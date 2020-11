Asutko kerrostalossa, joka on rakennettu ennen vuotta 1978? Kotitalossasi voi muhia katastrofi, jos tulipalo syttyy

Kerrostalon katto on osittain vajonnut. Katossa on reikä myös talon toisessa päädyssä. Kerrostalossa on käynyt tiistain aikana poliiseja ja pelastusväkeä tutkimassa edellisiltana roihunneen tulipalon jälkiä.

Kouvolalaisen kerrostalon asukkaille tuli maanantaina äkkilähtö kodeistaan, kun talon ullakolla syttyi tulipalo. Se levisi talon toisesta päästä koko rakennuksen pituudelle.

Kaupungin keskustassa Kauppalankadulla sijaitsevassa kerrostalossa on kaikkiaan 35 vuokra-asuntoa. Asukkaiden piti löytää uusi majapaikka ja ottaa mukaansa vain välttämättömimmät tavarat.

Johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Tasala Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystyksestä kertoo, että asuntoa uhkaava tulipalo on traumatisoiva shokkitilanne. Osa asukkaista hakeutui kriisiavun piiriin jo paloiltana, ja avuntarvitsijoita on ilmoittautunut lisää tiistain aikana.

– Asukkaat joutuvat poistumaan omasta kodistaan ja ottamaan mukaansa vain sen välttämättömimmän kiireessä mukaan. Jo se huoli ja hätä nousee aika nopeasti, Sinikka Tasala kertoo.

Osa kerrostalon asukkaista on Tasalan tietojen mukaan keikkatyöntekijöitä. Heistä ei ole tarkkaa tietoa, olivatko he palon syttymishetkellä paikan päällä tai oliko osa edes paikkakunnalla.

Palokatkot puuttuivat

Päivystävä palomestari Tero Vanhamaa Kymenlaakson pelastuslaitokselta oli tiistaina tutkimassa palopaikkaa. Samalla kävi ilmi, että kerrostalon ullakko oli yhtenäistä aluetta, eikä siellä ollut palon leviämistä estäviä osastointeja.

Palokatkot ovat esimerkiksi betonista tai kipsilevystä tehtyjä rakenteita, jotka yltävät vesikattoon asti.

Johtava asiantuntija Kari Telaranta Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä kertoo, että vielä 1950-luvulla kerrostaloista ei ollut kattavia valtakunnallisia paloturvallisuusmääräyksiä, vaan ne olivat kuntakohtaisia. Tulipalossa vaurioitunut kouvolalainen kerrostalo oli rakennettu vuonna 1956.

Kerrostalon ullakolla syttyi tulipalo Kouvolan Kauppalankadulla.

Telarannan mukaan ullakoiden palo-osastoinnit tulivat kerrostalojen rakennusmääräyksiin vasta vuonna 1976, minkä jälkeen siirtymäaika jatkui vuoden 1978 alkuun asti.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli viime vuoden lopussa yli 27 000 ennen vuotta 1975 rakennettua asuinkerrostaloa.

Nykyisten määräysten mukaan esimerkiksi kerrostalojen ullakot pitää jakaa 400 neliön osioihin siten, että ne kestävät tulipaloa 15 minuutin ajan. Osastoinnin avulla palon leviäminen hidastuu.

Palo-osastointeja on voitu tehdä vanhoihin taloihin jälkikäteen isojen remonttien yhteydessä.

– Jos esimerkiksi ullakoille on rakennettu asuntoja, osastointeja on todennäköisesti tehty. Siltä osin kuin ne ovat kylmiä irtaimistovarastoja, näppituntuma on, ettei niille ole tehty paloturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, Kari Telaranta sanoo.

Telaranta suosittelee palo-osastointia esimerkiksi katto- tai ullakkoremonttien yhteydessä.

Yksi tapaus vuodessa

Suomen pelastusalan keskusjärjestön mukaan suomalaisissa kerrostaloissa on sattunut vuosittain muutamia ullakkopaloja. SPEKin mukaan palo on päässyt leviämään syttymisosaston ulkopuolelle noin yhdessä tapauksessa vuosittain.

Johtava asiantuntija Kari Telaranta arvioi, että Kouvolassa syttyneessä tulipalossa savu pääsi leviämään ullakolta porrashuoneisiin ilmeisesti palo-ovien kautta. Hän huomauttaa, että taloyhtiöiden kannattaa tarkistaa ullakoiden ja asuinhuoneistojen palo-ovien tiiviys.

Palokatkot ovat osoittautuneet ongelmaksi myös rivitaloissa. Niissä osastointi huoneistoittain ullakolla tuli pakolliseksi vasta vuonna 1997.

Kouvolassa syttyi tämän vuoden helmikuussa rivitalo tuleen. Tulipalossa menehtyi yksi ihminen. Palo saatiin sammutettua, mutta se syttyi uudelleen seuraavana aamuna ja levisi koko talon kattorakenteisiin. Vuonna 1989 rakennettu talo vaurioitui korjauskelvottomaksi ja se päätettiin purkaa.

Kyseisessä rivitalossa ei ollut ullakon palokatkoja.

Kouvolalaisen kerrostalon kattoon jäi iso monttu tulipalon jäljiltä. Pyry Sarkiola / Yle

Traumaattinen tapaus

Maanantaina Kouvolassa syttyneen kerrostalon ullakolla oli perinteisiä häkkivarastoja. Suurimmat vahingot koituivat A-portaan päähän, jossa myös palo oli voimakkaimmillaan.

– Yli puolet ullakosta on kärsinyt merkittäviä palovahinkoja. Osa varastohäkeistä oli melkein tyhjiä, osassa oli enemmän tavaraa, päivystävä palomestari Tero Vanhamaa kertoo.

Sammutusvedestä ja savusta koitui vaurioita myös ullakon alapuolisiin asuntoihin.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtavan sosiaalityöntekijän Sinikka Tasalan mukaan tilanne on järkyttävä paitsi kerrostalon asukkaille, myös lähialueen asukkaille.

– Tulipalo on voinut järkyttää ihan ajatuksena, että tämä voisi tapahtua myös minulle. Tällainen läheltä piti -kokemus on myös traumatisoiva, johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Tasala toteaa.