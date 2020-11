"Kyse ei ole politiikasta vaan ihmishengistä" – Näillä 7 keinolla Joe Biden aikoo kääntää Yhdysvaltojen koronakatastrofin suunnan

Presidentiksi nousevalla Bidenillä on edessään massiivisen koronaepidemian nujertaminen.

Yhdysvaltain presidentinvaalien voitto oli hädin tuskin ehtinyt vahvistua demokraattien Joe Bidenin hyväksi, kun Biden jo käänsi katseensa kohti polttavaa ongelmaa: Yhdysvaltain koronatilannetta.

Koronaepidemia on kiihtynyt viime päivinä Yhdysvalloissa entisestään.

Yhdysvalloissa todettiin tiistaina jo seitsemättä päivää peräkkäin yli 100 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa.

Sairaalahoidossa olevien ihmisten määrä on suurin sitten pandemian alun, arviolta yli 61 000 ihmistä.

Maanantaina Yhdysvallat ylitti ensimmäisenä maana 10 miljoonan tartunnan rajan.

Kuolleita on eniten maailmassa, yli 240 000 ihmistä.

Ei siis ihme, että Biden pitää koronan nujertamista yhtenä tärkeimmistä tehtävistään. Toimia esitellään Bidenin siirtymähallinnon verkkosivuilla.

– Tässä ei ole kysymys politiikasta. Kyse on ihmishenkien pelastamisesta, Biden korostaa verkkosivulla.

Keräsimme tähän seitsemän kohtaa, kuinka epidemian suunta saadaan Bidenin suunnitelman mukaan käännettyä.

1. Asiantuntijoiden kuunteleminen

Toisin kuin edeltäjänsä Donald Trump, Biden korostaa, kuinka hänen hallintonsa kuuntelee tiedettä ja asiantuntijoita.

Heti maanantaina Biden nimitti korona-asiantuntijaryhmän, joka koostuu lääketieteen ja kansanterveystieteen ammattilaisista. Heistä valtaosa toimi korkeissa terveysviroissa presidentti Barack Obaman hallinnossa.

Ryhmässä on mukana myös Rick Bright, joka sai potkut Trumpin hallinnosta varoitettuaan varhaisessa vaiheessa, että pandemiaa on aliarvioitu. Bright varoitti Trumpin hallinnon viranomaisia muun muassa tärkeiden varusteiden vähyydestä.

Rick Bright edustajainhuoneen komitean kuultavana koronapandemiasta toukokuussa 2020. Greg Nash / Getty Images

Brightin nimittäminen asiantuntijaryhmään on CNN:n mukaan merkki siitä, kuinka Biden aikoo viedä koronatoimensa täysin toiseen suuntaan kuin Trump.

Biden on myös toistuvasti sanonut kuuntelevansa mielellään esimerkiksi tartuntatautiviraston CDC:n johtajaa Anthony Faucia, jonka erottamista Trump puolestaan on väläytellyt.

2. Testauksen lisääminen

Yhdysvallat tarvitsee kymmeniä miljoonia koronatestejä päivässä, jotta maa voitaisiin pitää turvallisesti auki. Esimerkiksi oireettomia kantajia arvellaan olevan jopa 40 prosenttia viruksen saaneista.

Kuukausia epidemian alkamisen jälkeen testaus ei vieläkään ole lähelläkään tarvittavaa tasoa. Testejä tarvittaisiin kymmeniä miljoonia lisää, sanovat asiantuntijat. (siirryt toiseen palveluun)

Ihmiset jonottavat koronavirustestiin Brooklynissä, New Yorkissa lokakuussa. Myös New Yorkissa koronatapaukset ovat lisääntyneet rauhallisemman kesän jälkeen. Justin Lane / EPA

Biden on luvannut kaikille amerikkalaisille pääsyn säännölliseen, luotettavaan ja ilmaiseen testaukseen. Hän on luvannut kaksinkertaistaa drive-in-testipaikkojen määrän eli vähintään kymmenen per osavaltio, sekä vahvistaa seuraavan sukupolven testien tuotantoa, mukaan luettuna pika- ja kotitestit.

