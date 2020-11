Reserviläisten ylennysten julkaisemista perusteltiin maanpuolustustahdolla, mutta kukaan ei tiennyt, saako niin tehdä – Puolustusvoimat teki ison muutoksen

Puolustusvoimat on ylentänyt reserviläisiä pääasiassa kahdesti vuodessa – joulukuussa itsenäisyyspäivänä ja kesäkuussa Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä. Ylennykset ovat olleet nähtävissä muun muassa Puolustusvoimien Internet-sivuilla. Myös useat tiedotusvälineet ovat niitä julkaisseet.

Ylennyksissä kerrotaan ylennettävän koko nimi, asuinkunta ja sotilasarvo. Puolustusvoimat ei ole kysynyt julkaisemiseen reserviläisiltä julkaisulupaa, eikä aio tehdä sitä jatkossakaan.

Yle kysyi vuosi sitten, miksi Puolustusvoimat voi julkaista ylennettävien nimet omalla luvallaan, mutta esimerkiksi ylioppilaiden ja ammattiin valmistuvien nimiä voi julkaista vain, mikäli asianomainen antaa siihen luvan.

Tuolloin Puolustusvoimat vetosi Puolustusvoimien tietosuojajohtaja Kari J. Laitisen mukaan vanhaan perinteeseen, jonka on katsottu tukevan maanpuolustustahtoa.

Lopulta sekä Puolustusvoimille että tietosuojavaltuutetulle oli epäselvää, saako nimiä julkaista vai ei.

Voimassa olevan lain mukaan (siirryt toiseen palveluun) reserviläisen sotilasarvo ei ole julkista tietoa, ja Puolustusvoimat saa luovuttaa tiedon sotilasarvosta ulkopuolisille vain poikkeustapauksissa.

Viranomainen ei voi puuttua

Puolustusvoimat soveltaa henkilötietojen käsittelyssä lakia henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa. Sen mukaan asevelvollisrekisterin tietoja voidaan käyttää ylentämistä, palkitsemista ja muun huomionosoituksen myöntämistä varten.

Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman on Puolustusvoimien pyynnöstä perehtynyt reserviläisten ylennystietojen julkaisemiseen.

Julkisuuslaki ei apulaistietosuojavaltuutetun mukaan erikseen kiellä ylennettävien nimien kertomista.

– Vaikka tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa arvioida, onko tieto salassa pidettävä vai ei, voidaan tästä huolimatta todeta, ettei Puolustusvoimien tekemästä arviosta ole huomautettavaa. Asia ei näin ollen aiheuta toimenpiteitä, kerrotaan apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råmanin 14.10.2020 tekemässä päätöksessä.

Råman on myös tyytyväinen muutoksiin, joita Puolustusvoimat on viime keväästä lähtien tehnyt. Puolustusvoimat päätti, ettei se enää julkaise ylennettävien nimiä Internet-sivuillaan. Sen sijaan tiedotusvälineet saavat ne erikseen pyytämällä. Myös Puolustusvoimien julkaisema Ruotuväki-lehti voi julkaista tiedot.

Osa näistä Vekaranjärven veruskunnan varusmiehistä on jo päässyt siviiliin. Kuva viime helmikuulta. Petri Kivimäki/Yle

Vanhoja tietoja Puolustusvoimat ei ole poistanut, sillä vuosi sitten päätetyt reserviläisten ylennykset ovat edelleen nähtävissä Puolustusvoimien Internet-sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan, että tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan Puolustusvoimien ylennystietojen julkaiseminen ei muodosta EU:n tietosuoja-asetuksen eikä kotimaisen tietosuojalainsäädännön tarkoittamaa itsenäistä henkilörekisteriä.

Edistää maanpuolustusta

Puolustusvoimat haluaa julkaista ylennystiedot jatkossakin, koska sen mukaan ylennystietojen julkaiseminen perustuu Puolustusvoimille laissa säädetyn tehtävän hoitamiseen.

– Tarkoitus on kansalaisten sitouttaminen niihin arvoihin ja toimintoihin, jotka edistävät maanpuolustusta. Ylennystietojen julkaisu on ollut itsenäisyyspäivään ja Puolustusvoimien lippujuhlanpäivään liittynyt pitkäaikainen perinne, johon on aina liittynytylennettyjen henkilöiden palkitsemisen kaltainen huomioiminen ja siten maanpuolustustahdon ylläpitäminen, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessaan.

Puolustusvoimat myös katsoo, että ylennystiedot tuovat Puolustusvoimille myönteistä julkisuutta.

– Suuren julkisuusintressin vuoksi Puolustusvoimat on arvioinut tietojen olevan julkisia, kerrotaan Puolustusvoimien tiedotteessa.

Puolustusvoimien pääesikunta esittää, että puolustusvoimista annettua lakia muutetaan niin, että siinä selvästi kerrotaan ylennystietojen olevan julkisia.

