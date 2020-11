Voiko Trumpista tulla vielä USA:n presidentti hyvien juristien avulla? Lyhyet vastaukset siitä, mitä vaalit hävinnyt presidentti voi seuraavaksi tehdä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole toistaiseksi hyväksynyt vaalitappiotaan. Sen sijaan hän on nostanut useita oikeusjuttuja vaalituloksen muuttamiseksi ja näyttää vaikeuttavan tulevan presidentin Joe Bidenin valtaannousua.

Keräsimme lyhyet vastaukset siitä, mitä mahdollisuuksia Trumpilla vielä on ja mitä muuta hän voi vielä tehdä tammikuussa loppuvan presidentinkautensa aikana.

Lue uusimmat tiedot Yhdysvaltain vaalien seurauksista

Voiko Trump vielä kääntää vaalituloksen oikeusjuttujen avulla?

Tällä hetkellä ei näytä siltä, että tämä voisi onnistua.

Trumpin juristit ovat nostaneet useita oikeusjuttuja vaa’ankieliosavaltioissa äänestystuloksen kyseenalaistamiseksi.

Toistaiseksi he eivät kuitenkaan ole esittäneet uskottavia todisteita vaalivilpistä tai muista väärinkäytöksistä.

Tämä olisikin vaikeaa, sillä Brennan-keskuksen keräämien tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain vaaleissa ei ole vuosikymmeniin ollut laajamittaista vaalivilppiä. Ääntenlaskennasta vastaavien viranomaisten mukaan vilppiä ei ole havaittu tälläkään kertaa.

Oikeusistuimet ovat jo hylänneet kanteita Georgiassa ja Michiganissa. Yhdysvaltalaismedian haastattelemat lakiasiantuntijat eivät usko, että muillakaan kanteilla olisi mahdollisuuksia menestyä.

Trumpin juristit ovat vaatineet muun muassa vaalipäivän jälkeen saapuneiden vaalilipukkeiden hylkäämistä Pennsylvaniassa. Tracie van Auken / EPA

Mitä muita keinoja Trumpilla on kiistää vaalitulos?

Oikeusministeriö ja senaatin republikaanit haluavat penkoa vaalivilppiväitteitä, ja Trump levittää väitteitä julkisuudessa.

Trumpin nimittämä oikeusministeri William Barr määräsi maanantaina liittovaltion syyttäjät tutkimaan merkittäviä vaalivilppiväitteitä.

Lisäksi senaatin republikaanit aikovat tutkia kaikki uskottavat vaalivilppiväitteet oikeusvaliokunnassa, uutiskanava Fox News kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Näillä tutkimuksilla ei näytä olevan käytännön merkitystä. Syyttäjillä on jo nyt velvollisuus tutkia epäselvyyksiä, eikä niistä ole toistaiseksi kerrottu.

Presidentti Trump itse on jatkanut vaalivilppiväitteiden levittämistä Twitterissä. Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) hän haluaa myös järjestää vaalivilppiin keskittyviä kampanjatilaisuuksia.

Mitä merkitystä on sillä, että Trump ei hyväksy vaalitulosta?

Joe Bidenin on vaikea hallita, ja väitteet vaalivilpistä rapauttavat demokratiaa.

Biden on luvannut yhdistää kansaa riitaisten vuosien jälkeen. Tämä on vaikeaa, jos iso osa Trumpin äänestäjistä uskoo, ettei häntä valittu laillisesti presidentiksi.

Demokratian on vaikea toimia ylipäätään, jos äänestäjät eivät luota vaaleihin.

Tuoreen Morning Consult -yhtiön mielipidemittauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) jopa 70 prosenttia republikaaneista ei pidä juuri käytyjä presidentinvaaleja reiluina.

Myös yleinen luottamus vaaleihin on romahtanut republikaanien parissa vaalien jälkeen. Vain kolmasosa republikaaneista luottaa nyt vaalijärjestelmään.

Vaalivilppiin uskovat presidentti Donald Trumpin kannattajat kokoontuivat osoittamaan mieltään Wisconsinin pääkaupunkiin Madisoniin lauantaina. AOP

Miksi Trump ei hyväksy tappiotaan?

