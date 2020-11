Koronakoirilla riittää vientiä – nyt niiden nenistä on kiinnostunut Messukeskus, joka järjestää tammikuussa suuret messut lähes vuoden tauon jälkeen

Koronaviruksen tunnistamiseen koulutetuista koirista on saatu jo hyviä kokemuksia Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kuvituskuva.

Koronaviruksen tunnistamiseen koulutetuista koirista on saatu jo hyviä kokemuksia Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kuvituskuva. Matti Myller / Yle

Koronaviruksen hiljentämä Messukeskus suunnittelee lentokentältä tuttujen koirien käyttämistä taudinkantajien tunnistamisessa. Tavoitteena on parantaa terveysturvallisuutta ja mahdollistaa keväästä lähtien perutun messutoiminnan uudelleen aloittaminen.

– Koronakoirat ovat kiinnostava vaihtoehto joissakin tapahtumissa, jotta pääsisimme turvallisuuden kehittämisessä vielä yhden askeleen eteenpäin, sanoo Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Koirien toivotaan erityisesti lisäävän ihmisten rohkeutta käydä messuilla pandemiasta huolimatta.

– Niitä olisi messukeskuksen ovilla haistelemassa. Jos olet positiivinen, et pääse sisään. Sillä tavalla ihmiset varmaan uskaltaisivat tulla, pohtii koronakoirien Dogrisk-tutkimusryhmää vetävä dosentti Anna Hielm-Björkman Helsingin yliopistosta.

Messukeskuksen tavoitteena on, että koirat haistelisivat kävijöitä tammikuun lopussa Caravan-messuilla. Ne olisivat ensimmäiset paikan päällä järjestettävät messut sitten viime kevään.

– Tavoitteena on järjestää siitä eteenpäin messuja normaalisti. Toki täytyy huomioida viranomaisten määräykset, kertoo Vepsäläinen.

Messukeskuksen koronakoirille haetaan tutkimusrahoitusta

Messukeskus katsoo, ettei sillä ole mahdollisuutta poikkeuksellisen hankalassa taloustilanteessa palkata koiria, joten syksyn ajan lentokentällä toiminut koronakoirien tutkimusryhmä on hakenut Messukeskusta varten rahoitusta Business Finlandilta. Hakemus on käsittelyssä eli rahoitusta ei ole vielä myönnetty.

Vuosikymmenet voitolle jäänyt Messukeskus tekee tänä vuonna toimitusjohtaja Vepsäläisen arvion mukaan sopeutustoimien jälkeen tappiota peräti noin 15 miljoonaa euroa. Lähes koko henkilöstö on ollut lomautettuna.

– Meillä on erittäin vaikea taloudellinen tilanne. Hankkeeseen liittyy riskejä, ja se maksaa kuitenkin muutamia satoja tuhansia euroja. Meidän roolina on tarjota tiloja koirien koulutukseen ja tapahtumia, missä ne pääsevät työskentelemään, kertoo Vepsäläinen.

Jos rahoitus Messukeskuksen koronakoira -toimintaa varten varmistuu Business Finlandilta, uudet koirat pitää kouluttaa toimimaan hieman eri tavalla kuin lentokentällä ihopyyhintänäytteistä koronaviruksen tunnistavat koirat. Tutkimusryhmän vetäjä pitää sitä täysin mahdollisena.

– Messukeskuksessa on monta eri ovea ja kävijämäärä on niin valtava, että koirien pitäisi haistella ihmisiä silloin kun he kulkevat ohi tai nuuhkia niiden maskeja. Esimerkiksi huumekoirat toimivat juuri sillä tavalla eli näyttävät väkijoukosta ihmisen, joka olisi syytä pysäyttää, kertoo koronakoiria tutkivan ryhmän vetäjä Hielm-Björkman Helsingin yliopistosta.

Sotaveteraanit kokoontuneet Messukeskuksessa

Vaikka täysimittaisia messuja ei ole korona-aikana Pasilassa järjestetty, aivan kokonaan keskuksen toiminta ei ole pysähtynyt.

Tiloissa on pidetty kesäkuusta lähtien erilaisia kokouksia, joiden osallistujamäärä on vaihdellut kymmenestä hengestä muutamaan sataan. Muun muassa koronariskiryhmään kuuluvat sotaveteraanit ovat kokoontuneet Messukeskuksessa.

– Sotaveteraanit ovat hyvä esimerkki siitä, että voimme säännösten ja rajoitusten puitteissa toimia ja järjestää tapahtumia turvallisesti, sanoo toimitusjohtaja Vepsäläinen.

Nykyinen HUSin alueella voimassa oleva määräys antaa mahdollisuuden järjestää yli 20 hengen tapahtumia, jos turvallisuus on suunniteltu Aluehallintoviraston ja THL:n ohjeiden mukaan.

– Koronakoirat olisivat vain lisä turvallisuuteen. Me täytämme ohjeet jo nyt heittämällä. Turvavälit, käsidesit, maskit, kulkusuunnat ja messuhalleissa erinomaisen hyvä ilmanvaihto, luettelee toimitusjohtaja Vepsäläinen.

Messukeskusta voidaan Vepsäläisen mukaan verrata suuriin kauppakeskuksiin, joissa asioi tuhansia ihmisiä päivässä. Merkittävin ero niiden välillä on se, että Messukeskus pystyy kontrolloimaan ja varmistamaan asiakkaiden turvallisuuden kauppakeskuksia paremmin.

Messukeskuksessa pidetty jo 5 000 ihmisen tapahtuma

Helsingin messukeskuksessa otettaisiin mielellään mallia messumaana tunnetusta Saksasta, jossa on järjestetty syksyn aikana vaikeasta koronatilanteesta huolimatta useita suuria messuja tiukoilla turvallisuustoimilla.

– Esimerkiksi Düsseldorfissa pidettiin syyskuun alussa Caravan-messut, joissa kävi kymmeniä tuhansia ihmisiä, kertoo Vepsäläinen.

Messukeskus laajentaa tarjontaansa sitä mukaan kun asiakkaiden halukkuus ja uskallus osallistua tapahtumiin kasvaa.

Muutama viikko sitten Pasilassa paikan päällä järjestetty yksityistilaisuus oli tapahtuma-alalle toivoa herättävä. Usean päivän ajalle ajoittuneessa tilaisuudessa Messukeskuksessa vieraili peräti noin 5 000 ihmistä. Se on ylivoimaisesti tähän asti suurin asiakasmäärä korona-aikana.

Tapahtuma sujui Vepsäläisen mukaan kaikin puolin hyvin, eikä tartuntoja tai altistumisia ole tullut tietoon.

– Kaikilla oli esimerkiksi maskit. Kun tapahtumia pystytään järjestämään turvallisesti, se on myös vastuullista toimintaa, korostaa toimitusjohtaja Vepsäläinen.

