Jos samalla ryhmäliikuntatunnilla olleella todetaan myöhemmin korona, et välttämättä saa koskaan tietää – nykykäsityksen mukaan tartuntariski on pieni

Ryhmäliikuntatunnilla ja kuntosalilla riski koronan saamiseen on pieni, jos turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta huolehditaan. Kuvituskuva. Matti Myller / Yle

Vielä viime keväänä moni meistä laittoi kuntosalijäsenyyden tauolle, söi ravintolaruokaa vain kotiinkuljetuksella ja vältteli lähes kaikkia mahdollisia ihmiskontakteja.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että esimerkiksi ryhmäliikuntatunnit muodostavat pienemmän riskin kuin vielä keväällä pelättiin, sanoo Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen.

– Tiedämme, että isommissa altistumistilanteissa hyvin harva saa tartunnan. Alkuun pelättiin että tartuttavuus on isompaa, ja nyt riskiin suhtaudutaan asiallisemmin, kun tietoa on enemmän.

Julkusen käsityksen mukaan esimerkiksi konserteissa, elokuvateattereissa ja urheilukatsomoissa on tullut vähän tartuntoja. Ohjeet turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta ovat ratkaisevassa asemassa. Kun niitä noudatetaan, tartuntariski on erittäin pieni.

Esimerkiksi siitä, jos kuntokeskuksessa on käynyt COVID-19:ään sairastunut henkilö, ei välttämättä informoida edes yritykselle, saati asiakkaille. Näin kävi oululaisessa liikuntakeskuksessa.

Oulussa yritykset saavat päättää, kertovatko joukkoaltistumisesta asiakkaille

Marraskuun alussa oululaisen liikuntakeskuksen tiloissa ja muun muassa Bodypump-ryhmäliikuntatunnilla käyneellä henkilöllä todettiin koronavirus. Tieto tartunnasta levisi asiakkaiden keskuudessa, mutta sairaanhoitopiiri tai yritys itse eivät tiedottaneet asiasta.

Liikuntakeskuksesta kerrottiin Ylelle, että he ottivat itse yhteyttä sairaanhoitopiirin tartuntatautiyksikköön, kun kuulivat tartunnasta. Selvisi, että liikuntakeskukselle ei ollut ilmoitettu tartunnan saaneesta asiakkaasta, koska altistumisriskiä ei pidetty merkittävänä.

Oulun terveysviranomaiset tiedottavat yrityksille vain, jos arvioidaan, että koronavirukseen sairastunut on altistanut paljon muita ihmisiä yrityksen tiloissa. Altistumisen kriteerinä on karkeasti lähietäisyys yli 15 minuutin ajan ilman suojaimia.

Mikäli terveysviranomaiset näkevät tarpeelliseksi kertoa altistumisista yritykselle, yksityiset toimijat saavat vielä itse päättää, kertovatko ne tiloissaan tapahtuneesta joukkoaltistumisesta asiakkailleen, kertoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

– Kaupunki tiedottaa siitä julkisesti vain sellaisissa tapauksissa, jolloin altistuneita ei muutoin tavoiteta.

Esimerkkinä Mäkitalo mainitsee kesältä tapauksen, jossa kahdessa ravintolassa vieraili henkilö, jolla myöhemmin todettiin koronavirustartunta. Tällöin tapauksesta tiedotti Oulun kaupunki.

Yleisesti ottaen vastuu on kuitenkin tilan toiminnan ylläpitäjällä ja järjestäjällä, eli yrityksellä itsellään. Se päättää, kertooko se asiakkailleen, jos tilojen käyttäjällä on ollut koronatartunta.

Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko kertoo, että jokainen koronatartunta ja siitä johtuvat mahdolliset altistumiset käydään aina tapauskohtaisesti läpi.

– Kun ihminen sairastuu, voi olla useita paikkoja, missä he ovat käyneet sitä ennen. Kartoituksessa näitä käydään läpi ja laitetaan karanteenin ne henkilöt, joilla on tarpeeksi iso riski altistumiselle ja tartunnan saamiselle.

Huusko ei kommentoi yksittäistä tapausta liikuntakeskuksessa, mutta kertoo, että yleisesti ryhmäliikuntatunnilla tartuntariski on pieni, jos tila on iso ja ihmisillä on oma alue, missä liikutaan. Hän myös mainitsee, että oireettomana virusta ei välttämättä erity yhtä paljon kuin oireiden alkamisen jälkeen esimerkiksi yskiessä.

Lisäksi virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo, että hyvä ilmastointi vähentää tartuntariskiä merkittävästi.

Kukaan ei Huuskosta voi silti tuudittautua siihen, että jokin paikka olisi turvallinen, jos sieltä ei ole tiedotettu tartunnoista.

– Jokaisen kannattaa suhtautua sillä tavalla, että julkisella paikalla voi olla tänään henkilö, joka sairastuu huomenna.

Yle tavoitteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta kommentoimaan asiaa noin viikon ajan, mutta vastausta ei saatu jutun julkaisuun mennessä.