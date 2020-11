Kysyitte koronavirusrokotteista, haimme asiantuntijoilta vastaukset – mitä tiedetään sivuvaikutuksista, laumasuojasta ja rokotteen antamasta suojasta juuri nyt?

Koronavirusrokotteita on kehitetty pikavauhtia eri puolilla maailmaa. Muutamista niistä on saatu positiivisia tutkimustuloksia.

Koronavirusrokotteita on kehitetty pikavauhtia eri puolilla maailmaa. Muutamista niistä on saatu positiivisia tutkimustuloksia. Mostphotos

Tietoja koronarokotteista odotetaan kovasti. Eilen Pfizer julkisti tietoja koronarokotteensa ensimmäisistä tehotutkimuksista. Tietojen mukaan rokotteen suojateho koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan on noin 90-prosenttinen.

Rokotteet puhuttavat myös suomalaisia. Me keräsimme vastauksia lukijoiden yleisimpiin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaavat Mika Rämet (MR) Rokotustutkimuskeskuksesta sekä ylilääkäri Hanna Nohynek (HN) THL:stä.

Mitä tässä vaiheessa tiedetään Pfizerin ja BioNTechin rokotteen sivuvaikutuksista? Entä AstraZenecan rokotteen?

Mika Rämet: Molempia rokotteita on jo tutkittu kymmenillä tuhansilla vapaaehtoisilla, joten rokotteiden mahdollisista sivuvaikutuksista alkaa tietoa karttua jo sangen paljon.

Esimerkiksi Pfizerin tutkimus on saanut jatkua ilman keskeytyksiä, mikä viittaa siihen, että ainakaan sen suhteen vakavia haittavaikutuksia ei ole ilmennyt. Samaan viittaa myös se, että Pfizer on saanut luvan laajentaa tutkimustaan myös yli 12-vuotiaisiin lapsiin.

Sivuoireet ovat olleet hyvin samanlaisia kuin monen muun rokotteen eli turvotusta, kuumotusta ja punoitusta pistospaikassa, jotkut ovat saaneet kuumereaktion. Esimerkiksi AstraZenecan tutkimuksessa mukana olleita on kehotettu ottamaan kuumelääkettä tarvittaessa. (HN)

Kuinka monen pitää olla rokotettu, jotta rokotteesta syntyy laumasuoja?

Tämä vaihtelee rokotteesta ja taudista riippuen. Jos tauti on hyvin herkästi tarttuva, kuten tuhkarokko, rokotekattavuuden täytyy olla hyvinkin korkea. Ainakaan alkuvaiheessa ei päästä rokottamaan lapsia muun muassa vähäisen tutkimustiedon takia, joten laumasuoja ei ole lähiaikoina realistinen mahdollisuus. Aluksi rokotetta voidaan käyttää suurimmassa vakavan taudin riskissä olevien suojaamiseen. (MR)

Laumasuoja riippuu monista asioista, esimerkiksi siitä, kuinka tehokas rokote on, mikä on epideminen tilanne eli kuinka paljon kiertää sekä kuinka immuuni väestö on jo valmiiksi – eli kuinka paljon taudin sairastaneita jo on. (HN)

Laumasuojan saaminen vaatisi myös rokotteen, joka antaa pitkäaikaisen suojan. (MR)

Rokotustutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet muistuttaa, että tässä vaiheessa koronaviruksen laumasuoja ei ole vielä mahdollinen rokotteenkaan avulla. Tampereen yliopisto

Pitääkö rokote uusia joka vuosi kuten influenssarokotteet? Ja miten pitkän suojan rokote antaa?

Rokotteen antaman suojan kestosta ei ole vielä tietoa. (MR)

Tarvitsemme vielä seuranta-aikaa sen arvioimiseksi. Esimerkiksi Pfizerin tutkimus alkoi vasta heinäkuun lopulla. Yleensä rokotteiden tehotutkimuksessa seurataan sen antamaa suojaa yhdestä kahteen vuotta ja kansallisessa rokotusohjelmassa pidempäänkin. (HN)

Kun rokotteen suojausteho laskee, mitä tekee virus?

Rokotteen antaman suojan kesto on tärkeää selvittää tutkimuksellisesti. Kun suoja ei ole riittävä, voidaan antaa tehosterokote. (MR)

Tämä on niitä kysymyksiä, jotka on vielä selvitettävä. Jotkut ovat olleet huolissaan siitä, että viruksesta kehittyy vakavampi muoto. Siitä ei ole eläinkokeiden perusteella ollut merkkejä. (HN)

Torjutaanko yhdellä rokotteella kaikki koronaviruksen tässä vaiheessa tunnetut mutaatiot?

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että rokotteet toimivat kaikkia tunnettuja viruksen muotoja vastaan. Toisaalta esimerkiksi Pfizerin käyttämä RNA-rokoteteknologia mahdollistaa rokotteen muokkaamisen tarvittaessa muuntuneen viruksen mukaan. (MR)

Kuinka paljon rokotteita Suomi ensi vaiheessa saa käyttöönsä?

