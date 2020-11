Harva ylioppilas valmistuu syksyllä, mutta se voi kuitenkin muuttua – rehtori: "Arvosanat halutaan maksimoida korkeakouluvalintojen vuoksi"

Tänä syksynä kirjoittaneet saavat tietää torstaina kello 9 jälkeen, miten ylioppilaskokeet menivät. Ylioppilastutkintolautakunta lähettää tulokset silloin kouluille, joista opiskelijat saavat tiedon. Nimet löytyvät myös aamupäivällä julkaistavasta Ylen ylioppilaskoneesta.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautui ennätysmäärä kokelaita, 46 500. Esimerkiksi viime syksynä kirjoittajia oli noin 7 000 vähemmän.

Tänä syksynä useat sadat kokelaat hakivat ilmoittautumisen mitätöintiä esimerkiksi karanteenin vuoksi. - Lisäksi noin 13 000 opiskelijaa, ei saapunut kokeeseen, kertoo ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä. Elise Tykkyläinen / Yle

Kasvusta huolimatta ylioppilaaksi pääsee tänäkin syksynä todennäköisesti vain muutama tuhat, sillä suurin osa syksyn kirjoittajista on hyväksyttyjä kokeitaan uusivia tai tutkintoaan täydentäviä. Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä arvioi ennen tulosten valmistumista, että lakitettavia on suunnilleen saman verran kuin viime vuosina. Esimerkiksi vuosi sitten ylioppilaita valmistui noin 3 000.

Merkittävä osa lisäyksestä johtuu koronaviruksesta, jonka vuoksi kevään ylioppilaskirjoitusten aikataulut menivät uuteen uskoon. Kolmen viikon kirjoitusjakso tiivistettiin nopealla varoitusajalla kahteen.

– Aika monen suunnitelmat muuttuivat, ja koepäivien aikaistamisen vuoksi ei ehkä oltu ihan niin tyytyväisiä tuloksiin. Ne, joiden kokeet siirtyivät keväällä aikaisemmaksi, saivat nyt uusia ilman koekohtaista maksua. Moni tarttui tähän mahdollisuuteen, Tähkä sanoo.

Lauri Niinimäki perusti viimeisenä luokiovuotenaan toiminimen, joka tekee talojen ulkoverhousten maalauksia. Väljempi opiskeluaikataulu on mahdollistanut työnteon ja harrastamisen. Matias Väänänen / Yle

Uusimishaluja on lisännyt myös korkeakoulujen uudistunut opiskelijavalinta. Suurin osa opiskelupaikoista jaetaan nyt ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella.

– Lisäksi laki muuttui viime syksynä niin, että hyväksyttäjä ylioppilaskokeita voi uusia rajattomasti, Tähkä kertoo.

Käytännössä ylioppilaskirjoituksiin voi siis osallistua vaikka olisi kirjoittanut alun perin 1900-luvun puolella.

Pidempi lukioaika helpottaa työtaakkaa

Myös Pirkkalan yhteislukiossa kirjoittajia oli tänä syksynä tavallista enemmän, 130. Parin sadan oppilaan koulusta valmistuu 5–10 uutta ylioppilasta.

Osa kirjoittajista joutuu vielä jännittämään tuloksia, mutta Iida Silén ja Lauri Niinimäki tietävät jo varmasti, että lakki on tulossa.

– Ihan vähän jännittää. Muutaman aineen kohdalla on pisteestä kiinni, onko arvosana parempi vai huonompi. Mutta eiköhän sieltä ihan hyvät arvosanat tule, Silén sanoo.

Iida Silén aloitti lukion reilu kolme vuotta sitten Tampereella. Kahden vuoden jälkeen hän vaihtoi kotikunnan lukioon. - Ehkä eniten painoi matka ja se, että en oikein viihtynyt. Oli ihanaa, että vaihtaminen kävi helposti, hän sanoo. Matias Väänänen / Yle

Sekä Silénin että Niinimäen piti alunperin valmistua viime keväänä, mutta suunnitelmat muuttuivat lukion aikana.

– Uskon, että olisin voinut käydä lukion kolmeen vuoteen, jos olisin muuttanut vähän tärkeysjärjestystä. Mutta halusin myös urheilla ja tehdä töitä. Piti vähän muuttaa kurssisuunnitelmia, kun huomasin, että ihan kaikkea ei ehdi tehdä. Tämä kolme ja puoli vuotta oli tosi hyvä vaihtoehto, Niinimäki kertoo.

Silén tajusi tarvitsevansa lisäaikaa toisen lukiovuoden puolivälissä.

– Minulla oli vähän vaikeuksia jaksamisen kanssa. Päätin silloin, että kolme ja puoli vuotta sopii minulle paremmin. Se helpotti työtaakkaa, hän sanoo.

Osa lukiolaisista haluaa opiskella paljon

Ylioppilastodistuksen painottaminen saattaa vaikuttaa lähivuosina myös siihen, että yhä useampi lukiolainen haluaa valmistua vasta syksyllä. Pirkkalan yhteislukion rehtorin Marjukka Suihkon mukaan tämä näkyy jo ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden kohdalla.

– Siellä on selvästi enemmän niitä, jotka haluavat pidentää opiskeluaikaa. Halutaan opiskella paljon ja varmistaa näin hyvät arvosanat. Halutaan ikään kuin maksimoida arvosanat näiden korkeakouluvalintojen vuoksi, Suihko kertoo.

Pirkkalan lukiossa syksyn kirjoitukset sujuivat hyvin koronarajoituksista huolimatta. - Kaksi opiskelija kirjoitti erillisessä tilassa flunssaoireiden vuoksi, mutta onneksi kaikki pystyivät osallistumaan, Marjukka Suihko sanoo. Matias Väänänen / Yle

Myös moni Iida Silénin kavereista on käynyt lukiota kolme ja puoli vuotta jaksamistaan helpottaakseen. Hänen mukaansa lukio voi olla kova sellaiselle, joka opiskelee paljon.

– Jos on tosi tavoitteellinen ja tähtää vaikka lääketieteelliseen. On hyvä, että on tällainen vaihtoehto, hän sanoo.

Osa opiskelijoista käyttää lukioon vielä neljännenkin vuoden ja kirjoittaa keväällä. Marjukka Suihkon mukaan opiskelijat pidentävät lukioaikaansa myös monenlaisista henkilökohtaisista syistä.