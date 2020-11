"Kannattaa varoa, ettei käy kuin taksiuudistuksessa" – Apteekkarit tyrmäävät kilpailu- ja kuluttajaviraston ideat apteekkialan avaamisesta

Apteekkariliitto ei anna piiruakaan periksi omista näkemyksistään apteekkien ja lääkemyynnin tilanteesta Suomessa.

Liitto pöllyttää perusteellisesti KKV:n esitykset apteekkimarkkinoiden uudistamiseksi. Liiton mukaan esimerkiksi apteekkien omistuksen vapauttaminen johtaisi nopeasti omistuksen keskittymiseen Ruotsin ja Norjan tapaan.

Apteekkareiden mielestä omistuksen avaaminen ei lisäisi kilpailua, vaan vähentäisi sitä. Lisäksi nykymalli takaa sen, että lääkemyynnin verot jäävät Suomeen toisin kuin jos apteekkien omistajina olisivat kansainväliset pääomasijoittajat.

Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. Rami Moilanen / Yle

Apteekkialaa uudistettava, mutta varoen

Apteekkariliitto sanoo, että apteekkiala pitäisi uudistaa vaiheittain, sillä järjestelmä toimii nyt koko maassa hyvin.

– Apteekkialaa kannattaa ehdottomasti uudistaa, mutta apteekkialan uudistus kannattaa tehdä maltillisesti ja vaiheistaen, ettei kävisi niin kuin kävi esimerkiksi taksiuudistuksessa. Siinä tavoiteltiin yhtä ja saatiin sitten toista eli hinnat lähtivät nousuun toisin kuin oletettiin ja saatavuuskin heikkeni toisin kuin oletettiin, Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen huomauttaa.

Apteekkareiden mukaan kyse on viime kädessä siitä, asetetaanko uudistukselle terveyspoliittiset vai kilpailupoliittiset tavoitteet.

– Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo asiaa kilpailun edistämisen lähtökohdasta. Me taas katsomme, että apteekkitoiminta on osa terveydenhuoltoa ja uudistaminen pitäisi tehdä terveydenhuollon tavoitteista käsin, Hirvonen selvittää.

Apteekkiala muistuttaa lääkkeiden poikkeavan täysin muista hyödykkeistä. Rami Moilanen / Yle

Kilpailu hyvä renki, mutta huono isäntä

KKV:n selvityksessä listattiin seitsemän kohdan toimenpiteet, joilla apteekit voitaisiin saada vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, ja saada lääkkeiden hinnat alas. Apteekkarit muistuttavat, että lääkkeet poikkeavat täysin muista hyödykkeistä ja että lääkeala on erittäin säänneltyä kaikissa länsimaissa.

– Kilpailua voi käyttää renkinä, mutta kilpailu on huono isäntä. Lääkehuolto on herkkä ala. Siellä on lukuisia tekijöitä, joiden vuoksi kilpailu ei välttämättä koidu kuluttajan eduksi, Hirvonen vastaa.