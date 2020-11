Luhta lomauttaa ja vähentää väkeä koronatilanteen takia

Lahtelainen vaatevalmistaja L-Fashion Group eli Luhta on aloittanut yt-neuvottelut Lahden pääkonttorissa.

Yhtiö suunnittelee määräaikaisia lomautuksia ja henkilöstön vähentämistä kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttumisen ja siitä seuranneen myynnin laskun vuoksi.

Enintään 90 päivän lomautus toteutetaan kevään ja kesän aikana ja se koskee korkeintaan 170 henkilöä. Lisäksi neuvotellaan

pidempiaikaisesta tai pysyvästä työn vähenemisestä, jonka kohteena on enintään 35 henkilöä.

Yhtiön mukaan koronavirusepidemia vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen kaikkialla Euroopassa vielä pitkälle ensi vuoden puolelle.

Luhta sai syyskuussa puoli miljoonaa euroa valtionkonttorin myöntämää koronakriisitukea. Luhdan kustannustuki on yksi suurimmista Päijät-Hämeessä.

Toimitusjohtaja Vesa Luhtanen arvioi alkusyksyllä, että yhtiö olisi pystynyt välttämään syksylle kaavaillut lomautukset kustannustukien turvin. Yhtiössä oli jo keväällä laajat lomautukset koronkriisin aiheuttaman liikevaihdon laskun vuoksi.

Korona on vaikuttanut monin tavoin Luhdan pääkonttorin henkilöstöön. Henkilökunta tekee töitä osittain etänä, toimitiloissa on vierailukielto, henkilökunnan matkustus on kielletty ja palavereiden henkilömäärä on rajoitettu minimiin.

Parhaillaan tulevan syksyn mallistoja esitellään Euroopan laajuisesti myyntiorganisaatiolle etäyhteyksin.

