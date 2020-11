Suomen yrittäjien kysely: Pienet ja keskisuuret yritykset toivovat alennuksia arvonlisäveroon

Elinkeinoelämän toiveet arvonlisäveron alentamisesta saavat tukea myös pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan nimenomaan ALV:n alennukset olisivat yritysten mieleen.

Toivotuimmat yritystuet vastaajien mielestä olisivat arvonlisäveron alennukset (43 %), yksinyrittäjätuki (33%) ja uudistettu kustannustuki (29 %). Kysymykseen sai valita useamman vaihtoehdon.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuitenkin katsoo, etteivät arvonlisäveron alennukset välttämättä ole paras tukimuoto nykytilanteessa.

– Minun mielestäni se ei ole tässä tilanteessa realistinen eikä välttämättä tehokkain tapa auttaa yrityksiä. Jotta arvonlisäveron alennus auttaa, pitää olla kysyntää, Pentikäinen perustelee kantaansa Ylelle.

Hän myös korostaa, ettei ALV:n alennus erittele yrityksiä, joilla menee jo hyvin, niistä joilla menee huonommin.

– Tietenkin on toimialoja, joilla on paljon enemmän vaikeuksia kuin toisaalla, mutta kyllä me olemme nähneet kustannustuen kaltaisen tukimuodon tehokkaammaksi tässä tilanteessa. Mutta mitä ALV-järjestelmälle kannattaa pitkällä aikavälillä tehdä on toinen, erittäin hyvä kysymys.

Kyselyssä 35 prosenttia yrityksistä kertoi tarvitsevansa suoraa tukea. Määrä on vähentynyt alkusyksystä.

Yleistilanne hieman parantunut

Nyt kuudetta kertaa tehdyssä kyselyssä oli muutoinkin merkkejä paremmasta.

– Pientä positiivista kehitystä on havaittavissa, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että tilanne on monella yrityksellä erittäin hankala. Vajaa kymmenen prosenttia yrityksistä pohtii toiminnan lopettamista. Siellä on nelisen prosenttia, jotka kokee konkurssiuhkaa ja neljätoista prosenttia joilla on maksuvaikeuksia, korostaa Pentikäinen

Yritykset voivat kuitenkin kuulua useisiin näistä ryhmistä.

– Kun meillä on 300 000 yritystä, niin 15 000 – 30 000 firmaa on hyvin vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä, Pentikäinen sanoo.

Loka-marraskuun vaihteessa tehtyyn kyselyyn vastasi 1097 pienen ja keskisuuren yrityksen edustajaa. Aineisto koottiin sähköpostikyselyllä ja internetpaneelin kautta. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen teki Suomen yrittäjien toimeksiannosta Kantar TNS.