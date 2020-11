Miten kasvomaskin käyttö vaikuttaa turvaväleihin? Näyttäisi, että se jopa parantaisi niiden säilymistä, mutta taustalla on myös huoli

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syyskuussa annetun suosituksen mukaan maskia suositellaan käytettäväksi julkisissa tiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa turvavälejä ei voi noudattaa. Moni suomalainen käyttääkin maskia säännöllisesti, kun liikkuu paikoissa, joissa on muita ihmisiä.

Miten maskin käyttö vaikuttaa muuhun koronavirukselta suojautumiseen ihmismassojen keskellä? Unohtuvatko turvavälit maskin luoman turvallisuudentunteen takia, vai saako maski muistamaan ne entistä paremmin?

Ainakin joidenkin tutkimusten mukaan maskia pitäessään ihmiset huolehtisivat myös esimerkiksi turvaväleistä paremmin kuin ilman maskia.

Yhdysvaltalaisessa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -julkaisusarjassa julkaistun tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ainakin vaikuttaa siltä, että maskia käyttävät ovat myös muuten tunnollisempia suojautumaan koronavirukselta. Tutkimus tehtiin keväällä Saksassa.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muista, vielä vertaisarvioimattomista tutkimuksista. Muun muassa Cornellin yliopiston tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) tutkittiin ihmisten käytöstä viime keväänä Italiassa, ja havaittiin, että ilman maskeja turvavälit säilyivät huonommin. Saksalaistutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) taas havaittiin, että maskia pitävillä koehenkilöillä jonotusetäisyydet pysyivät pidempinä.

– Ilman maskeja ihmiset helposti alkavat elää "kuten ennenkin", eli myös muut turvakäytänteet unohtuvat, tiivistää tutkimusten tuloksia psykologian tutkijatohtori Saara Nolvi Turun yliopistosta.

Maskien käytöstä on myös huonoja kokemuksia

Julkaistuja tutkimuksia on kuitenkin vasta vähän, ja osa Ylen haastattelemista asiantuntijoista pitää ainakin yhtenä mahdollisena vaihtoehtona myös sitä, että maskin käyttö lisäisi väärää turvallisuudentunnetta ja saisi unohtamaan turvavälit.

– Kansainvälinen terveysjärjestö WHO on keväällä varoittanut voimakkaasti siitä, että maskit saattavat saada ihmiset unohtamaan turvavälien noudattamisen. Tämän vuoksi suosituksissa korostetaan Suomessa, että maskien käyttöönotolla ei saa unohtaa turvavälejä. Kukin meistä voi tarkkailla, miten tämä toteutuu, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä.

Hän sanoo, että yksi huono esimerkki on, kun espanjantaudin aikana vuonna 1918 Yhdysvalloissa määrättiin maskit pakollisiksi, mutta ihmiset eivät osanneet käyttää tai puhdistaa maskeja oikein.

– Mutta toivottavasti se, että maskien käyttäminen saisi turvavälit unohtumaan, on vain historiaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Marko Elovainio uskoo, että maskien käyttö pitää ihmiset valppaampina kuin ilman maskia.

– Voisi olettaa, että kasvomaskien käyttö toisi liiallista turvallisuuden tunnetta ja näin turvavälit unohtuisivat. Olettaisin kuitenkin, että kasvomaskin käyttö päinvastoin toimii eräänlaisena varoitusmerkkinä ja muistuttaa vaarasta.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari on tehnyt arjessa negatiivisemman havainnon.

– Alkuvaiheessa näytti, että samalla, kun laittaa maskin, syntyy turvaväli ympärille. Lisääntyvissä määrin on sen suuntaisia havaintoja, että maski on turvaväliä korvaava väline, mitä se ei ole. Kun halutaan erityisesti torjua taudinaiheuttajia, perusasiat kuten hygienia ja turvavälit ovat tärkeitä ja maski ei ole missään nimessä numero yksi.

Psykologian tutkijatohtori Saara Nolvi arvelee, että maskien vaikutus käyttäytymiseen voi ajan saatossa myös muuttua, kun tilanne pitkittyy ja ihmiset tottuvat.

– Suomessa, jossa maskien käyttö on ollut ehkä lisääntymään pikemminkin kuin vähenemään päin, tällainen kehitys ei ehkä ole vielä alkanut.

