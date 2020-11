Koronarokotteen vaatima -70 asteen syväjäädytys herättää useita kysymyksiä – asiantuntija lähetti kollegalle paljon puhuvan emojin

EPA-EFE/All Over Press

Rokotetutkimuskeskuksen mukaan esimerkiksi Suomen yliopistokampuksilla on pakastimia, joissa koronarokote säilyy tarpeeksi kylmässä.

Maailmalla on iloittu koronarokoteuutisista. Pfizer julkisti tietoja tällä viikolla oman rokotteensa ensimmäisistä tehotutkimuksista. Tietojen mukaan rokotteen suojateho koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan on noin 90-prosenttinen.

Samaan aikaan uutiset herättävät epätietoisuutta ja kauhua asiantuntijoissa. Esimerkiksi Pfizerin ja BioNTechin rokote vaatii nimittäin noin -70 asteen kylmyyden säilyäkseen.

CNN kertoo, että asiantuntijat ovat kauhuissaan (siirryt toiseen palveluun) tästä tiedosta, koska lämpötila on yli 50 astetta matalampi kuin mikään toinen markkinoilla oleva rokote Yhdysvalloissa. Tällaista kylmyyttä ei ole apteekeissa tai klinikoiden jääkaapeissa.

Pohjois-Dakotan rokotusohjelmasta vastuussa oleva Molly Howell oli katsomassa webinaaria, jossa kerrottiin rokotteen syväjäädytyksestä.

– Kuinka me teemme sen? Howell tekstasi kollegalle.

CNN kertoo, miten kollega vastasi viestiin emojilla, jossa pää räjähtää.

Vermontin rokoteohjelman johtaja Christine Finley on yhtä häkeltynyt.

– Tämä on haaste, jollaista emme ole varmaan ole nähneet ennen.

Kuivajää yksi vaihtoehto

Suomalaiset asiantuntijat ovat toistaiseksi olleet rauhallisia, vaikka varastointi ja kuljetus herättävät paljon kysymyksiä. Tampereen yliopistollisen sairaalan infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että rokote sulatetaan ennen käyttöä. Kyse on ns. RNA-rokotteesta ja silloin on aina näin.

– Rokottaminen suunnitellaan niin, että kyseiset vaatimukset voidaan toteuttaa, Syrjänen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi aiemmin Ylelle, että säilytyksessä on haasteita ja logistiikkaketjun ylläpito on Suomessa tällä hetkellä arvioitavana. Nohynekin mukaan RNA-rokotteiden säilytykseen on kuitenkin olemassa ratkaisuja, kuten esimerkiksi hiilihappojääpakkaukset.

Tällaisista on puhuttu myös maailmalla. Pfizer on kertonut, että se on kehittänyt innovaatioita, jotka auttavat rokotteen kuljettamisessa, varastoinnissa ja lämpötilan seuraamisessa.

Toistaiseksi julkisuudessa on näkynyt vähän konkreettista tietoa, miten tämä hoidetaan käytännössä.

Amerikkalaisten tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Pfizer on tarjonnut ratkaisuksi pienen matkalaukun kokoisia kylmälaukkuja, joiden lämpötilaa seurataan. Niissä oleva kuivajää eli hiilihappojää pitää vaihtaa säännöllisesti. Tästäkään ei ole tarkkaa tietoa, kuinka usein.

Kuivajää valmistetaan nestemäisestä hiilidioksidista, joka kiinteytetään lumeksi ja puristetaan -78,5-asteiseksi kuivajääksi.

Yhdysvaltain terveysviranomaiset (siirryt toiseen palveluun)ovat olleet huolissaan, miten tätä hiilihappojäätä on saatavilla.

Suomen yliopistokampuksilla -70 asteen pakastimia

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että ongelman ei pitäisi olla ratkaisematon meillä Suomessa. Suomessa on yliopistokampuksilla tutkimuskäytössä useita pakastimia, joissa voi säilyttää näytteitä -70 asteessa.

– Solmukohtia löytyy varmasti. Se vaatii miettimistä.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet uskoo, että Suomessa on tarpeeksi tutkimuspakastimia, jotta koronarokote säilyy. Tampereen yliopisto

Rämet uskoo, että varastointiin ja logistiikkaan löytyy Suomessa varmasti ratkaisut.

– Jos asteroidista pystytään ottamaan näyte, en näe tätä kohtuuttomana ongelmana länsimaisessa yhteiskunnassa, Rämet sanoo Ylelle.

Kehittyvissä yhteiskunnassa ongelma on asiantuntijan mukaan isompi. Trooppisessa kuumuudessa syväjäädytys on eri asia. Filippiinien terveysviranomainen Francisco Duque kertoo Reutersille (siirryt toiseen palveluun), ettei heillä ole saatavilla -70 asteen kylmäketjua.

– Meidän täytyy odottaa ja katsoa, hän sanoo.

Reutersin mukaan myös korkean teknologian maissa, kuten Japanissa ollaan vielä epätietoisia rokotteen varastoinnista.

