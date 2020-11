Siirtolaiskriisi syvenee Kanariansaarilla – merimatkasta selvinneitä ihmisiä majoittavat hotellinpitäjät vaativat apua hallitukselta ja EU:lta

Kanariansaarilla hotellinpitäjät ovat vaatineet Espanjalta ja Euroopan unionilta apua alati syvenevään siirtolaiskriisiin.

Osa hotellinpitäjistä on majoittanut vaarallisesta merimatkasta selvinneitä ihmisiä, mutta nyt hyväntahtoisuudelle on uutistoimisto Reutersin mukaan tulossa loppu (siirryt toiseen palveluun). Hotellinpitäjät eivät halua antaa enempää huoneita siirtolaisten käyttöön.

– Olemme osoittaneet paljon solidaarisuutta ja halunneet auttaa inhimillisellä tavalla, jotta välttäisimme vastaavan siirtolaisdraaman, joka on syntynyt muilla Euroopan alueilla. Nyt meidän pitää kuitenkin löytää muita ratkaisuja, Tom Smulders Kanariansaarten FEHT-hotelliliitosta sanoo.

Smuldersin mukaan kymmenkunta siirtolaisia majoittavaa hotellia voi auttaa vielä "muutaman kuukauden ajan", mutta sitten hallituksen ja EU:n pitää löytää toinen ratkaisu. Siirtolaiset voitaisiin Smuldersin mukaan majoittaa esimerkiksi armeijan tukikohtiin.

Merimatka on monen viimeinen

Kanariansaarille tulijoita on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon – tähän mennessä jopa 15 400. Määrä on moninkertainen viime vuoteen verrattuna.

Pelkästään viime viikonlopun aikana saarille saapui qatarilaisen Al-Jazeera -uutiskanavan (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan 2 200 siirtolaista. Kanarialle suuntautuvia siirtolaisvirtoja selittää ainakin osin se, että Välimeren kautta Eurooppaan kulkevat reitit ovat nyt aiempaa tiukemmassa valvonnassa.

Siirtolaisten merireitti tunnetuille turistisaarille alkaa Länsi-Afrikasta. Merimatka Marokon länsirannikolta Kanariansaarille kestää uutistoimisto AP:n mukaan 8–10 päivää.

Monelle matka usein kiikkerässä veneessä on viimeinen. Esimerkiksi lokakuussa tapahtui yksittäinen onnettomuus, jossa meri vei mukanaan ainakin 140 siirtolaista.

Reitillä kuolleita on raportoitu tänä vuonna jo yli 400.

Sataman telttaleiri pursuaa ihmisiä

Ne onnekkaat, jotka pääsevät maihin asti, majoittuvat hotellien lisäksi satamaan perustetussa telttaleirissä.

Gran Canarian saarella Moganin satamakaupungissa on siirtolaisleiri, joka on suunniteltu 400 ihmiselle. Leirissä on miltei 2000 asukasta. Moni nukkuu taivasalla, ja leirissä on AP:n tietojen mukaan todettu ainakin 20 koronatartuntaa.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on tuominnut sataman telttaleirin olosuhteet.

Al-Jazeeran tietojen mukaan noin 5000 siirtolaista majoittuu Gran Canarian hotelleissa. Turistisaarten hotellit ovat olleet tyhjillään koronapandemian vuoksi.

Saari vaatii armeijan tukikohtia siirtolaisten käyttöön

Saaren viranomaiset ovat pyytäneet Espanjan apua, sillä tunnelma on muuttunut viime aikoina kireäksi poliisin ja siirtolaisten välillä.

Myös Moganin pormestari Onalia Bueno on toistanut vaatimuksen siitä, että armeijan rakennuksia avattaisiin siirtolaisille. Buenon mukaan toimet auttaisivat lievittämään "humanitaarista draamaa".

Siirtolaisasioita saarella valvova Arcadio Diaz puolestaan korostaa, että pursuileva leiri on myös uhka yleiselle järjestykselle. Diazin mukaan ongelma saataisiin ratkaistua "muutamassa tunnissa", jos sotilastukikohdat voitaisiin valjastaa käyttöön.

Sotilastukikohtia käytettiin majoittamiseen myös vuonna 2006, kun saarille tuli paljon siirtolaisia.

