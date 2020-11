“Saisko noi Stadin roadmanit tuolt kadult pois?” – nuoret kysyivät Helsingin turvallisuudesta, näin poliisi heille vastasi

Mitä poliisi tietää nyt niistä nuorista, kun mietin, et pystynkö mä turvallisesti menemään treeneihin?

Missä päin Helsinkiä on vaarallisinta?

Saisko noi Stadin roadmanit tuolt kadult pois?

Ylikomisario ja ennalta estävän toiminnon johtaja Jari Taponen Helsingin poliisista lukee ääneen nuorten lähettämiä viestejä.

Taponen joutuu myöntämään, että osa viesteistä on sellaisia, ettei ylikomisarion ymmärrys taivu nuorisoslangiin.

Nuorten häiriökäyttäytyminen Helsingin ydinkeskustassa nousi nopeasti puheenaiheeksi Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) uutisoitua, että kaupungilla liikkuu arviolta jopa 150 vaarallisesti käyttäytyvää nuorta.

Uutisointi tavoitti myös nuoret, joten poliisi päätti avata heille mahdollisuuden kysyä mieltä askarruttavia asioita.

"Laittakaa viestiä, jos jokin askarruttaa tämän päivän lehtikirjoituksiin liittyen Helsingin katujen turvallisuudesta"

Poliisi jakoi viestinsä nuorille sosiaalisessa mediassa ainakin Instagramissa ja Snapchatissä. Poliisi kertoo saaneensa lukuisia kysymyksiä ja myös vastauksille on kertynyt liki 10 000 katselukertaa.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tällainen kohu herättää huolta ja turvattomuutta nuorissa, ja me pystymme tilannetta osaltamme parantamaan. Tarjotaan faktaa ja vastauksia nuorille, ylikomisario Taponen sanoo.

– On hyvin harmillista, että tämä kohu joka nyt nousi, oli hyvin pitkälle median nostattama kohu.

Miksette laita sille rautatieaseman pelleilylle loppua?

Pyysimme Helsingin poliisia kokoamaan nuorten lähettämiä kysymyksiä ja poliisin vastauksia niihin. Tässä niistä osa.

Ovatko nuoret alkaneet tehdä enemmän rikoksia? Ovatko nuoret nykyään väkivaltaisempia?

– Ei, itse asiassa alaikäisten nuorten tekemät rikokset Helsingissä ovat kokonaisuudessaan vähentyneet.

– Hyvin harvat nuoret ovat erittäin väkivaltaisia. Valitettavasti kuitenkin pieni osa nuorista oireilee rikoksilla, mutta poliisi tietää nämä nuoret, tutkii heidän tekemät rikokset ja yrittää ratkaista nuorten rikoskierteen yhdessä muiden kumppaneiden kanssa.

Onko nuorten turvallista liikkua Helsingissä illalla?

– Helsinki on turvallinen kaupunki niin nuorille kuin aikuisillekin. Nuorten tekemät rikokset ovat vähentyneet. Tyhmyys tiivistyy kuitenkin joukossa ja päihteiden käytön myötä.

– Helsingissä on turvallista liikkua, kun kerrot vanhemmille suunnitelmistasi, liikut tuttujen kaverien kanssa ja menet ajoissa kotiin. Päihteidenkäyttö ja hengaaminen rautatieasemalla tai puistoissa puolen yön aikaan on aina lisännyt riskiä joutua rikoksen uhriksi.

Miksette laita sille rautatieaseman pelleilylle loppua? Siellä joka ikinen päivä samat porukat riehuvat, häiritsevät ohikulkijoita ja ryöstää jos sanoo jotain vastaan?

– Poliisi lisää näkyvää valvontaa niillä paikoilla, joilla häiriöitä esiintyy. Akuuteista häiriöistä pitää soittaa hätänumeroon 112. Jokainen on vastuussa omista tekemisistään ja jos on häiriöksi ja/tai tekee rikoksia, niin joutuu ihan varmasti poliisin ja muiden viranomaisten (muun muassa lastensuojelu) kanssa tekemisiin.

Valvotaanko usein Itäkeskuksen aluetta ja päärautatieasemaa, kun someissa on aika paljon tappelu- yms. videoita levinnyt niiltä alueilta?

– Poliisi lisää valvontaa paikoilla, joilla häiriötä esiintyy. Me ennalta estävän toiminnon poliisit jalkaudumme usein nuorten suosimille paikoille, myös silloin kuin häiriöitä ei esiinny.

– Muistetaan myös, että tappeluvideoiden kuvaaminen ja etenkin niiden eteenpäin levittäminen on laissa kiellettyä. Jos saat tällaisen videon käsiisi, niin ilmoita siitä poliisille. Videon voit myös lähettää ennalta estävän toiminnon somepoliiseille.

Onko Helsingin kasvanut monikulttuurisuus ja huomattavasti suurentuneet maahanmuuttajamäärät aiheuttaneet tämän katujen vaarallisuuden?

– Tällä hetkellä joka kuudes helsinkiläinen on eri kieli- ja kulttuuritaustainen ja nuorista vielä useampi. Erilaiset nuoret näkyvät yhteiskunnassa niin hyvässä kuin pahassa. Yksittäisille rikoksille on erilaisia syitä ja usein nuoren tekemä rikos kaduttaa jälkikäteen. Useimpien rikosten taustalla on huono-osaisuus ja syrjäytyneisyys sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.

Poliisi: seuransa voi aina valita

Myös Yle uutisoi tiistaina Helsingin poliisin tietoon tulleista alaikäisten väkivaltarikoksista. Ne ovat tammi–syyskuussa kokonaisuudessaan vähentyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Perusmuotoiset pahoinpitelyt ovat olleet jopa pienimuotoisessa laskussa.

Väkivalta liittyy yhä useammin huumausaineisiin ja niiden myynnin yhteydessä tehtyihin ryöstöihin. Lisäksi nuorilla on mukanaan yhä useammin teräaseita, jotka ovat nuorten kertomaan mukaan hallussa yleensä ”omaksi turvaksi”.

Tästä huolimatta ylikomisario Taponen pitää pääkaupunkia yhä turvallisena.

– Kyllähän Helsingissä uskaltaa liikkua missä tahansa ja milloin tahansa. Mikään ei ole muuttunut miksikään, ylikomisario Jari Taponen vakuuttaa.

– Toki seuransa voi aina valita. Jos ajatellaan missä tilanteessa nuoret tekevät rikoksia tai joutuvat rikoksen uhriksi, niin yleensä kyseessä on isot kokoontumiset, joissa käytetään päihteitä. Tällaisia tilanteita kun välttää, niin ei huolta ole.

