Kauppa odottaa joulumyynnistä jättipottia, kun 300 000 ihmistä jääkin jouluksi Suomeen: "Kaikki ennusteet tukevat sitä"

Vaikka eletään vasta marraskuuta, moni miettii jo joulunviettoa. Jouluvieraiden joukossa on tänä vuonna yksi ylimääräinen vieras korona. Joulu tulee siitä huolimatta kuten ennenkin.

– Ennen joulu on tullut vietettyä perheen kanssa, mutta nyt olen varmaan töissä, arvelee hoitoalalla työskentelevä Jaana Heikkinen Kuusankoskelta.

Kolmivuorotyötä tekevä kouvolalainen Vesa Raussi on toivonut työnantajaltaan tulevaa joulua vapaaksi. Jos toive menee läpi, aikoo hän oleilla perheen kanssa.

– Suunnitelma on tehdä mahdollisimman vähän. Korona ei vaikuta kuin siihen, että ehkä kauneimmat joululaulut saattaa jäädä väliin.

Rahaa Raussi ennakoi käyttävänsä jouluun saman verran kuin viime vuonna. Panostus enemmän ruokapöydässä.

Vuoden suurin juhlapyhä lähestyy koronasta huolimatta. Suuria sukujouluja ei suositella. Kauppakeskus Veturissa asioineet kertovat omista joulusuunnitelmistaan.

Taloustutkimuksen viime vuotisen kyselyn mukaan joka kymmenes suomalainen aikoi viettää joulun ulkomailla. Tilastokeskuksen matkailutilastoja apunaan käyttäen Kesko on arvioinut, että Suomeen jää joulua viettämään tänä vuonna 300 000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti.

Voidaan olettaa, että jouluostoksilla olisi enemmän väkeä.

Paremmat herkut

Kaupoissa tunnistetaan jo pienempien juhlapyhien kuten juhannuksen ja syyslomaviikkojen perusteella, että joulumyynnistä on tulossa erittäin iso.

Päivittäistavarakaupan myynnin kasvu on tavallisesti muutamia prosentteja, mutta koronavuonna kehitys on esimerkiksi Keskon mukaan kymmenyksen. Koronan aikana päivittäistavarakaupalla on mennyt hyvin ja sama kehitys näkyy myös juhlapyhinä.

– Päivittäistavarakauppa tässä koronassa on pärjännyt paremmin, sanoo kaupallinen johtaja Ari Hyytiä Kymen Seudun Osuuskaupasta.

Päivittäistavarakaupan myyntiä lisää vielä entisestään se, että ravintoloissa syöminen on vähäisempää. Joulukaupassa korostuvat paremmat herkut.

– Asiakkaat haluavat korona-ajan keskellä nauttia juhlahetkistä ja satsata parempaan, lisää Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli.

Akseli arvelee, että kun tavallisesti matkustamiseen on käytetty miljardeja euroja, matkustamisesta säästyneet rahat käytetään nyt hyvään ruokaan ja juomaan.

– Tämä ennakoi, että joulusta tulisi iso, mutta lopulta tiedetään vasta joulun jälkeen.

Ari Hyytiä Kymen Seudun Osuuskaupasta uskoo, että joulumyynnistä on tulossa hyvä ja siihen on varauduttu etukäteen tilauksissa. Pyry Sarkiola / Yle

Kaupat ovat varautuneet isoon joulumyyntiin. Joulutavaroiden, kinkkujen, laatikoiden ja makeisten tilausmääriä on kasvatettu.

– Tavaroita on tulossa nyt hiukan enemmän ja toivottavasti ne riittävät. Vaikeaa on ennustaa, kun on tällainen poikkeava tilanne meneillään, kertoo Kymen Seudun Osuuskaupan kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.

Ei suuria sukujouluja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) välttämään koko suvun kokoontumisia tänä jouluna.

Vaikka joulunvietto pienemmissä porukoissa voi vaikuttaa joidenkin tuotteiden kysyntään.

– Uskomme, että haastavan vuoden päätteeksi jouluun kotona halutaan panostaa, ennustaa SOKn päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Joulua laitetaan pienemmällä porukalla. Kuvituskuva Henrietta Hassinen / Yle

Samat perinteiset jouluruoat ovat voimissaan tänäkin vuonna ja tutut ruoat syödään, mutta ehkä pienemmällä porukalla.

– Meillä on ollut tapana viettää appivanhempien luona sukujoulu, johon on osallistunut reilut 15 ihmistä. Se jää nyt viettämättä. Tällä kertaa joutuu itse kotona tekemään enemmän, koska ei mennä kylään, sanoo kauppakeskus Veturissa ostoksilla ollut Tarja Savinainen Kouvolasta.

Savinaisen perhe ei ole jouluruokien ystävä, mutta muuta herkkua on aikeissa hankkia jouluksi. Kuten myös lahjoja.

Jouluruuhkat ovat vältettävissä

Ruuhkia kaupat pyrkivät ehkäisemään laajennetuilla aukioloajoilla. S-ryhmän marketeista jotkut ovat jo muutoinkin auki ympäri vuorokauden. Ne, jotka eivät ole, pidentävät aukioloaikojaan joulun alla ruuhkien välttämiseksi.

Näin tekee myös Kesko, koska pidemmät aukiolot mahdollistavat turvallisemman asioinnin kaupassa.

– Myös palvelutiskien aukioloaikoja lisätään merkittävästi monissa kaupoissa, jotta ne eivät ruuhkaudu, sanoo päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli Keskolta.

Kalenterikin suosii tänä vuonna, sillä jouluaatto 24.12. osuu torstaille. Tämän vuoksi kauppa-asiat jakautuvat luonnostaan useammalle päivälle.

Jouluruuhkat ovat vältettävissä hyvällä ajoituksella ja verkkokaupalla. Kuvituskuva Henrietta Hassinen / Yle

– Toivottavasti asiakkaat vähän jaksottavat näitä ostoksiaan, etteivät kaikki osu viimeiselle päivälle. Asia on huomioitu myös työvuoroissa, että kassoilla on porukkaa riittävästi. Kun muistetaan pitää kasvomaskit ja suojaimet, turvaamme toistemme joulun, muistuttaa kaupallinen johtaja Ari Hyytiä Kymen Seudun Osuuskaupasta.

Myös verkkokaupan uskotaan helpottavan ruuhkia, sillä ruoan verkkokauppa on kasvanut räjähdysmäisesti koronan aikana.

– Entistä useampi tekee varmasti jouluostoksia verkkokaupassa, arvelee SOKn päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Tämä vahvistetaan myös Keskolta, jossa verkkokauppa on kolmin- tai jopa nelinkertaistunut edellisvuodesta.

– Kaikki ennusteet tukevat sitä, että ruoankin osalta verkkokaupan rooli on tänä jouluna suurempi kuin koskaan aiemmin, ennakoi Ari Akseli Keskolta.