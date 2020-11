Porin ja Helsingin välisillä lennoilla surkea matkustajamäärä – Pori tukee tyhjiä lentoja huimilla summilla yhtä matkustajaa kohti

Porin ja Helsingin välisillä reittilennoilla on Finavian matkustajatilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan ollut hyvin hiljaista syksyllä. Finavia ylläpitää Suomen lentokenttiä ja kerää tiedot matkustajamääristä kuukausittain.

Porin lentoaseman reittilennot ovat keränneet vain noin neljäsosan siitä matkustajamäärästä kuin alkuvuonna. Kun helmikuussa ennen koronaepidemiaa Porin lentoaseman kautta matkusti 1 466 kotimaan lentojen matkustajaa, lokakuussa lukumäärä oli 329.

Verrattuna viime vuoden syksyyn matkustajia on noin 80 prosenttia vähemmän.

Pori ei ole tilanteessa yksin. Lähes kaikki lentokentät ovat menettäneet merkittävästi matkustajia. Keskimäärin lokakuussa Suomen lentoasemilla oli 91,3 prosenttia vähemmän matkustajia kuin viime vuonna.

Alle kolme matkustajaa lennolla

Lokakuussa Porista lensi 115 kotimaan reittilentoa. Ainoa säännöllinen reitti Porista on Helsinkiin. Yhdellä lennolla oli siis keskimäärin alle kolme matkustajaa. Keväällä matkustajia oli keskimäärin yli 12.

Syyskuussa kotimaisia matkustajia oli 333, elokuussa 305. Ennen koronaa lennot olivat jo varsin suosittuja.

Porin ja Helsingin väliset lennot katkesivat keväällä koronan takia kokonaan, mutta ne alkoivat uudestaan heinäkuussa. Reittiä lentää unkarilainen BAS-lentoyhtiö arkisin kolme kertaa vuorokaudessa edestakaisin Karhu Aeron markkinointinimellä.

BAS-yhtiön maajohtaja Juha Köykkä arvioi elokuussa, että lentäminen on yhtiölle edullisempaa kuin pitää koneet maassa.

Isot tuet kaupungilta

Porin kaupunki tukee lentoja tänä vuonna 3,4 miljoonalla eurolla. Päätös tehtiin viime vuonna kaupunginvaltuustossa suljetuin ovin, eikä sopimusta ole luovutettu tiedotusvälineille.

Jos 3,4 miljoonaa euroa jaetaan tasan kuukausille, yhtä kuukautta kohti tulee 283 333 euroa. Jos tämä summa jaetaan matkustajaa kohti lokakuussa, kaupunki tuki yhtä matkustajaa noin 861 eurolla. Lipunhinnat lähtevät aikuisilla Karhu Aero -markkinointisivustolla noin 70 eurosta.

Tukisumma on laskennallinen eikä tuen perusteita voida tarkemmin arvioida, koska kaupunki on kieltäytynyt antamasta tietoja. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on kuvannut tukimallia monimutkaiseksi.

Pori säästökuurilla

Porin kaupunki tekee tällä hetkellä isoa alijäämää.

Tänä vuonna tappiota tulee viimeisimmän ennusteen mukaan lähes 20 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle kaupunginhallitus esittää 0,75 prosenttiyksikön veronkorotusta 21 prosenttiin.

Pori etsii säästöjä kaikista hallintokunnista. Tiistaina tuli julkisuuteen, että kaupunki aikoo sulkea useita leikkikenttiä säästösyistä.

Valtio on aikeissa tukea useiden muiden suomalaiskaupunkien ja Helsingin välisiä lentoja. Porin kaupunki ja Satakunnan maakuntaliitto ovat pitäneet tukimallia Porin kannalta epäreiluna.