Suomi on mukana EU:n yhteishankinnoissa ja osuutemme on 1,23 prosenttia. Tämä osuus muodostuu väkilukumme perusteella. (MR)

Toimitus: Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tviittasi maanantaina, että EU on solmimassa Pfizerin kanssa sopimuksen 300 miljoonan rokoteannoksen hankkimisesta. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi Suomeen siis reilua kolmea miljoonaa rokotetta. Määrä ei kuitenkaan tule kerralla, vaan porrastetusti. Lisäksi Suomi ei ole tehnyt vielä sitä valintaa, että juuri Pfizerin rokote tulisi käyttöön.

Ensi vaiheen määrä riippuu myös siitä, miten paljon valmistaja pystyy rokotetta toimittamaan. (HN)

Ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sanoo, että koronarokotteiden osalta moni asia selviää lähiviikkoina. Markku Pitkänen / Yle

Keitä rokotetaan, kun rokote saadaan?

Suomen kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä KRAR tekee tästä ehdotuksen. Ensimmäisinä lienevät isoimmassa riskissä olevat sekä heitä hoitavat. (MR)

Toimitus: KRAR:lla on seuraava kokous 17. marraskuuta. Hanna Nohynek on ryhmän sihteeri.

Emme tiedä vielä, ehtivätkö lisätiedot tulla ensi viikon kokoukseen mennessä. Se mitä tarvitaan rokotusjärjestyksen päättämiseen, on vielä lisää tietoa rokotteista, siitä että kenelle ne ovat tehokkaita ja turvallisia. Tautiriskin perusteella voidaan nyt sanoa, keitä voitaisiin rokottaa, mutta vastaako rokote siihen, se pitää tarkastella. (HN)

Voidaanko tässä vaiheessa pisimmällä kehityksessä olevia rokotteita antaa vanhuksille? Entä muille riskiryhmäläisille?

Vaikka tehotutkimus on tehty etupäässä työikäisillä, tiedetään Pfizerin rokotteen antavan sangen hyviä rokotevasteita myös iäkkäillä. (MR)

Tämä pitää myös selvittää – kuinka tehokas ja turvallinen rokote on riskiryhmille. (HN)

AstraZenecan rokotetutkimusta laboratoriossa. Vielä ei tiedetä sitä, millaisen suojan rokote antaisi riskiryhmille. EPA

Pitäisikö kuitenkin rokottaa ensin nuoret aikuiset, joiden mukana virus leviää parhaillaan kaikkein nopeimmin? Kun saataisiin suurimmat “levittäjäryhmät” rokotettua, tarvitsisiko silloin muita rokottaakaan?

Laumasuojan saaminen ei ole vielä tässä vaiheessa mahdollista, joten sen vuoksi tämä ei ole toimiva lähestymistapa. (MR)

Pfizerin ja BioNTechin rokotteen sanottiin suojaavan 90% taudin vakavalta muodolta, siis ei estävän virustartuntaa. Voiko rokotteen saanut tartuttaa muita, jos virus kuitenkin voi tarttua rokotteesta huolimatta?

Voiko rokotuksen ottanut henkilö mennä turvallisin mielin katsomaan isovanhempiaan, jotka eivät ole ottaneet rokotetta? Eli suojaako rokote myös jatkotartunnoilta?

Näihin nyt meneillään oleva tutkimus ei anna vastauksia. (MR ja HN)

Kuinka rokote säilyy -70 asteessa tehtaalta jakelupisteeseen? Miten noin kylmää ainetta pistetään ihmiseen?

Rokote itsessään säilyy pitkään. Sitä säilytetään pakastimessa tai kuljetuksessa hiilihappojäissä. Kylmäketjussa on haasteita ja logistiikkaketjun ylläpito Suomessa on tällä hetkellä arvioitavana. (HN)

Rokote lämmitetään ennen kuin se annetaan. (MR)

Olen terveydenhuollon ammattilainen mutta en halua ottaa rokotetta ensimmäisten joukossa. Eihän sitä voida vaatia?

Tehyn terveyspoliittinen asiantuntija Anne Lindgren Ylen aiemmassa haastattelussa: Lähtökohtaisesti rokottautuminen on vapaaehtoista. Tartuntatautilain 48 § velvoittaa työnantajaa arvioimaan, minkälaisen rokotesuojan henkilöstö tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä potilaiden suojaamiseksi.

Työnantaja voi edellyttää tartuntatautilain edellyttämää rokotesuojaa riskialttiiden potilaiden parissa työskenteleviltä. Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita ovat esimerkiksi potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia, sekä alle yksivuotiaat, 65 vuotta täyttäneet ja raskaana olevat.

Päivitämme uutista uusien kysymyksien myötä. – Jäikö vielä jokin asia askarruttamaan? Mitä haluaisit kysyä asiantuntijalta? Jätä kysymyksesi kommenttina alla olevaan keskusteluun. Haemme vastauksia vielä pohdituttamaan jääneisiin asioihin.

Hanna Nohynek on myös vieraana tiistai-illan A-studiossa klo 21.

Lue myös:

Koronarokotetta odotetaan Suomeen vuoden alussa – ensivaiheessa alle kymmenesosa saa rokotteen, rokotusjärjestys päätetään marraskuussa

Täältä voit lukea kaikki tuoreimmat uutiset koronaviruksesta.