Ehkä Trump uskoo todella voittaneensa vaalit, tai ehkä hän vain inhoaa häviämistä.

Trump levitti jo edellisten presidentinvaalien jälkeen perätöntä väitettä, jonka mukaan Hillary Clintonille olisi annettu miljoonia laittomia ääniä.

Republikaanipuolue on vuosikausia pyrkinyt estämään vaalivilppiä, vaikka siitä ei ole todisteita. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että demokraatteja tukevien köyhien ja vähemmistöjen on ollut entistä vaikeampi äänestää. (siirryt toiseen palveluun)

Voi myös olla, että voittamisesta paljon puhuvan Trumpin on vain hyvin vaikea hyväksyä tappiotaan.

– Voittaminen on helppoa. Häviäminen ei koskaan ole helppoa. Minulle se ei ainakaan ole, Trump sanoi uutistoimisto AP:n mukaan käydessään vaalipäivänä kampanjansa päämajassa.

Miksi republikaanijohtajat eivät tunnusta Bideniä presidentiksi?

He tarvitsevat Trumpin äänestäjiä.

Republikaanien tärkeimmät johtajat eivät ole tunnustaneet Bidenia presidentiksi. Sen sijaan he tukevat Trumpin yrityksiä kyseenalaistaa vaalitulos oikeusteitse.

Esimerkiksi senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell on sanonut, että Trumpilla on oikeus tutkia vaalivilppisyytökset ja aloittaa oikeustoimet.

Luultavasti republikaanit varovat suututtamasta Trumpin äänestäjiä ja Trumpia itseään.

Äänestäjien tukea tarvitaan jo pian. Senaatin hallinta ratkeaa vasta tammikuun alussa, kun Georgian kahdessa senaattorivaalissa käydään toinen kierros.

Tilanteen jatkuessa Bidenin voi olla vaikea tehdä yhteistyötä republikaanien kanssa, jos he tai heidän äänestäjänsä eivät hyväksy Bidenia laillisena presidenttinä.

Senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell ei ole onnitellut presidentiksi valittua Joe Bidenia. Michael Reynolds / EPA

Kuinka kauan epäselvä tilanne voi jatkua?

Kunnes Trump myöntää tappionsa, tai kunnes vaalitulos vahvistetaan siitä huolimatta.

Toistaiseksi Trump ei ole näyttänyt merkkejä siitä, että hän olisi valmis luovuttamaan. Yhdysvaltalaismedian mukaan Trumpin lähipiiri on jakaantunut asian suhteen.

Esimerkiksi Trumpin pojat haluavat, että Trump jatkaa taisteluaan, kun taas vävy Jared Kushnerin on kerrottu taivutelleen häntä myöntämään tappio.

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. marraskuuta 2020

Osavaltioiden on vahvistettava vaalitulos 8. joulukuuta mennessä. Tähän mennessä ääntenlaskenta ja oikeusjutut on saatava päätökseen.

Uusi presidentti antaa virkavalansa 20. tammikuuta 2021.

Miten Trump voi kampittaa vallanvaihtoa?

Hän voi pantata vallansiirtoon varattuja rahoja ja estää Bidenin tiimiä tutustumasta hallinnon järjestelmiin.

Yleensä vallanvaihto alkaa heti vaalien jälkeen. Entisen presidentin virkamiehet siirtävät tietoa ja tehtäviä seuraajilleen, jotta hallinto toimisi mahdollisimman sujuvasti siirtymäkauden jälkeen.

Tämä on erityisen tärkeää Yhdysvalloissa, sillä suurin osa korkeimmista virkamiehistä vaihtuu presidentin mukana.

Toistaiseksi Trumpin hallinto ei ole aloittanut vallanvaihtoprosessia, koska se ei tunnusta Bidenia Trumpin seuraajaksi.

Hallintojohtaja Emily Murphy ei ole antanut määräystä, joka vapauttaisi rahaa vallanvaihtoon ja päästäisi Bidenin tiimin käsiksi hallinnon järjestelmiin ja puheisiin virkamiesten kanssa, sanomalehti Washington Post kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Trump on presidentti vielä tammikuun loppupuolelle, mitä muuta hän voi vielä tehdä?

