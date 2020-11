Kysyimme poliisilta Vastaamo-tutkinnasta: Rikollisia etsitään nyt ympäri maapallon, mutta "tekijä voi asua vaikka lähikorttelissa"

Murtautuja on vienyt psykoterapiakeskus Vastaamon tietokannasta ihmisten arkaluontoisa tietoja ja tiedoilla on kiristetty ihmisiä.

Rikosta on tutkittu syyskuun lopusta lähtien törkeänä tietomurtona, törkeää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä ja törkeänä kiristyksenä.

Yle soitti keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajalle, rikoskomisario Marko Leposelle ja kysyi tuoreimmat tiedot poliisitutkinnasta.

Onko poliisi päässyt tutkinnassa yhtään eteenpäin?

– Kuvaan tutkintaa maratonjuoksuksi. Olemme ottaneet alkuspurtin. Nyt rullaamme tasaisen tappavan vauhdin vaihetta ennen loppukiriä. Tekemämme työ ei näy ulospäin, vaikka työskentelemme seitsemän päivää viikossa. Materiaali, jota käymme läpi, on valtava.

Miten paljon ihmiset ovat tehneet rikosilmoituksia kiristyksestä ja luottamuksellisiin tietoihin murtautumista?

– Viimeisin tieto minulla on, että poliisille on tehty yli 25 000 rikosilmoitusta. Rikosilmoitusten saapuminen poliisille on nyt hieman laantunut. Tutkintapyyntöjen kirjaamista poliisin rikosilmoitusjärjestelmään jatketaan.

Minne poliisin tutkinta kohdistuu – Suomeen vai ulkomaille?

– Kun tietoverkko pyörähtää koko maapallon ympäri, on mahdollista, että tekijä asuu vaikka lähikorttelissa. Reitti tekijän luo kulkee kuitenkin aina tietoverkkoa pitkiin ja meidän täytyy käydä koko matka läpi. Jossain vaiheessa alkaa paljastua, onko tekijä kotimainen vai ulkomainen. Emme erottele tietoverkkorikoksissa valtioiden rajoja. Lähdemme aina siitä ajatuksesta, että tekijä ja tekoväline voi olla missä päin maailmaa tahansa.

Onko ilmennyt alkuvaiheen jälkeen uusia kiristysyrityksiä tai kiristämisiä?

– Poliisille ei ole tullut uhreihin kohdistuneita uusia yksityisiä kiristyksiä. Tutkimamme massa on kuitenkin niin valtava, että saatamme huomata jotakin uutta, kun kirjaamme rikosilmoituksia.

Onko murtautuja sama tekijä kuin kiristäjä?

– Tämä on yksi tutkintalinja. Tässä vaiheessa ei voi sanoa mitään varmaa. On mahdollista, että tähän liittyy useampiakin tekijöitä.

Onko rikoksesta epäiltyjä ollut kiinniotettuna?

– Vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja ei ole käytetty. Totta kai yrityksen ja yrityksen vastuuhenkilöiden toiminta on tarkastelun alla. Mukana selvittämässä tapahtumia ovat myös valvontaviranomaiset tietosuojavaltuutettu ja Valvira.

Tänään tietosuojavaltuutetun ilmoituksesta selvisi, että Vastaamo aliarvioi aluksi uhrimäärän: Uusi tieto: Vastaamo arvioi uhrien määrän aluksi rajusti alakanttiin – piti asiakkaille ilmoittamista "kohtuuttoman" työläänä

Vastaamo-rikoksen tultua ilmi niin sanotut valkohattuhakkerit ja it-alan osaajat antoivat apua poliisille. Saatteko vielä tarjouksia avusta?

– Ensimmäistä kertaa poliisi on saanut todella paljon vihjeitä ja vinkkejä tietoverkon niin sanotuilta silminnäkijöiltä. Tässä Vastaamo-tapauksessa on yhteiskunnallinen ulottuvuus. Aikaisemmin emme ole saaneet isoissakaan tietomurroissa näin merkittävästi yleisövihjeitä. Tämä on käänne tietoverkkorikosten tutkinnan osalta.

Miten pitkään menee, että voimme odottaa jotakin merkittävää tulosta poliisilta?

– Sitä on hankala ennustaa. Voi olla, että ratkaiseva seikka löytyy tunnin päästä tai merkittävän löydön tekeminen kestää useamman kuukauden. En sano, että kyse on sattumasta. Kyse on siitä, että osaamme yhdistää oikean palan valtavasta massasta. On oltava riittävän monta palasta palapelistä tehtynä, jotta kuva alkaa seljetä.

