Itä-Suomi ujuttautui ovelasti Euroopan kulttuuripääkaupungista päättävän raadin suosioon: "Sari sai heidät laulamaan suomeksi"

Saimaa on ollut vuosisatoja kulkuväylä, joka on yhdistänyt koko Itä-Suomea. Modernin maailman myötä tuo merkitys on osin hävinnyt.

Nyt Saimaasta halutaan jälleen koko alueen yhdistävä tekijä. Yhteistyötä viritellään erityisesti matkailun ja kulttuurin aloilla.

– Olemme havahtuneet siihen, että Saimaan rannalla asuu samanlaisia saimaalaisia ja voimme tehdä yhteistyötä monissa asioissa, Etelä-Karjalan liiton kehittämispäällikkö Anu Talka sanoo.

Yhteinen kulttuuripääkaupunkihakemus

Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä on se, että Saimaan alue hakee yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupunkiasemaa vuodelle 2026.

Saimaa-ilmiö 2026 -hakemuksen keulakuvana on Savonlinna, jonka nimissä hakemus on tehty. Sen taustalla on kuitenkin koko Saimaan alue Etelä- ja Pohjois-Karjalasta, Etelä-ja Pohjois-Savoon.

– Savonlinna on tämän alueen vanhin kaupunki ja se on sopivasti alueen keskellä. Siellä on myös hienosti Saimaata ja koko Itä-Suomea symboloiva Olavinlinna, Anu Talka perustelee alueen ryhmittymistä Savonlinnan taakse.

Saimaan alue hakee Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa Savonlinna keulakuvana. Jarkko Riikonen / Yle

Saimaan eksotiikkaa

Kansainvälinen raati hyväksyi kesällä Savonlinnan Saimaa-ilmiö 2026 -hakemuksen toiselle kierrokselle. Jatkoon pääsivät myös Oulu ja Tampere.

Hakemuksen kiritti jatkoon Värttinä-kansanmusiikkiyhtyeestä aikoinaan kuuluisaksi tullut itäsuomalaisen kulttuurin monitoiminainen Sari Kaasinen, joka on kulttuuripääkaupunkihankkeen vetäjä.

– Sari sai kansainväliset tuomaritkin laulamaan suomeksi, joten kyllä siellä vau-efekti oli mukana, Talka kertoo.

Esittelytilanne oli omalaatuinen, koska se tapahtui teams-etäyhteytenä. Tämä ei kokenutta esiintyjää kuitenkaan pysäyttänyt.

– Säestin siinä livenä kanteleella ja meidän videolla oli yksi kertosäe, jota esityksen lopussa sitten rallattelin. Lopuksi me sitten kaikki yhdessä lauloimme sitä, Sari Kaasinen kertoo.

Sari Kaasinen sai eurooppalaiset tuomarit laulamaan suomeksi. Kare Lehtonen / Yle

Hyötyä koko Saimaan alueelle

Savonlinnan kulttuuripääkaupunkiaseman kautta halutaan hyötyä ja uutta elinvoimaa koko Saimaan alueelle. Talkan mukaan hakemus pakottaa osallistujat tarkastelemaan Saimaan aluetta uudelleen ulkopuolisin silmin ja etsimään uusia toimintatapoja.

– Meidän pitää ajatella tekemistämme uusiksi. Täytyy miettiä, mitä tässä meidän elämäntavassa on sellaista, mistä voimme kertoa eurooppalaisille kanssakulkijoillemme.

Kulttuuripääkaupunki hankkeen johtamiseen virkavapautta Joensuun kultuurijohtajan paikalta ottanut Sari Kaasinen näkee, että Itä-Suomessa on nyt uutta halua tehdä yhteistyötä.

– Valintaraatikin näki sen voimavarana meidän hakemuksessa. Minusta tällainen yhteistyö on tämän alueen kannalta ehdoton edellytys ei pelkästään kulttuurin kannalta vaan tämän alueen koko tulevaisuuden osalta.

Yhteistä matkailumarkkinointia

Saimaan alue keskittää voimiaan myös matkailumarkkinoinnissa. Marraskuun alussa verkkoon avautui Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Varkauden yhteinen nettialusta lakesaimaa.fi. (siirryt toiseen palveluun)

Etelä-Savo ja Etelä-Karjala ovat jo aikaisemmin markkinoineet LakeSaimaa-brändiä ulkomaille. Nyt maakuntien yhteistyö laajenee saman tuotemerkin avulla myös kotimaahan.

Samalla Etelä-Karjalan GoSaimaa- ja Etelä-Savon VisitSaimaa -alustat jäävät vähitellen pois käytöstä.

– Tarkoitus on, että vuoden 2021 lopussa LakeSaimaa verkkoalustan kehitys on niin pitkällä, että voimme luopua näistä muista alustoista, Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen kertoo.