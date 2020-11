7-vuotiaan pojan hukkumista Porvoon uimahallissa tutkitaan kuolemantuottamuksena

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tutkivansa Porvoossa viikko sitten tapahtunutta kuolemantapausta kuolemantuottamuksena.

Alakouluikäinen, seitsenvuotias poika hukkui Porvoon uimahallissa viime torstaina, kun hän osallistui ohjattuun iltapäiväkerhon toimintaan. Ryhmän lapset olivat tapahtumahetkellä hallin monitoimialtaassa.

Poliisi kertoo saaneensa haltuun uimahallin videovalvontatallenteet ja suorittaneensa useita kuulusteluita. Videotallenteista poliisi on saanut selkeän kuvan tapahtumien kulusta ja sanoo pyrkivänsä tarkentamaan sitä kuulustelujen kautta.

Paikalla oli tapahtumahetkellä iltapäiväkerhon ohjaajia ja uimahallin uimavalvojia. Poliisi kertoo tiedotteessaan selvittävänsä muun muassa turvallisuudesta vastaavien henkilöiden toimintaa sekä tilojen rakenteellista turvallisuutta.

Rikoskomisario Tero Tyynelä sanoo Ylelle, ettei ota kantaa siihen, onko ketään tällä hetkellä epäiltynä.

– Poliisin tehtävä on tässä vaiheessa selvittää turvallisuusjärjestelyn ketju alusta loppuun. Sitä tässä selvitellään. Niin sanotuissa valvotuissa olosuhteissa on päässyt tapahtumaan tällainen ikävä tapahtuma. Poliisin tehtävä on selvittää, olivatko järjestelyt niin sanotusti kunnossa.

Tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) poliisi pyytää, että kaksi naista, jotka olivat tapahtuma-aikaan monitoiminta-altaassa lähellä lapsen hukkumispaikkaa, ottaisivat yhteyttä poliisin numeroon 0295 436442.

Tapauksen esitutkinta on edelleen kesken, ja poliisi toteaa tiedottavansa tarvittaessa lisää tutkinnan edetessä.

