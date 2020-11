Brittiraportti: Katolinen kirkko lakaisi lasten seksuaalisen hyväksikäytön maton alle

Britanniassa julkaistu selvitys arvostelee kovasanaisesti katolisen kirkon toimia ja toimettomuutta kirkon piirissä tapahtuneissa lasten hyväksikäyttötapauksissa.

– Tässä raportissa todetaan, että katolinen kirkko epäonnistui toistuvasti uhrien ja selviytyjien tukemisessa samaan aikaan kun se ryhtyi toimiin väitettyjen tekijöiden suojelemiseksi, muun muassa siirtämällä heitä toisiin seurakuntiin, IICSA-selvitys kirjoittaa raportissaan (siirryt toiseen palveluun).

– Joissakin tapauksissa epäiltyjä siirrettiin yhdestä instituutiosta toiseen – seurakunnasta seurakuntaan, luostarista luostariin – informoimatta vastaanottavaa tahoa vaaroista, joita heille lähetetty yksilö saattoi aiheuttaa.

Yksi raportissa mainituista toistuvista epäonnistumisista on isä James Robinsonin tapaus. Hänet siirrettiin toiseen seurakuntaan Birminghamin hiippakunnan sisällä, kun syytöksiä lasten hyväksikäytöstä esitettiin ensi kerran 1980-luvulla.

Hän pakeni myöhemmin Yhdysvaltoihin mutta hänet luovutettiin Britanniaan, jossa hänelle vuonna 2010 langetettiin 21 vuoden vankeustuomio 21 pojan hyväksikäytöstä.

Kritiikkiä kardinaalille

Raportti arvostelee Englannin ja Walesin katolisen kirkon johtajaa, kardinaali Vincent Nicholsia siitä, että tämä ei ole ottanut henkilökohtaisesti vastuuta ongelmasta eikä ole osoittanut myötätuntoa uhreja kohtaan.

– Ajoittain, raportissa todetaan, kardinaali Nichols on osoittanut, että hän välittää enemmän lasten seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksista katolisen kirkon maineeseen kuin sen uhreihin ja selviytyjiin, raportissa kirjoitetaan.

Kardinaali sanoi, että kirkko hyväksyy raportin johtopäätökset, ja esitti pahoittelunsa hyväksikäytön uhreille,

– En ole täällä puolustaakseni itseäni. OIen täällä sanoakseni, että me hyväksymme tämän raportin, olemme kiitollisia IICSA:lle siitä, että se on antanut julkisuutta hyväksikäytettyjen kokemuksillle. Me olemme syvästi pahoillamme, että tällaista tapahtui, Nichols sanoi BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Ei vain historiallinen ongelma

Raportti käsittelee katolisen kirkon toimia Englannissa ja Walesissa. Skotlannin katolisesta kirkosta on meneillään erillinen selvitys.

Vuosina 1970–2015 roomalaiskatolinen kirkko vastaanotti yli 900 valitusta liittyen yli 3 000 hyväksikäyttötapaukseen. Valitukset koskivat yli 900:aa kirkkoon liittyvää henkilöä, mukaan lukien pappeja, munkkeja ja vapaaehtoisia.

Samalla ajanjaksolla nostettiin 177 syytettä, joista 133 johti tuomioihin. Sivillikanteet hiippakuntia ja uskonnollisia laitoksia vastaan ovat johtaneet miljoonien puntien korvauksiin.

Selvityksessä todetaan, että hyväksikäyttö jätti uhreihin syviä ja elämänmittaisia jälkiä: masennusta, ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta ja kyvyttömyyyttä tuntea luottamusta toisiin ihmisiin.

Raportissa arvioidaan, että kyseessä ei ole vain menneisyyden ongelma. Vuodesta 2016 alkaen vuosittain on raportoitu yli sata epäilyä vuodessa.

Osa laajempaa selvitystä

Lyhenne IICSA tarkoittaa riippumatonta selvitystä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Britannian hallitus määräsi selvityksen vuonna 2014.

Taustalla olivat Britanniaa järkyttäneet paljastukset suositusta televisiojuontajasta Jimmy Savilesta (1926–2011), joka oli syyllistynyt laajamittaiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön urallaan Britannian yleisradioyhtiössä BBC:ssä ja hyväntekeväisyysohjelmissa.

Selvityksen tarkoitus on tutkia, miksi valtiolliset ja yksityiset instituutiot eivät kyenneet suojelemaan lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, ja esittää suosituksia tilanteen korjaamiseksi.

Raportti arvostelee uudistusten hitautta

Raportin mukaan kaksi aiempaa selvitystä, lordi Nolanin selvitys vuonna 2001 ja lady Cumberlegen selvitys vuonna 2007, olivat johtaneet muutoksiaan ja kohennuksiin, mutta niiden suosituksia toteutettiin liian hitaasti ja vain osittain.

Vatikaani ja sen lähettiläs Britanniassa eivät antaneet todistajanlausuntoja selvitykselle huolimatta toistuvista pyynnöistä.

– Vuosikymmenien ajan katolisen kirkon epäonnistuminen lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä on altistanut monia muita lapsia samalle kohtalolle, selvityksen johtaja, professori Alexis Jay sanoo,

– Jopa tänään paavinistuimen vastaukset tuntuvat olevan ristiriidassa sen kanssa, että paavi on luvannut ryhtyä toimiin tämän valtavan tärkeän ongelman hoitamiseksi.

Selvitys julkaisi lokakuussa vastaavanlaisia johtopäätöksiä Englannin kirkon toiminnasta.

Aiheesta aiemmin:

"Englannin kirkko laiminlöi lasten suojelemisen" – Hyväksikäyttäjät saivat usein enemmän tukea kuin uhrit, sanoo tuore raportti 6.10.2020

Vatikaani julkaisi kauan odotetun oppaan seksirikosten käsittelystä kirkon sisällä: Poliisille ilmoitettava matalalla kynnyksellä 16.7.2020

AP:n selvitys: Yhdysvalloissa sadat lasten hyväksikäytöstä syytetyt entiset papit elävät vailla valvontaa – osa opettaa tai hoitaa lapsia 4.10.2019

Aiheesta muualla:

BBC: Catholic Church abuse: Cardinal Vincent Nichols criticised over leadership (siirryt toiseen palveluun) 10.11.2020

The Guardian: Child sexual abuse in Catholic church was ‘swept under the carpet’, inquiry finds (siirryt toiseen palveluun) 10.11.2020

Lähteet: Reuters