Biden aikoo lisätä vähintään 100 000 ihmistä jäljittämään tartuntaketjuja. Lisäksi hän haluaa perustaa viraston, joka mukailisi toisen maailmansodan aikaista presidentti Franklin D. Rooseveltin virastoa, joka muokkasi rauhan ajan tehtaat tuottamaan sotatarvikkeita. Tämän avullatuotettaisiin muun muassa kymmeniä miljoonia testejä.

Lue lisää: Koronatestiin pääsy vaatii ulkomaalaiselta Washingtonissa aikaa, puhetaitoja, rahaa ja onneakin

3. Rokotteet ja niiden rahoitus

Trumpin hallinto on käyttänyt miljardeja dollareita rokotteiden kehittämiseen ja tuottamiseen. Trumpin hallinnon tavoitteena on tuottaa 300 miljoonaa turvallista ja tehokasta rokoteannosta tammikuuhun 2021 mennessä.

Kun Biden astuu virkaansa tammikuussa, on luultavaa, että ensimmäiset annokset koronarokotetta ovatkin jo käytössä ensisijaisesti rokotettaville, kuten terveydenhoitohenkilökunnalle ja riskiryhmille.

Jokainen osavaltio on jo toimittanut suunnitelmansa Yhdysvaltain tartuntatautivirastolle CDC:lle siitä, kuinka ne aikovat hoitaa rokotukset.

Useat tahot ovat kuitenkin sanoneet, että rahoitusta tarvitaan ainakin kahdeksan miljardia dollaria lisää. Sillä rahalla muun muassa koulutetaan henkilökuntaa, parannetaan rekisterijärjestelmiä sekä esimerkiksi hankitaan erityisen kylmiä pakastimia rokotteiden säilyttämistä varten.

Biden aikoo ehdottaa 25 miljardin dollarin lisärahoitusta rokotteisiin, niiden kehittämiseen ja jakeluun. Tämä takaisi, että jokainen Yhdysvaltain kansalainen saisi rokotteen ilmaiseksi.

4. Maskisuositukset

Lokakuinen tutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoitti, että jos 95 prosenttia yhdysvaltalaisista käyttäisi maskeja, se säästäisi yli sadan tuhannen ihmisen hengen.

Biden on vaatinut kansallista maskipakkoa. Asiantuntijat eivät kuitenkaan ole aivan varmoja siitä, miten se toteutettaisiin.

Lokakuisessa puheessaan Biden sanoi, että hän aikoo mennä jokaisen kuvernöörin puheille ja vaatia heitä asettamaan maskipakko osavaltioissaan. Ja mikäli se ei toimisi, Biden aikoo vedota jokaiseen pormestariin ja paikallisjohtajaan.

Valtavalla kasvomaskilla koristeltu omakotitalo San Franciscossa. Justin Sullivan / AFP

Joka tapauksessa maskit aiotaan asettaa pakollisiksi kaikissa liittovaltion rakennuksissa sekä osavaltiorajat ylittävissä liikennevälineissä.

Lisäksi Bidenin siirtymähallinto korostaa turvavälien pitämistä. Se aikoo konsultoida tartuntatautiviraston asiantuntijoita muun muassa päätöksissä sulkea ravintoloita ja muita liikeyrityksiä.

5. Suojavarusteiden lisääminen

Yhdysvalloissa on paikoin ollut erittäin suuria vaikeuksia saada suojavarusteita jopa hoitohenkilökunnalle. Paikoin maskeja ja suojakäsineitä on jouduttu kierrättämään käytettyinä hoitajille.

Puuttuvat suojavarusteet ovat aiheuttaneet myös hoitohenkilökunnan koronakuolemia, totesi Yhdysvaltain sairaanhoitajien liitto raportissaan (siirryt toiseen palveluun). Yli 1 700 hoitohenkilökunnan jäsentä on kuollut koronaan maassa.

Biden on sanonut haluavansa täyttää suojavarustevarastot ja pyrkivänsä tekemään sen vieläpä kotimaisilla tuotteilla.

Biden aikoo käyttää puolustustarvikelakia lisätäkseen maskien, kasvovisiirien ja muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden tuotantoa kansallisesti. Lisäksi esimerkiksi pienyrityksille luvataan erityistä tukipakettia, jotta ne voisivat aloittaa suojavarusteiden tuotannon.

