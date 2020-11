"Kiina on kuin anakonda kattokruunussa" – kysyimme tutkijalta ja turvallisuuspoliisilta kiistelyn kohteena olevasta Ruotsin 5G-päätöksestä

TUKHOLMA. Ruotsissa on laitettu jäihin päätös sulkea kiinalaisyhtiöt Huawei ja ZTE maan 5G-verkon rakentamisesta.

Ruotsin posti- ja telehallitus teki päätöksen lokakuussa. Se pohjautui turvallisuuspoliisin ja puolustusvoimien lausuntoihin kansallisen turvallisuuden uhasta.

Huawei valitti päätöksestä viime viikolla. Tänään tiistaina alkavaksi suunniteltua 5G-huutokauppaa on siirretty. Posti- ja telehallitus arvioi, koska huutokauppa voidaan järjestää.

Ruotsin digitalisaatiosta vastaavan ministerin Anders Ygemanin mukaan hallitus katsoo edelleen, että Ruotsin päätös on oikea. Käsittelyä hallinto-oikeudessa hän kuvaa odotetuksi.

Turvallisuuspoliisin apulaisjohtaja Charlotte von Essen kertoo Ylelle lausunnon taustoista.

Mitä voit kertoa siitä, mitä arviossanne sanottiin?

– Uhka ei koske yksittäistä verkkotoimittajaa, vaan kyse on toiminnasta, jolla on tiivis yhteys Kiinan valtioon. Kiinan hallinto harjoittaa toimintaa, joka uhkaa Ruotsin turvallisuutta.

– Meidän täytyy ottaa tämä huomioon 5G-verkossa, jonka hallitus ja valtiopäivät ovat katsoneet kuuluvan Ruotsin kriittiseen infrastruktuuriin. Emme voi vaarantaa Ruotsin turvallisuutta.

"Turvallisuuspoliisin arvio koskee Kiinaa, ei yksittäistä verkkotoimittajaa", sanoo apulaisjohtaja Charlotte von Essen. Daniel Ivarsson / Yle

Huawei on kiistänyt toistuvasti olevansa uhka ja sanoo, että ette ole esittäneet todisteita väitteelle. Mitä vastaatte heille?

– Jos kyseessä on verkkotoimittaja, jolla on yhteyksiä turvallisuutta uhkaavalla tavalla toimivaan valtioon, kasvaa myös vaikutustoiminnan riski, Turvallisuuspoliisin apulaisjohtaja Charlotte von Essen vastaa.

– Emme kerro operaatioistamme, mutta voin kertoa, että olemme tutkineet millainen on riski vaikuttaa poliittisiin päättäjiin tai hankkeisiin tai varastaa kybervakoilulla tutkimus- tai teknologiaosaamistamme. Olemme arvioineet myös riskiä suorittaa verkkomanipulointeja tai verkkoiskuja.

– Nämä riskit ovat olemassa ja he ovat puhuneet niistä pitkään. Seuraukset voivat olla hyvin vakavat Ruotsin taloudelle ja turvallisuudelle. Tietoja voidaan myydä tai niitä voidaan käyttää omiin sotilaallisiin tarkoitusperiin.

Ruotsin 5G-verkon rakentamisen turvallisuusvaatimuksia on kiristetty. Tuore lainsäädäntö vaatii, että päätöksessä kuullaan puolustusvoimia ja turvallisuuspoliisia. Daniel Ivarsson / Yle

Sekä Huawei että Kiina ovat kampanjoineet Ruotsissa näyttävästi 5G-päätöstä vastaan.

Huawei vetosi ruotsalaisiin päättäjiin koko sivun ilmoituksella Dagens Nyheterissä. Yhtiö vakuutti, että se ei vakoile eikä tule koskaan uhkaamaan Ruotsin turvallisuutta.

Kiina uhkasi ruotsalaisyhtiöitä vakavilla seurauksilla.

Kiinan Tukholman-suurlähettiläs kirjoitti myös pitkän Huawein puolustuksen Dagens Industri -lehteen.

