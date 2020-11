Työnantaja joutuu jatkossa maksamaan työntekijälle asetettavasta kilpailukiellosta 40–60 prosenttia palkasta

Laissa sanotaan: Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain erittäin painavasta syystä.

Käytännössä: Kymmenet tuhannet asiantuntijatason työntekijät ovat joutuneet allekirjoittamaan kilpailukieltosopimuksen työsopimuksessaan.

"Kilpailukieltosopimuksen rikkomista seuraavan sopimussakon suuruus on kuuden kuukauden palkkaa vastaava rahamäärä." Ote työsopimuksen kilpailukieltosopimuksesta

Kilpailukielto estää työntekijää siirtymästä kilpailijan leiriin kilpailukiellon voimassaoloaikana. Kilpailukiellolla halutaan esimerkiksi suojella liikesalaisuuksia.

Vaikka pelkkä kilpailun rajoittaminen ei lain mukaan riitä syyksi sopia kilpailukiellosta, käytännössä sellaisia sopimuksia tehdään yleisesti.

40–60 % palkasta korvauksena kilpailukiellosta

Nyt hallitus haluaa, että työntekijälle maksetaan korvaus kilpailukiellosta. Se jätti tänään torstaina työsopimuslain muutoksesta esityksen eduskunnalle.

– Nykyisin korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden mittaisia kilpailukieltosopimuksia. Tässä esityksessä korvaus halutaan tuoda kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Seija Jalkanen.

– Korvausvelvollisuus nähdään tehokkaana, ennaltaehkäisevänä keinona siihen, ettei tehdä näitä sopimuksia "automaattina". Näin säilyy mahdollisuus käyttää kilpailukieltoa, kun sen käyttöön on erityisen painava syy.

Akava arvioi, että perusteettomia kilpailukieltosopimuksia on tehty kymmeniä tuhansia. Silja Viitala / Yle

Korvaus on 40 prosenttia palkasta, jos rekrytointia rajoittava kilpailukielto on voimassa korkeintaan kuusi kuukautta. Kuudesta kuukaudesta vuoteen yltävistä kilpailukielloista työnantaja joutuu maksamaan 60 prosenttia palkasta.

– Korvausten porrastamisen tarkoituksena on ohjata lyhyempien kilpailukieltosopimusten tekoon, Seija Jalkanen sanoo.

Työntekijät kehuvat muutosta, työnantajat torjuvat sen

Epämääräisiä kilpailukieltosopimuksia esiintyy lähes kaikilla aloilla, mutta erityisen näkyvää niiden käyttö on ollut korkeasti koulutettujen parissa.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski arvioi, että perusteettomien kilpailukieltosopimusten määrä lasketaan pelkästään Akavan jäsenistön työsopimuksissa kymmenissä tuhansissa.

– Kilpailukieltosopimusten käyttö on yleistynyt erittäin voimakkaasti akavalaisilla korkeakoulutetuilla, jotka ovat yksityisellä sektorilla töissä. Tämä yleistyminen on niin voimakasta, että jopa kolmasosalla on tällainen kilpailukieltosopimus. On ihan selvää, että valtaosa näistä on ihan pätemättömiä.

Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski sanoo, että lakimuutos tulee tarpeeseen. Jaani Lampinen / Yle

Akava on tyytyväinen lakimuutokseen.

– Hallituksen esitys luo kannusteen työnantajalle miettiä, milloin kilpailukieltosopimukset ovat tarpeen. Ja silloin, kun ne ovat tarpeen, työnantajalla on myös intressi maksaa niistä, Vuorenkoski sanoo.

Suomen Yrittäjät pitää esitystä ristiriitaisena ja puutteellisena.

– Suurin ongelma on se, että kustannukset kohdistuisivat niille yrityksille, jotka toimivat oikein, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjät ei myöskään usko, että lainmuutos vähentäisi perusteettomien kilpailukieltojen käyttöä.

Laki tulee voimaan taannehtivasti

Kilpailukieltojen kohtaloa on selvitellyt työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantainen työryhmä eli hallitus, työntekijät ja työnantajat yhdessä. Hallitus kuitenkin päätyi vielä muuttamaan työryhmän tekstiä.

– Akavassa tietysti toivomme, että kolmikantaisissa neuvotteluissa saataisiin sellaiset ratkaisut aikaiseksi, että ne kestäisivät hallituskäsittelyn ja eduskuntakäsittelyn. Tässä tapauksessa näin ei ole käynyt, mutta emme tietenkään toivo, että jatkossa olisi tällainen tilanne, Vesa Vuorenkoski sanoo.

Uuden lain on määrä astua voimaan vuoden 2022 alussa. Vuodesta 2023 alkaen laki tulee voimaan taannehtivasti eli se koskee myös nykyisiä sopimuksia.

Suomen Yrittäjien mielestä lain taannehtiva soveltaminen puuttuu olennaisesti osapuolten sopimusvapauteen.

Muissa Pohjoismaissa ja useimmissa EU-maissa on käytössä vastaava korvausvelvollisuus.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 13.11. klo 23:een asti.

