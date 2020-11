Nahkonta-aika tuo satoja kausityöntekijöitä pohjalaisille turkistiloille – osa pääsee karanteenin jälkeen hoitamaan myös eläviä eläimiä

Pohjalaisille turkistiloille saapuu satoja kausityöntekijöitä nahkontatyöhön koronapandemiasta huolimatta, kerrotaan alan etujärjestöstä.

Osa on tullut Virosta ja Ukrainasta, osa taas Suomesta. Ulkomailta tulevat joutuvat kahden viikon karanteeniin ja koronatestiin ennen töihin pääsyä.

Turkisala on suositellut tiloille, että karanteeni pidetään koronan torjumiseksi kahden viikon mittaisena eli tavallista tiukempana, vaikka lokakuun alkupuolella Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (siirryt toiseen palveluun) lyhensi sekä omaehtoista että tartuntatautilääkärin määräämää karanteenia 10 päivään.

– Halutaan ottaa varman päälle. Liian varovainen ei voi olla, kun Tanskassa minkkitiloille levinnyt koronavirus on aiheuttanut katastrofin, kommentoi alan omia suosituksia Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton puheenjohtaja ja itsekin tilallinen Kenneth Ingman.

Tanska on päättänyt teurastaa valtaosan minkeistään, koska koronaviruksen sanotaan muuntuneen minkeissä ja levinneen edelleen ihmisiin.

Ingmanin mukaan tautipaine tiloilla laskee, kun iso osa eläimistä nyljetään ja nahkotaan ja niiden määrä vähenee.

Jokainen tila harkitsee, pääseekö työntekijä hoitamaan eläimiä

Valtaosa kausityötekijöistä päätyy töihin nahkontakeskuksiin Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalle, mutta osa on tekemissä myös elävien eläinten kanssa.

– Jokainen tila itse harkitsee, päästääkö ulkopuolisia kontaktiin eläinten kanssa. Omalla tilalla kausityöntekijät eivät eläimiä käsittele, kertoo Ingaman.

Kausityöntekijöitä otetaan tiloille kuitenkin koronan takia jonkin verran edellisvuosia vähemmän.

Vaasan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Juha Salonen vahvisti viime viikolla Ylelle, että, Vaasan alueelle on ollut tulossa ulkomaalaisia työntekijöitä, joilla on lentokentän testeissä todettu positiivinen koronatulos. Osa heistä on Salosen mukaan menossa turkistarhoille töihin, mutta eivät kaikki.

Salonen kommentoi tuolloin myös, että ulkomaisen työvoiman käyttö koronapandemian toisen aallon aikana on riskialtista.

Nahkontakausi käynnistyy tällä tai ensi viikolla, eikä alan etujärjestön puheenjohtajan mukaan siitä selvitä ilman ulkomaista työvoimaa.

– Suomesta on miltei mahdotonta löytää kuudeksi viikoksi työvoimaa nahkontakaudeksi, kommentoi Kenneth Ingman.

Suomen 700 turkistarhalla taistellaan koronavirusta vastaan. Kolmellakymmenellä pohjalaistilalla on aloitettu testaukset koronaviruksen varalta.

Syynä on Tanskassa löydetty muuntunut koronavirus, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Toistaiseksi Suomen tiloilla ei ole todettu yhtään koronatapausta.

