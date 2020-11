Katso suorana noin kello 13.30: Miten hallitus aikoo auttaa Vastaamon tietomurron uhreja? Yle seuraa

Valtiovarainministeriö on selvittänyt, pitäisikö henkilötunnuksen vaihtamista helpottaa.

Vastaamon tietomurron uhrien määrä on paljastunut huomattavasti suuremmaksi kuin yritys alunperin arvioi. Tapauksesta on jätetty jo 25 000 rikosilmoitusta. Hallituksella pohti keskiviikkoiltana Säätytalossa, miten tietomurron uhreja voisi auttaa.

Neuvottelun tuloksista järjestetään tiedotustilaisuus torstaina kello 13.30, ja näytämme sen suorana. Tilaisuudessa ovat paikalla perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.)ja kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.).

Hallituksella on kiire auttaa tietomurron uhreja, koska noin 40 000 ihmisen tietojen arvioidaan päätyneen kiristäjän käsiin.

Valtiovarainministeriössä on pohdittu mahdollisuutta helpottaa henkilötunnuksen vaihtamista. Tällä hetkellä henkilötunnuksen vaihtamiselle on tiukat ehdot. Tunnuksen voi muuttaa, jos on hengenvaarassa tai joutunut toistuvasti rikoksen uhriksi.

Valtion sähköiset palvelut ovat kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) vastuulla.

Toinen vaihtoehto on lisätä nettipalveluissa vahvaa tunnistautumista. Se tarkoittaa esimerkiksi pankkitunnusten käyttöä, jolloin pelkällä henkilötunnuksella ja nimellä ei pysty toimimaan toisen henkilön nimissä.

Vahvasta tunnistautumisesta olisi apua tulevaisuudessa, mutta Vastaamon tietomurron uhrien kannalta apu tulee liian myöhään.

Kolmas asia liittyy pankki- ja luottokorttien sulkemiseen sekä osoite- tai potilastietojen jäädyttämiseen tilanteessa, jossa pankkikortti tai henkilökortti on joko kadonnut tai varastettu.

Tavoitteena on, että kaikkien korttipalveluiden tai tietojen estot ja kiellot voisi tehdä yhdellä päätöksellä, samalta nettisivulta. Näin estettäisiin se, että jonkin tiedon jäädyttäminen epähuomiossa unohtuisi.