Trump voi antaa potkuja alaisilleen tai antaa uusia asetuksia.

Trumpin presidenttikauden viimeisistä kuukausista voi tulla myrskyisät. Maanantaina hän ehti jo erottaa puolustusministeri Mark Esperin.

Trump voi myös antaa presidentin asetuksia, joilla hän voisi esimerkiksi purkaa ympäristöä suojelevaa sääntelyä tai kiristää maahanmuuttopolitiikkaa, uutissivusto Vox kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Biden voi kuitenkin nimittää näihin tehtäviin seuraajat ja perua Trumpin asetukset vallanvaihdon jälkeen.

Puolustusministeri Mark Esper joutui Trumpin epäsuosioon, kun hän ei kannattanut asevoimien lähettämistä mielenosoittajia vastaan kesällä. Virginia Mayo / EPA

Voiko Trump armahtaa liittolaisiaan?

Voi, ja tämä on todennäköistä.

Yhdysvaltain presidentillä on oikeus armahtaa ihmisiä oman mielensä mukaan. Presidentit ovat myös perinteisesti käyttäneet armahdusoikeuttaan laajasti viimeisinä virkapäivinään.

Esimerkiksi presidentti Barack Obama lyhensi tietovuotaja Chelsea Manningin tuomiota vain kolme päivää ennen Trumpin virkakauden alkua.

Trumpin lähipiirissä on lukuisia avustajia, jotka ovat saaneet syytteitä ja tuomioita.

Esimerkiksi entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort tai entinen turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn toivovat varmasti armahdusta vielä ennen virkakauden loppua.

Voiko Trump sumplia asiat niin, ettei häntä itseään vastaan voi nostaa syytettä ensi vuonna?

Voi, mutta tällainen ratkaisu olisi erittäin poikkeuksellinen.

Trumpia itseään vastaan on käynnissä useita oikeusjuttuja, jotka ovat olleet tauolla presidentin syytesuojan takia, sanomalehti USA Today kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on spekuloinut, että Trump voisi erota ennen virkakauden loppua, Business Insider -sivusto kertoo. (siirryt toiseen palveluun) Presidentiksi nouseva varapresidentti Mike Pence voisi armahtaa hänet kaikista rikoksista.

Toinen spekulaatio koskee sitä, voisiko Trump yksinkertaisesti armahtaa itsensä. Uutissivusto Voxin mukaan (siirryt toiseen palveluun) on epäselvää, olisiko tämä laillista.

Tällaiset teot olisivat kuitenkin äärimmäisen poikkeuksellisia, ja ne vahingoittaisivat pahasti Trumpin tai Pencen jälkimainetta.

Voiko Trump pyrkiä uudelleen presidentiksi neljän vuoden kuluttua?

Voi, ja mediatietojen mukaan hän on jo harkinnut ehdokkuutta.

Yhdysvaltojen perustuslain mukaan sama henkilö ei voi olla presidenttinä enempää kuin kaksi kautta. Trumpilla on siis oikeus asettua ehdolle vuoden 2024 vaaleissa.

Uutissivusto Axiosin nimettömien lähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Trump on jo pohtinut ehdokkuutta. Hän olisi vaalien aikaan 78-vuotias eli hieman vanhempi kuin 77-vuotias Biden on nyt.

Myös Trumpin lapsilla Don Jr. Trumpilla ja Ivanka Trumpilla on ollut kannatusta republikaanien parissa ainakin vielä vuosi sitten, sanomalehti The Guardian kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Toimittajalta: Kuka saa Donald Trumpin myöntämään tappionsa?

Nämä ovat Bidenin hallinnon neljä suurinta haastetta – Niiden ratkaisu voi riippua Georgian äänestäjistä

Käänsikö Fox News kelkkansa Trumpin suhteen? Kanavalla on esitetty viikon aikana hämmentäviä väitteitä mutta myös ärsytetty Trumpia

"Tyhjensin vaali-iltana koko viskipullon", "Biden ei kestä presidenttinä kuin vuoden" – amerikkalaiset kertovat, miltä tuntuu herätä toisten unelmaan ja toisten painajaiseen