Ruotsalaisissa sanomalehdissä on ollut näyttäviä kannanottoja koskien 5G-kiistaa. Daniel Ivarsson / Yle

Yle haastatteli turvallisuuspolitiikan ja Kiinan asiantuntijaa Jerker Hällströmiä Tukholmassa. Hän on johtanut Aasian ja Lähi-idän tutkimusta Ruotsin puolustusministeriön alaisessa arvostetussa tutkimuslaitoksessa, FOI:ssa.

– Varsinkin tämä kirjoitus oli hyvin mielenkiintoinen. Huawei on halunnut korostaa, että se on tavallinen yritys eikä sillä ole kytköksiä Kiinan valtioon. Nyt Kiina on kuitenkin kiivaasti puolustamassa nimenomaan Huaweita. Tästä voi syntyä mielikuva kytköksistä, mikä ei palvele yhtiötä.

Mitä mieltä olet päätöksestä sulkea kiinalaisyhtiöt?

– Päätös oli aivan odotettu ja linjassa aiempien turvallisuuspoliisin lausuntojen kanssa. Yritys ei ole osapuoli. Päätös koskee Kiinan valtiota.

– Kiinan ulkoministeriö on antanut ymmärtää, että ruotsalaisten yritysten toiminta tulisi vaikeutumaan Kiinassa. On valitettavaa, että Kiina pitää Ruotsin ja Kiinan välistä kauppaa vastuullisena päätöksestä. Tämä ei palvele myöskään Kiinan etua.

"Kun kiinalaiset toimittajat väittävät, että heillä ei ole järjestelmässään takaovea, suhtautuisin siihen varauksella. Kaikilla on takaovi, kysymys on siitä, kehen luotetaan", sanoo turvallisuuspolitiikan asiantuntija Jerker Hellström. Daniel Ivarsson / Yle

Millaisia vastatoimia Kiina voi tehdä, jos yhtiöt eivät pääse mukaan 5G-verkkoon?

– Kiinan toimintaa kuvataan minusta osuvasti anakondaksi kattokruunussa. Se nukkuu siellä, mutta voi milloin tahansa hypätä alas ja iskeä.

– Kiinan strategiaan kuuluu se, että vastapuolelle ei paljasteta vastatoimia. Ne ovat todennäköisesti sellaisia, joita ei voi johtaa tähän päätökseen.

– Ehkä tunnetuin esimerkki ovat kuusi vuotta kestäneet boikotit Norjaa kohtaan. Maan Nobel-komitea myönsi vuonna 2010 Kiinaa kritisoineelle Liu Xiaobolle rauhanpalkinnon. Norjalaista lohta kohdeltiin yhtäkkiä tiukemmin ja vienti romahti. Virallisesti Kiinan hallitus ei toteuttanut toimenpiteitä, mutta se on katsottu olleen kosto Nobel-päätökseen.

Kiinalaisyhtiöt ja niiden kanssa yhteistyötä tekevät operaattorit ovat nostaneet keskusteluun päätöksen seurauksia esimerkiksi kustannuksiin, jos kiinalaiset eivät pääse mukaan. Mitä mieltä olet näistä huolista?

– Tuntuu, että nyt kilpaillaan siitä, kenen näkökulmaa kuunnellaan. Jos puhumme kansallisesta turvallisuudesta, on arvioitava valtiollisia toimijoita eikä markkinoita, hinnoittelua tai verkon nopeutta. Keskustelussa ajaudutaan helposti väärille raiteille.

– Viime päivinä on toistettu, että taustalla on Yhdysvallat, joka ajaa omaa etuaan. No, Yhdysvalloillahan ei ole omia 5G-verkkotoimittajia, vaan vaihtoehdot ovat eurooppalaiset tai korealaiset valmistajat.

Mitä sinä haluaisit lisätä keskusteluun?

– Nyt puhutaan 5G-verkoista, mutta kohta tulee 6G. On riski, että muutaman vuoden kuluttua olemme tilanteessa, että eri alueilla on eri standardit. Meille voi tulla vaikeuksia kytkeä eri verkot yhteen, jos meillä on jako Kiinan 5G-verkkoon ja lännen 5G-verkkoon.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 11.11. klo 23:een asti.

Lue myös: Yle kävi Huawein päämajassa Kiinan Piilaaksossa kysymässä, miten 5G-jätti suhtautuu sitä kohtaan kasvavaan epäluuloon Euroopassa