.

KRP: Miehet jakoivat neuvoja lasten luottamuksen saavuttamiseksi

Tänään julki tullut esitutkinta on karmeaa luettavaa.

– XX (pääsyytetty) on omalla aktiivisella toiminnallaan, myötävaikuttamisellaan, kirjoittamisellaan, puhetavoillaan ja kannustavilla kommenteillaan todennut ääneen, kuinka lapsille saadaan aikaiseksi pahin mahdollinen vahinko. Ja täten (pääsyytetty) on ilmaissut oman vahvan näkemyksen lapsen häpäisemisestä ja solvaamisesta.

Esitutkinnassa todetaan pääsyytetyn jakaneen kuva- ja videomateriaalia, jossa näkyy yhdyntää, sukuelimien koskettelua, tai lapsi raiskataan tai lapsi sekaantuu eläimeen.

Esitutkinnan mukaan pääsyytetty on ollut yhteydessä useasti eri puolilla maailmaa asuvien miesten kanssa, joten miehet eivät olleet satunnaisia tuttavuuksia. Miehet olivat opastaneet ja neuvoneet toisiaan kuinka toimia lasten ja nuorten kanssa ja saada rakennettua näihin luottamussuhde.

Netti-istuntoissa pääsyytetyllä on ollut käytössä erilaisia keskusteluyhteyksiä muun muassa Yahoon, Skypen, Zoom Groupin chatit ja Facebookin Messenger-viestit.

Keskustelut olivat joko kahdenkeskeisiä tai ryhmäkeskusteluja, joissa on pyydetty liittymään istuntoon, annettu salasanat, koodi tai muuta sellaista tietoa, jotka liittyvät miesten suuntaukseen ja lietsottiin keskinäistä käyttäytymistä.

Keskusrikospoliisi on tutkinnassa käynyt läpi miehen yhteydenpitoa ja materiaalin jakamista netissä syyskuusta 2015 lähtien.

Keskusrikospoliisi kertoi järkyttävästä tutkinnasta keväällä 2019

Keskusrikospoliisi epäili alun perin viittä suomalaismiestä lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta sekä laittoman kuvamateriaalin teosta ja jakelusta.

Tänään syytteet luettiin neljälle miehelle.

59-vuotiaan pääepäillyn lisäksi törkeästä lapsen raiskauksesta syytetään myös 44-vuotiasta ja 51-vuotiasta miestä.

24-vuotias mies sai syytteen muun muassa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Oikeus katsoo hyväksikäyttövideoita

Poliisi takavarikoi tutkinnassaan jopa 400 tuntia laitonta videomateriaalia. Osa tästä materiaalista katsotaan oikeudenkäynnissä. Uhreja on poliisin mukaan yhteensä kuusi, ja he olivat tekohetkellä 6–15-vuotiaita. He ovat kaikki poikia.

Hyväksikäyttö ja väkivalta ovat tapahtuneet vuosien 2004 ja 2014 välisenä aikana. Kuvien hallussapito, kuvaaminen ja jakaminen olivat poliisin mukaan jatkuneet vuoteen 2018 saakka.

Poliisi on kertonut, että osa kuvamateriaalista sisältää erittäin raakaa väkivaltaa.

– Lievimmässä muodossaan Suomessa tapahtuneet hyväksikäytöt ovat sitä, että aikuispornoa on näytetty lapsille. Pahimmassa tapauksessa sitä, että lasta on raiskattu 10 tuntia huumattuna, sanoi KRP:n tutkinnanjohtaja Sanna Springare poliisin tiedotustilaisuudessa viime vuonna.

