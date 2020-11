Venäjä kielsi yllättäen liikkumisen Saimaan kanavassa pimeällä – Väylävirasto ihmeissään: "En muista vastaavaa"

Venäjän viranomainen on kieltänyt liikennöinnin Saimaan kanavassa pimeällä.

Viipurin satamakapteeni asetti rajoituksen pimeän ajalla liikkumisesta Saimaan kanavalle syyskuussa.

Rajoituksen syynä on se, että Venäjän puolella sijaitsevan tuloväylän valot ovat rikki eikä väylällä ole sen takia turvallista liikkua pimeällä.

–Kyse on nimenomaan turvallisuudesta,kertooSisävesiväylät-yksikön päällikkö Tero Sikiö Väylävirastosta.

Saimaan kanava on ainoa vesireitti Suomen suurimmalta järveltä Saimaalta merelle, mutta sinne päästäkseen on kuljettava Venäjän kautta. Kanavalla on pituutta 43 kilometriä ja siinä on 8 sulkua.

Kanavasta noin puolet on Venäjän puolella, mutta Suomi on vuokrannut alueen itselleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Suomi on vuokrannut kanava-alueen Venäjältä sopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2060 saakka. Lasse Isokangas / Yle

Väyläviraston mukaan rajoitus tuli yllätyksenä kaikille Saimaan kanavan toimijoille.

– Väylävirasto tarjosi heti asian tultua tietoon apua ja omia laitteitaan käyttöön. Venäläiset eivät kuitenkaan pystyneet niitä hyödyntämään eikä avuntarjous tuottanut tulosta, sanoo Sikiö.

Saimaan kanavan tuloväylän kunnossapito on täysin Venäjän vastuulla.

Ainutlaatuinen tilanne

Saimaan kanavassa kulkee tällä hetkellä ainoastaan rahtiliikennettä. Suomen ja Venäjän välinen raja on suljettu muulta liikenteeltä koronapandemian takia.

Väyläviraston Tero Sikiön mukaan heillä ei ole tarkkaa tietoa kellonajoista, joita rajoitus koskee.

– Rajoitus vaikeuttaa Saimaan kanavan liikennettä hyvinkin paljon. Tähän vuodenaikaan pimeä ajanjakso on hyvin pitkä. Jos silloin ei pysty liikkumaan, monille laivoille tulee odotusaikoja sekä Saimaalle tultaessa että poispäin mentäessä.

Saimaan kanavassa voivat kulkea korkeintaan 82,5 metriä pitkät alukset. Kare Lehtonen / Yle

Sikiön mukaan tilanne on ainutlaatuinen.

– En muista, että vastaavaa olisi tapahtunut sinä aikana kun minä olen työskennellyt täällä.

Sikiö kertoo, että Suomen kanavavaltuutettu on kirjelmöinyt asiasta Venäjän kanavavaltuutetulle. Myös Väylävirasto on ollut useita kertoja viikossa yhteydessä Venäjän osapuoleen asian jouduttamiseksi.

Tarkkaa tietoa rajoituksen kestosta ei ole, mutta Sikiö uskoo, että tilanne saadaan korjattua lähiaikoina.

Lue myös:

Suomen suurin järvi sai kauan kaipaamaansa jättipotin – Venäjälle johtava kanava tuo Saimaalle liki 100-metriset alukset