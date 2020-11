"Kai heillä on paha olo", kommentoi kasiluokkalainen keskustelua vaarallisista nuorista – lähiökoutsi uskoo levottomuuden johtuvan epävarmuudesta

Eilen tiistaina Helsingissä esille noussut nuorten levottomuus on osa heidän elämänhallintansa puutetta ja kyvyttömyyttä aloittaa keskustelu rauhanomaisesti, uskovat Malmin peruskoulussa toimivat lähiökoutsit Tuomas Mikkola ja Mishel Odeh.

Nuorille on koutsien mukaan opetettava keinoja asioiden esille tuomiseen ja yhteiskunnallisen keskustelun avaamiseen.

– Nuoret haluavat kertoa jotain itsestään. He eivät viesti vain verbaalisesti vaan myös teoillaan. Nuoret haluavat kuulua johonkin, heillä on sanottavaa, mutta ovat epävarmoja. Tällainen toiminta on avunpyyntö, Odeh sanoo.

Viime syksynä alkaneessa koutsitoiminnassa Malmin peruskoulussa elämäntaitoja opetetaan valinnaisaineena liikunnan kautta. Tavoitteena on opettaa nuorille sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja liikunnan, keskustelun ja itsereflektoinnin avulla.

Mikä ihmeen lähiökoutsi? Projektin tarkoituksena on kouluttaa Helsingin nuorista vastuuntuntoisia ohjaajia liikuttamaan ja inspiroimaan paikallisia 7–16-vuotiaita lähiökoutsien vetämissä ryhmissä. Projektia rahoittaa Helsingin kaupunki. Lähiökoutsit eivät kuulu koulun henkilökuntaan, vaan kyseessä on hanke, joka järjestää oppituntien lisäksi useilla kouluilla maksutonta kerho- ja välituntitoimintaa.

Nuoret: keskustan tapahtumat pienen ryhmän toimintaa

Valinnaisaineen tunnilla on ollut keskusteluja, tehtäviä ja liikuntaa koko porukan kanssa, pienissä ryhmissä tai pareittain. Opetusta on kerran viikossa torstaisin kaksi tuntia. 15 hengen ryhmässä on oppilaita eri rinnakkaisluokilta.

– Parasta on ollut, että on voinut tutustua hyvin ohjaajiin ja uusiin kavereihin, ja voi tulla sosiaalisemmaksi ja rohkeammaksi, sanoo kahdeksasluokkalainen Anna Keskinen.

Kahdeksasluokkalaisen Mohammed Sharmaken mukaan tunneilla on opittu kunnioitusta, tasa-arvoa ja syrjinnän välttämistä. Myös kahdeksasluokkalainen Mahja Abdikadir Abdi on pitänyt valinnaisaineen tunneista, sen sijaan kahdeksasluokkalainen Pertti Kiili on ollut innostuneempi leikeistä kuin ohjaajien puheista.

Helsingin keskustan tapahtumat ovat Keskisen ja Abdin mielestä pienen ryhmän toimintaa. Rettelöineet nuoret ovat heitä vanhempia. Heistä tekijät haluavat huomiota ja käyttäytyminen heijastaa heidän pahaa oloaan.

– Se on pienen porukan touhua, ei ole yleistä. Lähinnä kai heillä on paha olo ja jos kaverit tekevät, niin muut tekevät mukana, Abdi sanoo.

Pojillakaan ei ole lisättävää.

Mahja Abdikadir Abdi ja Anna Keskinen molemmat kertovat, etteivät he juurikaan vielä käy ydinkeskustassa. He itse liikkuvat lähinnä vain kodin lähellä omalla asuinalueella.

– Minulla ainakin on ihan turvallinen olo liikkuessa, hengailen lähinnä lähellä kotia, Abdi sanoo.

Koutsit muistuttavat aikuisten esimerkistä

Kummankin koutsin mielestä monien aikuistenkin olisi syytä miettiä omaa käytöstään ja kunnioitustaan muihin ihmisiin.

– Meidän on aikuisina annettava esimerkkiä siitä, miten asioita voi ilmaista positiivisemmin, ettei kenenkään tarvitse pelätä tuolla kaduilla, Tuomas Mikkola toteaa.

Nurisokoutsit Mishel Odeh ja Tuomas Mikkola ohjaavat nuoria Malmin peruskoulussa. Tärkeitä ja vakavia asioita käydään läpi liikunnan ohessa. Olli-Pekka Kursi / Yle

Mikkola painottaa, että kaikki ihmiset joutuvat opiskelemaan elämäntaitoja läpi elämän, kukaan ei ole täydellinen. Aikuisilla on nuoria enemmän elämänkokemusta, joten heidän on syytä konkretisoida ja havainnollistaa asioita.

– Oppiminen tapahtuu keskustelujen kautta. On tärkeää, etteivät asiat jää vain suuriksi teemoiksi, joita on vaikea sanallistaa.

– Lapsille sanat ovat vähän outoja, mutta ideana meidän toiminnassa on pilkkoa asioita pienemmiksi. Mitä kunnioitus on, mistä se koostuu, sanoo puolestaan Mishel Odeh.

Odehista on tärkeä herätellä nuoria miettimään erilaisia tilanteita, miten ne ovat menneet, että nuoret ovat tietoisia omasta toiminnastaan.

Lue myös:

Nuorten häiriökäyttäytyminen herättää keskustelua pääkaupunkiseudulla, poliisi kuitenkin rauhoittelee tilannetta: "Valtaosa nuorista käyttäytyy hyvin"

Alaikäiset syyllistyneet vakavaan väkivaltaan tänä syksynä poikkeuksellisen paljon – lastensuojeluun kaivataan lisää järeitä keinoja

Poliisi sai runsaasti vihjeitä parikymppisen miehen epäillystä taposta, epäillyt 14- ja 16-vuotiaita poikia: "Havaintoja on riittävästi"

Nuorison parveilu huolestuttaa viranomaisia ja ärsyttää naapureita – nuoret itse ihmettelevät kohua