Veikko Sädesuo menetti neljä ystäväänsä ja sai itse vammoja Kuopion bussiturmassa – vaikeat muistot revitään taas auki, kun oikeudenkäynti alkaa

Pohjois-Ruotsin Kalixissa asuvien ruotsinsuomalaisten Veikko Sädesuon ja hänen puolisonsa Kirstin mieltä painaa. Maanantaina alkaa oikeudenkäynti Kuopiossa elokuussa 2018 tapahtuneesta onnettomuudesta.

Kemin Liikenteen bussi törmäsi moottoritien rampilla kovalla vauhdilla henkilöautoihin ja lopulta putosi sillalta rautatielle tuhoisin seurauksin. Kalixin karaokerholaisista neljä kuoli ja monet loukkaantuivat vakavasti.

Onnettomuuden jälkeisinä viikkoina tapahtumat olivat tietysti turmassa olleiden mielessä jatkuvasti. Myöhemminkin ne tulivat uniin ja saattoivat yllättää myös päiväsaikaan jopa kesken mukavien puuhien.

Runsaassa kahdessa vuodessa onnettomuuden uhrit ovat jo päässeet pahimman yli, mutta nyt oikeudenkäynnin lähestyminen on nostanut traumaattiset muistot jälleen voimakkaasti pintaan.

– Taas ne haavat revitään auki. Välillä on ollut jo helpompaa, mutta nyt taas pahat muistot ovat tulleet uniin. Jos ei olisi pakko, en menisi oikeudenkäyntiin.

Vaikka oikeuskäsittely tuntuu raskaalta, Sädesuo toivoo kuitenkin, että se tuo asialle jonkinlaisen päätöksen.

– Toivotaan, että tälle saadaan piste ja loppu. Tietenkin se helpottaa kun käsittely on ohi, mutta saadaanko tietoon, miksi onnettomuus tapahtui, mitä tapahtui kuljettajalle, Sädesuo pohtii.

– Luulen, että itse en pääse koskaan eroon näistä muistoista.

Keskiviikkona on Veikko Sädesuon vuoro olla mukana oikeudenkäynnissä. Hän ajaa Kalixista käräjäoikeuteen Kemiin ja on kuultavana videoyhteydellä Kuopion istuntoon.

Todistaminen tuntuu Sädesuosta hiukan ahdistavalta ja turhauttavaltakin, sillä hän on käynyt viranomaisten ja tutkijoiden kanssa samat asiat läpi lukuisia kertoja, ja hänen kertomansa seikat on kirjattu tuoreeltaan jo tapahtuman jälkeen.

– Ihan varma asia on, että ei niitä enää samalla tavalla muista kuin silloin. Kyllä minä olen niin monta kertaa ne asiat kertonut, että eivätköhän ne siellä papereilla ole heillä, jotka asiaa käsittelevät, Sädesuo sanoo.

Vammoja, surua ja jopa itsesyytöksiä

Retken järjestäjänä ja vetäjänä Veikko Sädesuo on kokenut myös syyllisyyden tunteita.

– Vaikka itse tiedän ja monet ovat sanoneet, ettei mikään ollut minun syytäni, silti olen tuntenut syyllisyyttä. Ei sille mitään voi. Jos ei karaokeseurassa olisi näin reissua suunniteltu, tätä ei olisi tapahtunut. Ja minä tilasin kylpylän ja bussin.

Veikko ja Kirsti Sädesuolla on onnettomuudesta raskaat muistot, mutta he kärsivät edelleen myös fyysisistä vammoista, jotka bussiturmassa syntyivät.

– Vaimolla on monenlaisia vammoja ja vaivoja. Ja minun pitää taas mennä Luulajaan lääkäriin tutkituttamaan jalkaa, joka jäi litistyksiin onnettomuudessa. Se on ollut polven alapuolelta tunnottomana siitä saakka hermovaurion vuoksi.

Monet onnettomuudessa loukkaantuneet ovat tarvinneet lääkärikäyntejä, fysioterapiaa, psykoterapiaa. Yksi harminaihe on se, että Veikko Sädesuon mukaan vakuutusyhtiö ei haluaisi enää maksaa korvauksia.

Karaokeporukka pitää edelleen yhtä

Karaokeryhmän tiivis yhteys on säilynyt onnettomuuden jälkeen. Yhdessä on vietetty aikaa, laulettu, keskusteltu.

– Silloin onnettomuuden jälkeen kokoonnuimme yhteen, kaikki, jotka pystyivät. Juteltiin ja mietittiin jatkoa.

Karaokeharrastusta on jatkettu, tosin nyt korona on pysäyttänyt yhteiset lauluhetket ja -retket. Kontakteja pidetään kuitenkin hyvin tärkeinä. Veikko Sädesuo on yhteydessä ystäviinsä monta kertaa viikossa.

– Yhteyttä pidetään ja aikaa vietetään esimerkiksi korttipelien ja karaoken merkeissä.

Sädesuo on kantanut huolta varsinkin neljästä puolisonsa menettäneestä ystävästään.

– Heillehän se kaikista raskainta on.

Vammoista ja vaivoista huolimatta Kirsti ja Veikko Sädesuo ovat jatkaneet aktiivista harrastustoimintaa monissa yhdistyksissä. Yhteisille retkillekin he ovat uskaltautuneet, vaikka heti onnettomuuden jälkeen sairaalassa ajattelivatkin, etteivät he enää ikinä astu linja-autoon.

– Ensin emmittiin, mutta päätettiin sitten uskaltaa. Kaksi reissua on tehty, kolmannelle bussimatkalle piti lähteä keväällä, mutta koronan vuoksi Viron matka piti perua.

Oikeuskäsittely tapahtuu osittain videoyhteyksillä

Bussiturman oikeudenkäynti alkaa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa maanantaina ja siihen on varattu aikaa kuusi päivää.

Oikeuskäsittely tapahtuu osittain etäyhteyksien avulla. Vastaaja ja suurin osa asianomistajista osallistuu videoyhteyden avulla oikeuden istuntoon Kemistä käräjäoikeuden tiloista.

Syyttäjä vaatii linja-auton kuljettajalle rangaistusta neljästä kuolemantuottamuksesta, 13 törkeästä vammantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Linja-autoa kuljetti ylitorniolainen vuonna 1951 syntynyt mies.

