Tornion räjähdyksen esitutkinta on valmistunut – epäilty tiesi, että räjäytetty auto oli Rajavartiolaitoksen käytössä

Torniossa elokuussa tapahtuneessa räjähdyksessä käytetty räjähde on ollut pienehkö ja se on ollut louhintaräjähdettä.

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Torniossa 4. elokuuta tapahtuneen räjähdyksen esitutkinnan. Rikosasia on siirretty syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle Kemin toimipaikkaan.

Esitutkinnassa on saatu selvitettyä yksityiskohtaisesti tapahtumat ennen ja jälkeen räjähdyksen. Teossa käytetty räjähde on ollut pienehkö ja se on ollut louhintaräjähdettä. Räjähteen alkuperä ei ole tiedossa.

– Esitutkinnan perusteella epäillään, että rikoksesta epäillyllä on ollut tiedossa, että kohteena ollut auto on Rajavartiolaitoksen käyttämä henkilöpakettiauto, sanoo tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Esitutkinnassa selvitettiin laajasti teon suunnitelmallisuutta, motiivia ja sitä, miksi kohteeksi valikoitui Rajavartiolaitoksen käyttämä auto. Asiat eivät kuitenkaan selvinneet täysin.

– Epäillyt eivät kuitenkaan halunneet avata kaikkia asioita esitutkinnassa, joten teon selvittäminen jatkuu käräjäoikeudessa lähitulevaisuudessa, Mäntyniemi sanoo.

Terromismi on kuitenkin pystytty sulkemaan pois.

– Mikään ei viittaa terroristiseen tekoon, Mäntyniemi sanoo.

Valmistuneessa esitutkinnassa on kaksi rikoksesta epäiltyä, joista toinen on edelleen matkustuskiellossa.

Mäntyniemen mukaan tavoitteena on, että käräjäoikeuden käsittely alkaa tämän vuoden puolella.

Räjähdyksessä vaurioitui Tornion Aarnintiellä Rajavartiolaitoksen käyttöön vuokrattu Volkswagen Transporter -henkilöpakettiauto. Räjähdyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Keskusrikospoliisi on tutkinut tekoa tuhotyönä ja räjähderikoksena.