6. Suositusten lisääminen ja keskittäminen

Yhdysvalloissa suuri ongelma pandemian aikana on ollut osavaltioiden erilaiset käytännöt.

– Alusta asti on ollut 50 osavaltiota menossa 50 eri suuntaan, sanoo Harvardin yliopiston professori Howard Koh, joka toimi myös apulaisterveysministerinä Obaman hallinnon aikana.

– Sen seurauksena olemme nähneet taudin ja kuolemantapausten myrskyn, joka on kestänyt kymmenen kuukautta ja yhä jatkuu, hän jatkoi CNBC-uutiskanavan haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Hoitaja menossa koronateho-osastolle sairaalassa Houstonissa, Teksasissa 10. marraskuuta. Teksasin osavaltiossa on todettu yli miljoona koronatartuntaa. Go Nakamura / AFP

Bidenin suunnitelma puolestaan vaatii kansallista, keskitettyä strategiaa. Siinä käytettäisiin hyväksi puolustuslakeja, joita Trump on välttänyt käyttämästä.

Lisäksi tartuntatautivirasto CDC:n roolia kasvatettaisiin ja muun muassa kehitettäisiin kansallinen tietokanta, josta jokainen kansalainen voisi tarkistaa alueensa tautitilanteen. Sellaista ei ole tähän mennessä ollut.

Biden aikoo perustaa myös ryhmän, joka tarkastelee mustien, latinojen ja alkuperäiskansojen epidemiatilannetta. Heitä korona on kurittanut suhteettoman paljon muuhun väestöön verrattuna.

7. WHO:hon palaaminen

Trumpin hallinto alkoi virallisesti vetäytymään Maailman terveysjärjestön WHO:n toiminnasta heinäkuussa. Biden on sanonut palauttavansa Yhdysvallat WHO:hon.

Ongelmana koronan suhteen kuitenkin on esimerkiksi se, että WHO on jo perustanut koronarokotteiden jakelumekanismin COVAX:n, johon kuuluu yli 170 valtiota. Trumpin hallinto sanoi syyskuussa, että Yhdysvallat ei liity siihen.

Bidenin hallinto on myös sanonut laajentavansa tartuntatautiviraston CDC:n toimintaa ulkomailla tulevien uhkien torjumiseksi. Trumpin hallinto on sulkenut monia toimintoja, muun muassa viraston Kiinan-toimiston.

Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Martial Trezzini / EPA

Haasteena aika ja Trumpin kannattajat

Bidenin suurin haaste koronavirukselle on ajankohta. Tammikuuhun on vielä pitkä aika.

Washingtonin yliopiston laskelman mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Yhdysvalloissa on kuollut yli 372 000 ihmistä siinä vaiheessa, kun Biden vannoo virkavalansa 20. tammikuuta.

– Virkaanastujaiset ovat vielä kolmen kuukauden päässä. En tiedä, missä olemme siinä vaiheessa, ja paljon riippuu siitä, mitä juuri nyt tehdään, sanoi Bidenin korona-asiantuntijaryhmässäkin jäsenenä oleva asiantuntija Zeke Emanuel CNBC:n haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Iso haaste on myös kansan jakautuminen Yhdysvalloissa. Monet Trumpin äänestäjät ovat olleet jo aiemmin epäluuloisia koronarajoitusten suhteen.

Kiinnostava yksityiskohta onkin, että juuri Trumpin kannatusalueilla on myös enemmän koronaa. NPR-uutissivuston tutkimuksen mukaan Trumpin kannatus nousi edellisvaaleihin verrattuna eniten juuri alueilla, joissa koronaan on kuollut eniten ihmisiä.

Raportin kirjoittajien mukaan korona sinänsä on tuskin lisännyt Trumpin kannatusta vaan asiaa selittää se, että Trumpin vankat kannattajat ovat seuranneet myös hänen koronalinjaansa. Esimerkiksi kasvomaskeja ei ole käytetty tai liikkeitä suljettu, mistä on seurannut enemmän tartuntoja ja sitä kautta kuolemia.

Trumpin linjoilla olevien yhdysvaltalaisten taivuttelu uusiin koronarajoituksiin tuleekin olemaan Bidenin suurimpia haasteita lähitulevaisuudessa.

Juttuun on päivitetty koronavirukseen liittyvien kuolonuhrien määrä kello 6.51.

